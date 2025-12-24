歡迎回來

18
十一月
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊 金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
大型盛事 節慶活動
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
推介度：
18/11/2025 - 02/01/2026
免費
07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
GLOBAL Wednesday｜講解港股2025年回顧及明年展望｜國產GPU四小龍壁仞科技招股 值得抽？
股市動向
理財智慧

GLOBAL Wednesday｜講解港股2025年回顧及明年展望｜國產GPU四小龍壁仞科技招股 值得抽？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港股全年累升不少，當中亦有不少股份同樣有亮麗的表現，而明年又如何展望？板塊或股份有何投資部署攻略？內地晶片四小龍之一的壁仞科技(06082)招股中，又抽得過？下周中國會公布12月的官方PMI，而美國則公布標普製造業PMI，可如何前瞻？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/g5zTSHUOlfU?si=Xmp2UkI5fmtXQAaX

 

►把時間軸拉到01:53開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#湯麗鴻#光大證券#美股 #港股#香港股票#恒指#恒生指數#分析#香港交易所 (港交所)#00388#安謀控股#Rocket Lab#RKLB#騰訊控股#00700#華潤電力#潤電#00836#META#Elanco Animal Health#Amentum Holdings#AMTM#哈爾濱電氣#01133#NuScale Power#SMR#Oklo#英偉達#NVDA#有色金屬#儲能儲電#中資金融股
GLOBAL Wednesday｜阿里績後表現反覆 好友VS淡友邊方有勝算？前瞻多個美國經濟數據！
GLOBAL Wednesday｜阿里績後表現反覆 好友VS淡友邊方有勝算？前瞻多個美國經濟數據！

投票區

本港2025回顧及展望
106
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
12%
變局求存
44%
水深火熱
42%
無意見
2%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
