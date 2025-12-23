歡迎回來

2025聖誕新年特輯
賀歲片2026《夜王》｜黃子華夜總會經理救公司，鄭秀文霸氣CEO造型爆光
娛樂新聞
電影推介

賀歲片2026《夜王》｜黃子華夜總會經理救公司，鄭秀文霸氣CEO造型爆光

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　2026年的賀歲片第一套出場有《毒舌大狀》班底及主要演員黃子華，率領鄭秀文及一班年輕女演員王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱等人演出的新戲《夜王》，將會跟觀眾喜迎馬年。在歡場的夜總會內大放笑彈。電影公司發放宣傳照片，一班「皇牌舞小姐」由鄭秀文帶領登場，與黃子華攜手挽救快被淘汰的夜總會。

 

Read more：《阿凡達3》因大埔火災延至明年1月上映、梁詠琪《逆轉上半場》提早檔期、舒淇《尋她》挑戰倔強農婦

 

　　馬年賀歲片《夜王》率先發放海報及預告片，帶領觀眾喜迎馬年。一對歡喜冤家黃子華、鄭秀文情義兩心知，與一班笑面迎人的美艷公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等各出奇招、閃耀全場。謝君豪、楊偉倫、盧鎮業、何啟華走入夜店獵艷，春光無限好，陪大家一起尋歡。

 

賀歲片2026《夜王》｜黃子華夜總會經理救公司，鄭秀文霸氣CEO造型爆光

 

　　每個演員的造型閃亮，飾演東日夜總會經理歡哥的黃子華，打扮得官仔骨骨，而飾演夜總會CEO霸氣V姐的鄭秀文，在預告片內充滿戰鬥格、吞雲吐霧登場，滿有風塵味。同時飾演歡場媽媽生及舞小姐的王丹妮、廖子妤、楊偲泳和譚旻萱等人，同樣濃妝艷抹出場，打扮閃亮相當吸精。

 

賀歲片2026《夜王》｜黃子華夜總會經理救公司，鄭秀文霸氣CEO造型爆光

賀歲片2026《夜王》｜黃子華夜總會經理救公司，鄭秀文霸氣CEO造型爆光

 

　　這套《夜王》是《毒舌大狀》導演吳煒倫新作，他把法庭變身夜總會，以法庭為故事背景，搖身一變來個大反差，故事背景變做夜總會。故事講述2012年昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的大經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐聯手與眾女公關作最後反撲。

 

賀歲片2026《夜王》｜黃子華夜總會經理救公司，鄭秀文霸氣CEO造型爆光

 

　　《夜王》的由來，源於導演吳煒倫在《毒舌大狀》慰勞宴上，被問到會否開續集，當時他斬釘截鐵拒絕，不想再拍太嚴肅的題材：「當時我見席上齊人，有咁多美女，便腦海忽然一閃，衝口而出話要拍套夜總會，點知講完大家起哄舉手贊成。」他直言自己喜歡去夜場，八、九十年代的尖東燈紅酒綠浮華璀璨，至千禧年後中國城結業，2012年大富豪與新花都也相繼結業，曾經有幾風光輝煌都已成過去。」他想拍《夜王》，把當年尖東的故事與現在的香港產生奇妙的共鳴。

Tags:#黃子華#鄭秀文#王丹妮#廖子妤#楊偲泳#譚旻萱#謝君豪#楊偉倫#盧鎮業#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介#夜王#賀歲片
