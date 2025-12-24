GLOBAL Wednesday｜講解港股2025年回顧及明年展望｜國產GPU四小龍壁仞科技招股 值得抽？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

港股全年累升不少，當中亦有不少股份同樣有亮麗的表現，而明年又如何展望？板塊或股份有何投資部署攻略？內地晶片四小龍之一的壁仞科技(06082)招股中，又抽得過？下周中國會公布12月的官方PMI，而美國則公布標普製造業PMI，可如何前瞻？

影片網址：https://www.youtube.com/live/g5zTSHUOlfU?si=Xmp2UkI5fmtXQAaX

