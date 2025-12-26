Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

Huawei nova 系列一向有不俗的攝影體驗，新一代 nova 14 Pro 更加入「紅楓原色鏡頭」，並配合升級的 XD Portrait Engine，把旗艦級的人像與色彩表現下放到這個系列之中。以實用、穩陣的影像體驗作主打，屬於一部實而不華的手機。

nova 14 Pro沿用上代的設計語言，但鏡頭位置改用全新星軌環設計，對稱感更強。手機支援IP65防水防塵，提供冰晶藍、凝霜白、羽砂黑三款配色，配合6.78吋四曲面熒幕，手感更貼合掌心。熒幕支援1-120Hz LTPO自適應刷新率，同時提供2,160Hz高頻PWM調光與300Hz觸控取樣率，日常滑動、打機與長時間觀看都順滑舒適。

手機配備5,000萬像素人像自動對焦自拍及800萬像素人像特寫鏡頭，支援0.8倍至5倍變焦範圍。

nova 14 Pro配置三個主攝鏡頭，更加入紅楓原色影像鏡頭可捕捉真實色彩。

機頂設有立體聲揚聲器及紅外線埠。

另一組揚聲器及USB Type-C介面均設在機底。

nova 14 Pro採用Kirin 8020處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，也支援記憶體擴展功能為系統提供額外3GB記憶體。安兔兔測試有105萬多分，效能足夠日常使用的需要。手機內置5,500mAh電池，支援100W HUAWEI SuperCharge Turbo 快速充電，官方稱充電五分鐘足夠播放5.3小時影片。

鏡頭配置是nova 14 Pro的核心賣點。新加入紅楓原色影像鏡頭可捕捉真實色彩，主鏡為5,000萬像素超光變鏡頭，支援十段可變式物理光圈及OIS光學防震。1,200萬像素長焦人像鏡頭同樣配備OIS，配合超廣角微距鏡頭可做到2厘米近拍。前置方面，手機配備5,000萬像素人像自動對焦自拍及800萬像素人像特寫鏡頭，支援0.8倍至5倍變焦範圍，影單人特寫或多人合照都更順手。

nova 14 Pro設有雙SIM卡插槽，支援雙卡雙待。

nova 14 Pro提供的拍攝功能，與一眾Huawei手機相若。

內置不同的AI修圖功能，可輕鬆對照片進行控制。

nova 14 Pro採用Kirin 8020處理器，安兔兔測試有105萬多分，效能足夠日常使用的需要。

有紅楓原色影像鏡頭配合下，nova 14 Pro能拍攝出色彩準確的照片。

Nova 14 Pro搭載EMUI 15，新加入的智控鍵可透過雙擊快速開啟常用功能；AI手勢操控支援空中滾動與抓拍等無觸控交互，AI訊息保護會自動隱藏敏感通知，再配合隱私中心與安全中心的應用風險檢測與安全建議。

總結

縱使nova 14 Pro定價相宜，但無論是前後置鏡頭，抑或是新加入的紅楓原色鏡頭，所提供的攝影體驗及影像質素卻與旗艦手機相差無幾。筆者認為以$3,799的定價發售是合理，適合想用手機輕鬆影出質感人像的用家。

作業系統：EMUI 15

處理器：Kirin 8020 2.29GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,776 x 1,224像素，6.78吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8/19 / FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.2

鏡頭：5,000萬像素超廣角 + 800萬像素特寫人像（前置） / 5,000萬像素超光變 + 1,200萬像素長焦 + 800萬像素超廣角微距 + 150萬光譜通道紅楓原色影像（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 紅外線埠 / 指紋感應器

電池：內置5,500mAh

體積：163.4 x 76 x 7.78毫米

重量：207克

售價：$3,799

查詢：Huawei 8128 8810

