在預測2026年的樓市之前，筆者首先要檢討2025年我們學了甚麼。馬後炮沒有意義，我就用今年年初發表的《2025年我對樓市的十大忠告》作回顧的根據，這樣就會比較有意思了。

正如該文所說，「香港新的大都會模式將起步」，包括「港股也成功回復集資功力」、「教育與創科之路起步」、「融合大灣區的新常態也不斷改變營商環境」（第一點忠告）。

在香港最黑暗和悲情的那幾年，筆者認為最重要仍然是弄清楚香港是否仍然能保持金融中心地位，只要仍是金融中心，香港總有翻身之日。到了今日，香港已經回復了全球新股集資額最大的金融中心地位，教育、創科、物流都有驕人的進展，人才資金高度凝聚於本港，配合筆者提及的多種因素，一如我所料，2025年樓市由谷底回升5%至10%（第十點忠告）。在年初人心不穩的局面中，筆者總算向公眾分享了這個最關鍵的重點。

2025年樓市從谷底反彈，一掃年頭的愁雲慘霧。(Shutterstock)

文章有提及多種影響樓市的因素，包括「隨著外來人口不斷引入令香港人口上升，租金上升正突破臨界」、「10萬億定期存款去向左右大局」（樓市和股市購買力往往受定期存款的流動所影響）、「悲情總有減退的一日」、「中美摩擦仍左右大局」和「救市政策」（政府撤銷樓市辣招，和提高至400萬元住宅及非住宅物業徵收100元印花稅方案）（第二、三、四、五和六點忠告）。

除了樓市外，筆者亦為一些社會民生範疇提出忠告，包括「財富分配才是主題」（第七點忠告），認為置業人數（尤其是年輕人）能上升，才是成功的施政。我認同香港政府在市民上車機會方面有清晰的進步，近年增建居屋的努力有目共睹，加上增加白居二名額等也改善了市民上車置業的機會，但筆者仍建議政府重啟可直接借貸首期的置業資助貸款計劃，因為置業是深層次矛盾，有關資助政策若不夠徹底，負面情緒和想「唱衰香港」的人都會以此做話題來挑撥年輕人對社會的不滿。另外，「發債多寡影響香港下一代」（舉債太多會影響下一代的福祉）（第八點忠告）這點日益令人擔心，希望大家繼續關注。

2025年的最大教訓，是年初市場充滿愁雲慘霧，末日理論充斥社會，那些「跌完可以再跌」、「螺旋式下跌」、「樓市黑洞」言論，完全是一種末日心態，其實都是被氣氛所影響，人云亦云。其實年初時基礎數據並不太差，去到年尾時市場信心「意外地」回復。如果他們看到數據改善，會明白這改變是合理的，但很多人是人云亦云，這種隨風擺柳的態度在投資上是會很傷害自己的，因為投資除了應該要有個人信念，並把握低價時機入貨，亦會在悲情濃烈的時候出錯貨。這正是筆者常說的「買有風險，不買也有風險」（第九點忠告），我始終認為買樓應量力而為，以長遠投資為目的。