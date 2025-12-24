Merry K-ristmas

美國的聖誕節銷售接近尾聲。2025年聖誕銷售金額總額有可能突破一萬億美元，其中線上銷售量更是創紀錄的金額，可是消費者情緒卻創出3年來的新低。這是一個典型的K-型聖誕銷情，高收入階層買東西很爽手，但是低收入階層卻十分小心。

2025年在美國充滿了兩極分化，即所謂的K型分布。經濟增長遠強過年初經濟學家的預測，經濟衰退根本未見蹤影，但是就業市場卻突然疲軟，最近幾個月的新增就業數字徘徊在5萬至6萬份左右，美國聯儲局內部將5萬份設定為衰退的分水嶺；至於工資增長就明顯慢了下來，低端勞工的收入增長扣除通脹已接近停滯。

股市近年是家庭財富增長的主要源頭，尤其是AI龍頭企業，股市市值更歷史性地超過了住宅市值。高收入家庭在股市上的投資以及因此獲得的購買力，遠遠超過低收入家庭的。這個拉大了貧富差距，放大了財富效應。

高收入階層受生活成本飆升的影響較小，而低收入階層在通脹面前已有捉襟見肘的感覺。政府停擺、削減醫療保險、食物補貼對低端人群的衝擊更是雪上加霜。這種差距反映在一部分人對演唱會、體育比賽動輒數百甚至上千美元的門票毫不介意，同時大量消費者自我降級到折扣店去買聖誕禮物。

美國消費者信用評分在迅速惡化中，信用卡、汽車貸款和學生貸款的還款逾期大幅增加，同時高收入家庭在私人信貸上卻可以大賺一筆。汽車貸款違約率上揚，一般被經濟學家看作經濟形勢惡化的重要前瞻性指標。

聖誕銷情，大致塵埃落定了。這是一個兩極分化的K-ristmas，但是更大的問號隨即浮現：高端人群的消費在未來能不能維持強勢？筆者認為，生活成本繼續攀升難以避免，聯儲局自己看來也不再執著於2%的通脹政策目標。不過生活成本對高收入階層的衝擊不大，股市何去何從，才是高端人群未來消費力的關鍵所在。

在過去幾個月，AI投資泡沫論甚囂其上，但投資者對股市前景看法分歧。首先，筆者認為AI是革命性突破，但是它的商業化過程很難一帆風順，AI的基礎投資未必可以如期回本；其次，在中期選舉之年，無論白宮還是聯儲局均很難對股市大幅調整坐視不理，政策干預乃至重啟量化寬鬆都是有可能的。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。