Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗
數碼創科

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　Huawei nova 系列一向有不俗的攝影體驗，新一代 nova 14 Pro 更加入「紅楓原色鏡頭」，並配合升級的 XD Portrait Engine，把旗艦級的人像與色彩表現下放到這個系列之中。以實用、穩陣的影像體驗作主打，屬於一部實而不華的手機。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

 

　　nova 14 Pro沿用上代的設計語言，但鏡頭位置改用全新星軌環設計，對稱感更強。手機支援IP65防水防塵，提供冰晶藍、凝霜白、羽砂黑三款配色，配合6.78吋四曲面熒幕，手感更貼合掌心。熒幕支援1-120Hz LTPO自適應刷新率，同時提供2,160Hz高頻PWM調光與300Hz觸控取樣率，日常滑動、打機與長時間觀看都順滑舒適。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

手機配備5,000萬像素人像自動對焦自拍及800萬像素人像特寫鏡頭，支援0.8倍至5倍變焦範圍。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

 nova 14 Pro沿用上代的設計語言，但鏡頭位置改用全新星軌環設計，對稱感更強。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

nova 14 Pro配置三個主攝鏡頭，更加入紅楓原色影像鏡頭可捕捉真實色彩。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

 機頂設有立體聲揚聲器及紅外線埠。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

另一組揚聲器及USB Type-C介面均設在機底。

 

　　nova 14 Pro採用Kirin 8020處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，也支援記憶體擴展功能為系統提供額外3GB記憶體。安兔兔測試有105萬多分，效能足夠日常使用的需要。手機內置5,500mAh電池，支援100W HUAWEI SuperCharge Turbo 快速充電，官方稱充電五分鐘足夠播放5.3小時影片。 

 

　　鏡頭配置是nova 14 Pro的核心賣點。新加入紅楓原色影像鏡頭可捕捉真實色彩，主鏡為5,000萬像素超光變鏡頭，支援十段可變式物理光圈及OIS光學防震。1,200萬像素長焦人像鏡頭同樣配備OIS，配合超廣角微距鏡頭可做到2厘米近拍。前置方面，手機配備5,000萬像素人像自動對焦自拍及800萬像素人像特寫鏡頭，支援0.8倍至5倍變焦範圍，影單人特寫或多人合照都更順手。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

nova 14 Pro設有雙SIM卡插槽，支援雙卡雙待。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

nova 14 Pro提供的拍攝功能，與一眾Huawei手機相若。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

內置不同的AI修圖功能，可輕鬆對照片進行控制。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

 nova 14 Pro採用Kirin 8020處理器，安兔兔測試有105萬多分，效能足夠日常使用的需要。

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

有紅楓原色影像鏡頭配合下，nova 14 Pro能拍攝出色彩準確的照片。

 

　　Nova 14 Pro搭載EMUI 15，新加入的智控鍵可透過雙擊快速開啟常用功能；AI手勢操控支援空中滾動與抓拍等無觸控交互，AI訊息保護會自動隱藏敏感通知，再配合隱私中心與安全中心的應用風險檢測與安全建議。

 

總結

 

　　縱使nova 14 Pro定價相宜，但無論是前後置鏡頭，抑或是新加入的紅楓原色鏡頭，所提供的攝影體驗及影像質素卻與旗艦手機相差無幾。筆者認為以$3,799的定價發售是合理，適合想用手機輕鬆影出質感人像的用家。

 

作業系統：EMUI 15

處理器：Kirin 8020 2.29GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,776 x 1,224像素，6.78吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8/19 / FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.2

鏡頭：5,000萬像素超廣角 + 800萬像素特寫人像（前置） / 5,000萬像素超光變 + 1,200萬像素長焦 + 800萬像素超廣角微距 + 150萬光譜通道紅楓原色影像（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 紅外線埠 / 指紋感應器

電池：內置5,500mAh

體積：163.4 x 76 x 7.78毫米

重量：207克

售價：$3,799

查詢：Huawei 8128 8810

 

同場加映

MOVESPEED固態電池充電寶

 

　　MOVESPEED 最近在香港推出新款「小盾芯」磁吸充電寶，採用新一代固態電池設計，主打高安全與高穩定性。內置 10,000mAh 大容量電池，支援15W磁吸無線充電，亦可透過 USB-C 介面進行最高 22  .5W有線快充。產品兼容 iPhone、Android 等裝置，並具備 AI 智慧控溫晶片，有助降低使用時的溫度，以及通過 3C 安全認證，可安心攜帶上飛機。

 

售價：$299

查詢：Peng Bo 2717 8131

 

Huawei nova 14 Pro 配置紅楓原色鏡頭色彩更準確，旗艦級人像攝影體驗

Tags:#數碼潮物#手機#智能手機#Huawei#nova 14 Pro#EMUI 15#人像攝影#紅楓原色鏡頭#AI
