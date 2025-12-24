推動數字教育，構建統一平台——對香港落實數字教育的戰略思考

隨著國家邁入建設「教育強國」的關鍵時期，並即將展望「十五五」規劃的宏偉藍圖，香港教育界亦正處於由治及興的新階段。面對全球科技革命的迅猛發展，尤其是人工智能(AI)技術的顛覆性突破，香港教育界承載著前所未有的歷史使命。作為長期扎根教育界的一員，我深信我們必須以穩健的步伐，追求專業上的卓越。在2025年立法會換屆選舉中，我提出了「推動數字教育 促進減負增效」作為核心參選綱領之一，旨在探討如何透過數字化轉型，為香港教育開創高質量發展的新篇章。

回顧過去兩年，香港教育局在推動數字教育方面展現了積極的作為與擔當，捕捉AI時代發展的脈搏，連續推出了多項具前瞻性的政策措施，為香港教育的數字化轉型奠定了堅實基礎。特別值得一提的是2024年推出的「智為學理」計劃與2025年的「智啟學教」計劃。這兩項計劃是彼此有內在邏輯聯繫的政策組合拳，「智為學理」側重於理順數字教育的基礎邏輯與學理依據，為學校提供了清晰的指引，讓前線教育工作者明白數字化「為何而做」；而隨後的「智啟學教」則進一步聚焦於教學實踐的層面，通過具體的資源投放與支援，啟發師生在教與學的過程中深度應用科技。

這些政策的推行，標誌著香港教育已從單純的硬件建設，轉向關注教學範式的轉移。局方正努力營造一個有利於創新的教育生態，鼓勵學校打破傳統課堂的邊界。這不僅是對國家「科教興國」戰略的積極響應，也是提升香港學生未來競爭力的必要之舉。在議會工作中，我曾多次就優化STEAM教育投入及師資培訓提出建議並獲採納，見證了政府在穩定教育開支的前提下，依然願意為未來的教育基建投入資源。這種政策的連續性與穩定性，對於穩定教育生態至關重要。然而，政策的落地僅僅是開始，如何讓這些良好的初衷轉化為每一間教室、每一位師生的實際獲得感，仍需要我們在執行層面進行更深層次的思考與優化。

透過數字化轉型，香港教育將開創高質量發展的新篇章。(Shutterstock)

在數字教育的廣闊版圖中，AI無疑是當前的核心驅動力量。在我的競選政綱中，我明確提出「推動數字教育 促進減負增效」，這不僅是一個口號，更是解決當前香港教育界深層次矛盾的務實方案。

首先，我們必須正視當前教育界普遍存在的痛點：教師壓力日益沉重，身心健康響起警號。如果推行數字教育，反而增加了老師學習繁雜軟件的負擔，那便是本末倒置。我堅守的核心原則是：運用AI是為了讓教與學更輕鬆、更高效，即所謂的「減負增效」。具體而言，我們應大力推動利用AI輔助出卷、批改、備課、學情分析及處理行政工作 。試想，如果繁瑣的文書工作、數據整理以及初步的作業批改能由AI代勞，教師將能騰出大量寶貴時間，專注於他們最擅長也最重要的工作——育人與教學互動，這才是科技賦能教育的真諦。我們需要的是能夠真正融入教學場景、具備「伴隨式採集」與「智能化分析」能力的AI工具，而非增加額外操作負擔的「花架子」。

其次，數字教育的另一面是「全民AI素養」的提升。未來的世界是人機協作的世界，具備AI素養將像今天具備識字能力一樣重要。我們參考內地和其他國家地區的成功經驗，必須建立能提升全民AI素養的教育平台。這不僅是針對學生，更是針對包括各級學生在內的廣大市民，確保他們具備未來時代所需的基本技能。筆者一直強調，要採取靈活機制應對人口波動，同樣地，我們在AI教育上也需要靈活的思維。面對不同背景、不同能力的學生，AI可以提供個性化的學習路徑，用創新科技真正實現孔子「因材施教」的教育理想。同時，這也是保障教育公平的重要一環。通過數字技術，我們可以讓優質的教育資源突破校際壁壘，讓每一位學生，無論身處何種學校，都能享受到高質量的教育服務。這既是對「優化教育樞紐」願景的支撐，也是對國家建設教育強國目標的具體實踐。推動AI教育，既是為老師「減負」，更是為教學「增效」，這是我們在落實數字教育時必須緊守的雙重目標。

未來世界是人機協作的世界，政府需要提升全民AI素養。(Shutterstock)

為了實現上述目標，單靠個別學校的零散探索是遠遠不夠的。目前，不少學校在推行AI教學時面臨算力不足、資源分散以及成本高昂等問題 。因此，應該參考國內教育部打造的「國家中小學智慧教育平台」，以及新加坡教育部主導的「學生學習空間SLS」教育平台的成功經驗，由特區政府主導，構建一個適合全港中小學教育的統一AI平台。正如近日特區政府推出香港生成式AI模型「港話通」，數字教育也應該有香港自己的AI大模型。

建設這個「全港統一AI智慧教育大平台」具有極高的戰略價值，主要體現在以下三個方面：

第一，匯聚大數據，打造專屬香港的教育大模型。AI的進化依賴海量數據的「餵養」，香港擁有60多萬名中小學生及數萬名教師，這是一個龐大的數據源。如果我們能建立統一平台，將全港師生在教與學過程中的數據（在符合私隱法規的前提下）進行脫敏處理和整合，我們就能擁有足夠的數據量來訓練和微調專屬於香港教育體系的AI模型。這個模型將比市面上通用的AI更懂香港的課程架構、更懂香港學生的學習習慣，從而變得愈來愈「智慧」，能提供更精準的教學建議和評估反饋。

第二，解決算力瓶頸，實現資源共享。算力是AI運行的基礎，但昂貴的硬件投入非一般學校所能負擔。通過建立統一平台，政府可以集中採購和管理算力資源，以雲端服務的形式向全港學校提供支持。這不僅能解決個別學校算力不足的問題，還能實現優質教學資源（如教案、試題庫、教學視頻等）的共建共享，讓教師能輕便而高效地使用AI工具，避免重複建設造成的資源浪費。

建立統一AI智慧教育大平台，能實現優質教學資源共建共享。(Shutterstock)

第三，維護國家安全，確保數據主權。這是一個不容忽視的原則性問題。目前，許多學校和師生在使用生成式AI時，往往依賴海外的商用模型（如ChatGPT等）。這不僅在操作上可能需要使用VPN等「翻牆」手段，處於灰色地帶，更重要的是存在嚴重的數據安全和國家安全隱患。教育數據涉及青少年的思想動態和個人私隱，如果長期依賴外國伺服器和算法，我們將面臨數據外洩和意識形態滲透的風險。在「一國兩制」和維護國家安全的前提下 ，建立自主可控或由國家支持的本地化AI教育平台，是確保香港教育安全、正本清源的必要之舉。這不僅能避免技術上的「卡脖子」，更能確保AI生成的內容符合正確的價值觀，這與我一直倡導的強化愛國教育及價值觀教育是相輔相成的。

總而言之，建設統一的AI智慧教育大平台，是香港教育對接國家「十五五」規劃、落實教育數字化戰略的關鍵一著，這需要政府、學界和科技界的通力合作。我懇請教育界同工給予支持，讓我們穩健同行，追求卓越 ，共同為香港建設國際教育樞紐 、為國家建設教育強國貢獻力量。