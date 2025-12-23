歡迎回來

政經專訪

【專訪】洪灝：港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（繁體字幕） #洪灝 #洪灦策略
醫學通識 健康解「迷」

辦公室日常 我做Marketing

2026跨年倒數︱中環遮打道巨型時鐘光影匯演＋Air Supply、馮允謙、雲浩影獻唱
香港周圍遊
辦公室熱話
玩樂旅遊熱話

2026跨年倒數︱中環遮打道巨型時鐘光影匯演＋Air Supply、馮允謙、雲浩影獻唱

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:旅發局

　　開心迎接2026年！旅發局宣布，今年的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，並結合歌手及燈光表演，以全新形式呈現，希望透過這項活動傳遞正能量與祝福。參與「光影匯．中環」的八幢建築物外牆，將以巨型倒數時鐘及光影圖案，與大眾一起倒數，並上演長約三分鐘光影表演，一同邁進新一年。

 

2026跨年倒數︱中環遮打道巨型時鐘光影匯演＋Air Supply、馮允謙、雲浩影獻唱

 

　　今年的跨年倒數活動由2025年12月31日晚上11時30分至2026年1月1日凌晨12時10分舉行，國際殿堂級組合Air Supply會矚目登場，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱，同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。

 

2026跨年倒數︱中環遮打道巨型時鐘光影匯演＋Air Supply、馮允謙、雲浩影獻唱

2026跨年倒數︱中環遮打道巨型時鐘光影匯演＋Air Supply、馮允謙、雲浩影獻唱

2026跨年倒數︱中環遮打道巨型時鐘光影匯演＋Air Supply、馮允謙、雲浩影獻唱

 

　　參與「光影匯．中環」的八幢建築物外牆，將以巨型倒數時鐘以及光影圖案，與大眾一起倒數，並上演長約三分鐘，以「新希望、新開始」為主題的光影表演，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進新一年。 是次跨年倒數活動獲得「冬日小鎮‧中環」的合作夥伴置地公司全力支持。

 

2026跨年倒數︱中環遮打道巨型時鐘光影匯演＋Air Supply、馮允謙、雲浩影獻唱

 

　　屆時，中環遮打花園及愛丁堡廣場將設置大型屏幕，直播跨年倒數現場活動，尖沙咀文化中心外牆則會以投影直播活動盛況。灣仔香港會議展覽中心玻璃外牆將呈現巨型倒數時鐘，讓大家倒數至凌晨12 時，迎接新一年的來臨。

 

　　你亦可於旅發局網站 DiscoverHongKong.com 和社交平台Facebook 及YouTube、ViuTV 99 台、ViuTV 網站及應用程式，以及無綫電視81台、HOY TV 77台及港台電視32、港台網站及應用程式欣賞直播。旅發局將同步透過衛星向全球轉播現場盛況，與身處世界各地的觀眾一同倒數，迎接2026年。 為配合活動舉行，當晚將會有特別交通及運輸安排， 旅發局呼籲公眾密切留意有關政府部門的詳細公佈。

 

香港跨年倒數

日期：2025年12月31日（星期三）

開始時間：11:30pm

地點：中環遮打道行人專用區 

https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/what-s-new/events/new-year-countdown.html

 

Tags:#2026跨年倒數#中環#光影匯演#Air Supply#馮允謙#雲浩影#香港周圍遊#玩樂旅遊熱話#玩樂旅遊
