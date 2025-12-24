歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
25
十一月
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延長至12月30日 港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延長至12月30日
展覽 文化藝術
港鐵香港站｜港鐵呈獻《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》 資料更新：香港站展區反應熱烈 由即日起延...
推介度：
25/11/2025 - 30/12/2025
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
經過兩度延期之後，今日終於可以和大家談談，我倡議的「三合一退休理財方案」中的另一類資產，或退休理財工具，那就是定息工具。
理財智慧

政府債券是可靠的定息工具

我要退休
羅國森
我要退休

　　經過兩度延期之後，今日終於可以和大家談談，我倡議的「三合一退休理財方案」中的另一類資產，或退休理財工具，那就是定息工具。

 

　　其實，在相對高息的年代，只要把三分之一左右的資產放在銀行收息也是可以的，因為現實上，你總要有一部分相對流動的資金放在銀行，以應付日常開支，以及某些非經常性支出，例如大廈維修等等。

 

　　既然如此，如果銀行存款利息有3至4厘，我認為已經不錯，就把三分之一的資產放在銀行收息便可，不用去找其他定息工具了。

 

　　誰不知，當10多年前我倡導這個「三合一退休理財方案」後不久，香港就進入低息，甚至是超低息年代，銀行存款利息是似有若無的0.1厘（活期），最多也不超過1厘（定期）。

 

　　這樣的話，也實在太沒出「息」了！

 

　　因此，在那段低息歲月中，很多人都要找有意思的定息工具。幸好，政府於2011年起推出和通脹掛勾的債券（我們稱之為iBond），讓小市民有存款以外的選擇，也填補了長久以來，港人在定息投資方面的缺口。

 

政府債券是可靠的定息工具

政府今年推出的銀色債券保證息率有3.85厘（政府新聞處圖片）

 

　　到了2016年，政府更推出以退休人士為主要對象的銀色債券（簡稱銀債），保證息率比iBond更高，推出首兩年是2厘，其後升至3厘，然後3.5厘、4厘，最高一次是2023年的5厘。

 

　　當然，隨著美國又開始進入減息周期，過去兩年的銀債保證息率又稍為回落至4厘和今年的3.85厘。但整體來說，這已經很不錯！如果是幾乎沒有風險的投資，有3厘以上都算可以接受。我認為，以香港政府的信貸評級和財政能力，銀債也可以說是接近零風險。

 

　　只可惜，銀債的發行量和年期仍然有調整空間。我在本欄已經多次指出過，目前的發行額550億元表面上可以滿足到市場需求，因為過去幾年的超額認購都不超過一倍。

 

　　但其實，有很多實力較強的退休人士限於循環配發機制，明知不會分得多，所以，他們只認購預計可得到的手數便算。

 

　　當然，我明白，這些銀債某程度是福利來的，如果給相對有錢的人壟斷了，是說不過去的。但另一邊廂，年期目前只是3年，我認為還有發展空間，例如多出一批年期是5年的，那就可以讓退休人士鎖定較長一段日子的高息了。

 

　　如果政府能夠年年都推出銀債，也有3年期和5年期的選擇，而每次又都能讓市民認購到最20至25手（即20萬至25萬元），即每位退休人士手上持續有約100萬元銀債，那就算是有些意思了。

 

　　除了債券之外，市場上還有沒有其他定息工具呢？下次再續。下次再和大家見面時，已經是2026年了，在此預祝各位讀者新年快活，退休日子愈過愈好！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

Tags:#我要退休#退休財務規劃#固定收益投資#政府債券#iBond#銀色債券#香港#低利率#避險投資#利率#通脹掛勾債券#保證息率
Add a comment ...Add a comment ...
世紀大火考驗「物業逆按」
更多我要退休文章
世紀大火考驗「物業逆按」

投票區

普京：中俄關係是世界穩定的極重要因素
151
|
3

你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？

可以
86%
不可以
13%
無意見
1%
投票期：2025-12-22 ~ 2026-01-22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處