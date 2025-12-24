英超聖誕快車︱阿仙奴惡戰連場，車仔不輕鬆；曼城維拉有暗湧，曼聯難樂觀

上周分析紐卡素主場夠硬淨，車仔求和，紐卡素果然力保不敗；車路士亦不改海鮮波風格，下半場成功搶得一分。

預測準確非因僥倖，而是按照球隊的主客優劣，加上踢法和戰術變化，分析勝敗而來。英超向來難踢，尤其許多人忽略主場的力量。未來幾場步入聖誕快車期，積分榜分分鐘又會大執位。

相較過往英超快車期，今季的聖誕快車不再是「48小時連環打」的瘋狂節奏，但賽會仍在12月27日至1月2日安排高密度對賽，但兩輪之間至少48至60小時休息，以減輕球員負荷。

阿仙奴暫時在積分榜領先，是歷來在英超第5次成為「聖誕冠軍」，不過對上4次都最終失落冠軍。包括在2022/23及2023/24賽季，曾經長時間站穩榜首，但最終只獲得亞軍。

雖然賽程略有改善，但對於球隊來說，有足夠板凳深度，再加上輪換得宜，才有望在此期間保證分數。

但很多人忽略一點，就是主客場的差異，足以讓很多球隊在快車期間突然落後。

其中，榜首阿仙奴接下來會主場對陣白禮頓和維拉，以及作客般尼茅夫。3場中有兩個主場優勢，加上整體防守體系較佳，因此即使賽程頻密，在三戰中仍仍有較高勝算。

阿仙奴昨晚在12碼險勝水晶宮，體力付出巨大代價，因此阿迪達本週面對白禮頓如何排陣，影響能否贏波。

但阿仙奴次戰主場對維拉將是最大挑戰且看能否報作客落敗之仇，整體兩勝一和是合理基礎。

緊隨其後的曼城將會作客諾定咸森林和新特蘭，然後主場迎戰車路士，3場中有兩個作客賽事，當中有不少暗湧。

尤其新特蘭主場硬淨可能令曼城失分，但返回主場迎戰迎車路士，勝算應該較大。

哥迪奧拿為了確保球員狀態，已經安排球員在19號磅重，並表明如果25號歸隊之後再度磅重發現超標，會立刻棄用。

另一邊廂， 氣勢最強的阿士東維拉，卻在快車期迎來艱辛賽程。先要作客車路士和阿仙奴，之後重返主場對森林。

維拉連續作客史丹福橋與酋長球場應該是最為吃力、回到維拉公園才有望取分。

維拉在聯賽已7連勝，是36年來在頂級聯賽的首次連贏7場，而36年前仍是英甲的賽事中，維拉在該季最後贏得亞軍。

車路士的賽程同樣不輕鬆，先是主場對維拉和般尼茅夫，然後是作客對曼城。兩個主場應該以4分為目標，作客曼城則要靠反擊力爭和局。

至於曼聯，過去兩場打回原形之後，快車期間則有兩個主場優勢，分別面對紐卡素和狼隊，然後才作客列斯聯。

快車期間對手不強，而且有兩個主場搶分，理論上可以爭取一定分數。但艾摩謙的死板戰術和調動，又恐怕未能太過樂觀。

將艾摩謙與前領隊坦格相比，在60場比賽後，前者取得23勝16和21負，勝率僅 38.3%；後者60場比賽中贏41場，勝率高達68.3%，到底誰更不濟？

聖誕快車是考驗球隊在有限恢復時間內如何管理風險與效率。以當前氣勢來看，阿仙奴與曼城在快車期間應該有望取得最多分數；維拉與車路士的走向則取決於連續作客的排陣；至於曼聯，雖有主場優勢，但戰術呆板估計會令其繼續失分。