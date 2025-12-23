太空館變巨型萬花筒！Merry Balloon太空館光影匯演︰小王子、海綿寶寶、Peppa Pig等15大IP角色登場

好得意呀，太空館變成巨型萬花筒！即日起至2026年1月11日晚上8時30分至晚上10時正，太空館舉行Merry Balloon太空館光影匯演，15個人氣IP角色每晚以可愛造型現身，光影匯演配以音樂及動感畫面，期間限定點亮維港夜色，尖沙咀又多個新打卡位！

由恒生保險冠名贊助、文化體育及旅遊局及香港旅遊發展局支持的 「Merry Balloon Hong Kong」再添夢幻新章 ——「Merry Balloon太空館光影匯演」，於今日正式開始上演！即日起至2026年1月11日晚上8時30分至晚上10時正，15個人氣IP角色每晚以可愛造型現身。

一眾人氣IP角色逐一登場，包括愛心小熊 （Care Bears）、CoComelon、加菲貓 （Garfield）、香港重機 （Hong Kong Machines）、LuLu豬（LuLu the Piggy） 、奇先生妙小姐 （MR. MEN LITTLE MISS）、M&M’S、姆明 （Moomin） 、海洋公園Panda Friends （Ocean Park Panda Friends）、汪汪隊立大功 （PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋頭 （Potato Head）、燦子 （SHO-CHAN） 、海綿寶寶 （SpongeBob SquarePants）及小王子 （The Little Prince）。留意，Merry Balloon太空館光影匯演2025年12月24日及31日將暫停演出！

Merry Balloon太空館光影匯演

日期：2025年12月23日至2026年1月11日（2025年12月24日及31日將暫停演出）

時間：8:30pm-10pm

地點：尖沙咀香港太空館外牆

https://merryballoonhk.com/