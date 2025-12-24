歡迎回來

87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問
娛樂新聞

87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　87歲有TVB「御用工人」之稱的資深演員梁愛退休多年，早前製作人楊紹鴻為她慶祝生日，當時她精神奕奕笑容燦爛。戲劇人生，人生如戲，楊紹鴻昨日（23日）在網上頻道播出的影片中突然透露梁愛患上胰臟癌，現時在深圳入住安老院。回憶當日醫生告知患病一事，她立即去吸煙冷靜一下，最後決定不接受治療。

 

Read more：御用工人」梁愛87歲生日，經歷棄養與喪子之痛仍豁達面對人生

 

　　早前，製作人楊紹鴻為梁愛慶祝生日，送上鮮花及蛋糕，當時梁愛表現精神、笑容滿面。不過，昨日（23日）楊紹鴻的網上頻道播出訪問梁愛片段，她自爆原來罹患胰臟癌，現時在深圳的安老院居住。外表瘦削的她只有70磅，但仍然好精神，摸住肚皮聲線雄亮透露：「最近有咗個病，成日覺得呢度痛，以為係胃病，無端端成日頂住食唔到嘢，一直瘦落去，我覺得有啲唔妥。」亞視舊同事介紹她到深圳檢查，最終發現身體內有個如雞蛋般大的腫瘤。

 

87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問

 

　　梁愛天生愛自由沒束縛，如今自嘲要入住安老院：「我係一匹野馬，最好嘅契女都管唔到我，我一世都係自己闖蕩江湖捱到今時今日，我曾經講過，死都唔入老人院，但而家真係要入。以前一切都係自理，而家不能夠喇，覺得自己需要搵個地方，飯來張口，衣來伸手嗰啲。」現時梁愛腳步軟弱無力沒有重心，笑言走路時要很斯文，一步一步行，而且上身經常感覺冰冷。

 

87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問

 

　　當日醫生告知患病並提議做化療時，她第一個反應是：「我話等我冷靜吓先，落街食口煙，返上嚟答覆你。醫生仲覺得我夠冷靜，生死有命，有乜好緊張，我食完煙返上去搵醫生，我話我個人好無聊，所以乜都唔療。」雖然醫生提議梁愛跟家人商量，不過她拒絕跟居住外國的孫仔討論，自己話事。

 

87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問

87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問

 

　　對於自己的決定，梁愛表示自己孑然一身不感害怕：「一條友嘛，生生死死都係我自己一個人，驚乜啫，好多嘢我唔敢畀個孫知，佢而家知道啦！因為契女一定要畀佢知。」他顧慮孫仔只得34歲，有自己的生活，不想自己一個老人家造成孫仔負擔：「我喺度（安老院）可以請人陪我行街，呢度$50一個鐘，加拿大$100加紙一個鐘，咁你計？佢得30幾歲，有好多發展機會，又啱啱結婚，何必搞佢呢！」梁愛更感激契女無微不至的照顧，提到此時，她感觸流淚。

 

87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問

 

　　置生死於閒事的梁愛，覺得最重要生活得開心，甚至視癌病是「朋友」：「我成日同佢傾偈，當痛嘅時候我同佢講：『朋友，你唔好痛啊，我死得快，你都死得快，我一日唔死，你有食有住，有我有你，大家做個好朋友，你幫吓忙唔好痛，點解要喺我度呢，畀我安享兩年得唔得？』佢唔答我，即係唔得，哈哈哈哈！」

 

87歲梁愛罹患胰臟癌，拒與孫仔同住成負擔，周潤發經常致電慰問

 

　　縱橫娛樂圈多年，梁愛在圈中有不少真正關心她的朋友，她透露以往電影圈的人很念舊，曾江和謝賢也待自己很好，更提到早前生日周潤發致電問候：「佢問我要唔要電氈，我話敏感唔要啦，佢曾經講過話，你去深圳住，你隨時call我，我叫司機嚟接送，佢真係好有心；黃日華都好有心，點解我特別話呢兩條友仔乖，因為我係睇住佢哋成長。」想起舊事，梁愛變得感性，更勾起兒子逝世的事，當時悲從中來，有想過跳下去「一走了之」。

Tags:#梁愛#楊紹雄#周潤發#黃日華#安老院#胰臟癌#影視娛樂#娛樂新聞
