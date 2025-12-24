政府債券是可靠的定息工具

經過兩度延期之後，今日終於可以和大家談談，我倡議的「三合一退休理財方案」中的另一類資產，或退休理財工具，那就是定息工具。

其實，在相對高息的年代，只要把三分之一左右的資產放在銀行收息也是可以的，因為現實上，你總要有一部分相對流動的資金放在銀行，以應付日常開支，以及某些非經常性支出，例如大廈維修等等。

既然如此，如果銀行存款利息有3至4厘，我認為已經不錯，就把三分之一的資產放在銀行收息便可，不用去找其他定息工具了。

誰不知，當10多年前我倡導這個「三合一退休理財方案」後不久，香港就進入低息，甚至是超低息年代，銀行存款利息是似有若無的0.1厘（活期），最多也不超過1厘（定期）。

這樣的話，也實在太沒出「息」了！

因此，在那段低息歲月中，很多人都要找有意思的定息工具。幸好，政府於2011年起推出和通脹掛勾的債券（我們稱之為iBond），讓小市民有存款以外的選擇，也填補了長久以來，港人在定息投資方面的缺口。

政府今年推出的銀色債券保證息率有3.85厘（政府新聞處圖片）

到了2016年，政府更推出以退休人士為主要對象的銀色債券（簡稱銀債），保證息率比iBond更高，推出首兩年是2厘，其後升至3厘，然後3.5厘、4厘，最高一次是2023年的5厘。

當然，隨著美國又開始進入減息周期，過去兩年的銀債保證息率又稍為回落至4厘和今年的3.85厘。但整體來說，這已經很不錯！如果是幾乎沒有風險的投資，有3厘以上都算可以接受。我認為，以香港政府的信貸評級和財政能力，銀債也可以說是接近零風險。

只可惜，銀債的發行量和年期仍然有調整空間。我在本欄已經多次指出過，目前的發行額550億元表面上可以滿足到市場需求，因為過去幾年的超額認購都不超過一倍。

但其實，有很多實力較強的退休人士限於循環配發機制，明知不會分得多，所以，他們只認購預計可得到的手數便算。

當然，我明白，這些銀債某程度是福利來的，如果給相對有錢的人壟斷了，是說不過去的。但另一邊廂，年期目前只是3年，我認為還有發展空間，例如多出一批年期是5年的，那就可以讓退休人士鎖定較長一段日子的高息了。

如果政府能夠年年都推出銀債，也有3年期和5年期的選擇，而每次又都能讓市民認購到最20至25手（即20萬至25萬元），即每位退休人士手上持續有約100萬元銀債，那就算是有些意思了。

除了債券之外，市場上還有沒有其他定息工具呢？下次再續。下次再和大家見面時，已經是2026年了，在此預祝各位讀者新年快活，退休日子愈過愈好！

作者電郵：lkslo@yahoo.com