九龍灣MegaBox全新Outlet︱名牌低至1折＋D-mop、New Balance、Marimekko＋免費泊車

喜愛行Outlet買筍貨的你，今個假期又多個 Shopping好去處！MegaBox地下全層有多個品牌以Outlet 專店進駐，包括 Brooks Brothers、D-mop Outlet、LACOSTE、Marimekko、New Balance 、Timberland等，精選貨品折扣低至1折！ 即日起，凡於地下全新商戶消費滿HK$100 即可參加扭蛋驚喜賞，有機會贏IMAX 戲飛、現金券、名貴禮品，以及可享額外1小時免費泊車，最高可享 5 小時免費泊車。

Marimekko Outlet預2026年首季開幕

LACOSTE 及 and ST Outlet 日本以外首間Outlet將分別於明年 1 月及 2 月登場。 LACOSTE 將提供精選的經典POLO衫、服飾及配件系列，以驚喜折扣呈現品牌標誌性法式休閒單品。 而 and ST Outlet 集合旗下 9 大日本人氣時裝品牌，包括 niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather、JEANASIS、studio CLIP 、 LEPSIM 、 PAGEBOY 及 repipi armario。來自北歐的Marimekko 開設的Outlet預計2026年首季開幕，以Outlet價格提供多款標誌性印花時裝、手袋、餐具與家品。

咁依家去MegaBox有咩買？ 地下全新進駐國際人氣品牌D-mop Outlet 店內精選不同人氣品牌，如 Y-3、Spoonyard、Wi ld Things、Coperni、Grounds、Autry、Rombaut等以低至五折發售，購買任何2件產品額外九折、3件額外八折。

新一年著新衫，返工都醒神啲！Brooks Brothers 及 ImagineX Outlet 匯聚多個知名品牌，包括 Brooks Brothers 經典紳士服、Paul Smith 玩味設計及Club Monaco 簡約時裝等Club Monaco 及Paul Smith 低至1折，Brooks Brothers 低至3折，Charles and Keith 3件額外8折；購買指定產品2件額外9折、3件額外85折、5件額外聖誕禮物推薦。

買鞋有好多不同品牌outlet選擇，New Balance 於MegaBox 開設全港首間及亞洲第二間Premium Outlet 專店 ，時尚運動服飾貨品低至三折，購買任何產品2件額外享7折。

K-SWISS 及 Palladium結合運動科技與街頭風格，其中 K-SWISS 更推出近期大熱運動匹克球系列產品，雪靴及網球鞋低至半價，Palladium 指定防水鞋低至半價；購買任何產品額外2件9折、3件8折。

Timberland Outlet主打標誌性經典靴款與戶外機能鞋，買任何產品3件額外4折，消費滿 HK$1,500 即享限量精美水樽一個，限量50個，送完即止。

Shoes Corner 雲集多個知名女性鞋履品牌如 STACCATO 、 Joy & Peace及MIRABELL 等，更集合多個兼具機能性與運動時尚感的品牌，如 Keen、Salomon、Merrell 及 Champion 等。購買任何產品2件額外9折、3件額外85折、4件額外8折。

Keen、Salomon、Merrell 及 Champion 等運動時尚感的品牌可於Shoes Corner 選購。

tootoo以全港首間實體店形式進駐，指定款式低至半價優惠。

LOG-ON低至8折、小米之家進駐

除了 Outlet 購物專區以外，地面層同時引入時尚生活概念店 LOG-ON，精選貨品低至8折，還有佔地2,000呎的科技品牌小米之家，另外元気寿司亦將於明年1月正式於地下購物專區開業。

時尚生活概念店 LOG-ON，精選貨品低至8折

MegaBox 小米之家新店開幕，多款智能產品低至66折，推介Xiaomi Pad Mini (8GB+256GB) 原價$3,799 勁減至$3,499，而Xiaomi 無線直髮梳$299

扭蛋驚喜賞、額外1小時免費泊車

即日起，憑G層全新商戶即日單一電子消費滿$100，即可玩 「扭蛋驚喜賞」一次！有機會贏取餐飲及零售現金券、CineArt MegaBox IMAX with Laser 戲飛、電影換票證 、Pick & Match 自動發球機賽道免費試玩、匹克球球拍等，數量有限，先到先得！除此之外，凡於G層全新商戶消費更可享額外1小時免費泊車，最高可享 5 小時免費泊車。

扭蛋驚喜賞

日期：即日起至2026年1月11日

時間：12:00nn – 3:00pm （一至五）/ 12:00nn – 10:00pm （六、日及公眾假期）

地點：九龍灣MegaBox G06（近M&S）