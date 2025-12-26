2026下半年才減息？

不經不覺，2025年已經走到尾聲了！

從投資角度看，今年也算是一個不錯的年頭！表面上，今年地緣政治風險和國與國之間的爭拗和衝突不斷，加上美國總統特朗普再度上台，年初的時候更揮動關稅大棒，令市場為之一「震」。

但原來，這只不過是特朗普的伎倆，即是開天殺價，然後落地還錢，因此，投資市場很快也洞悉了。經過一輪調整之後，在科技股，準確來說是人工智能，即AI推動下，環球股市開始回升，收復所有失地之餘，還錄得升幅。

但其實，不只科技股，今年以來，連其他傳統股，或所謂的舊經濟股都造好。我認為，這也和美國息口緩緩向下有關。

美國由2022年初至2023年中「暴力」加息後，在2024年9月開始減息。2024年總共減息三次，合共減了1厘息；到了今年，同樣地，美國聯儲局也是到了9月才再度減息，同樣減了三次，但每次只是0.25厘，所以共減了0.75厘。兩年下來，合共減息1.75厘，令到聯邦基金利率減至3.5厘至3.75厘。

展望2026年，由於美國11月的失業率轉差，升至4.6%，是2021年以來的新高；另一邊廂，美國11月的通脹率卻繼續回落，降至2.7%，創2021年以來的新低，造就一個可以繼續減息的環境。

不過，聯儲局主席鮑威爾明年5月才離任，我估計，他不會在明年上半年再大幅減息。事實上，上次議息後的點陣圖顯示，聯儲局的官員對於未來息口走向也有點分歧，所以，我不期望明年上半年會有多次減息機會。

但當鮑威爾離任之後，接任的新人應該是特朗普支持者，否則也不可能接任，因此，到時聯儲局才會加大力度減息。

無論如何，只要美國持續溫和地減息，都會利好投資市場，股市如是，債市也如是。即是說，明年的投資市場仍然可以審慎樂觀。但當然，經過幾年的上升，不少市場都已經累積可觀升幅，只要有任何突發事件，都會令市場出現震盪。

我估計，明年環球投資市場仍然有機會錄得升幅，但幅度可能會收窄，而且會比較波動。如果大家過去幾年在投資市場已經賺了不少，也是時候收割了，趁近期大部分市場都處於高位，先把三至五成的投資套現，再等待機會，當震盪出現時才再度入市，可能是一個不俗的部署呢！

在此預祝各位在2026年繼續豐收，投資得心應手，但最重要是身體健康。