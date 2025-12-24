聖誕／除夕大餐2025｜尖沙咀金普頓酒店首推自助餐／Swim Club維港夜景倒數派對

香港尖沙咀金普頓酒店自9月開業以來，一直都是城中的焦點，特別是頂樓酒吧Swim Club，坐擁無敵維港靚景。今年酒店迎來首個聖誕及除夕，於旗下3間餐廳及酒吧──Hillside、Swim Club及Birdsong，分別推出限定餐單，為大家送上不一樣的餐飲體驗。

Hillside：首推自助餐／節慶套餐

Hillside將於整個12月供應午市及晚市四道菜節慶套餐──自選主菜包括釀有栗子餡的烤雞、味噌黑鱈魚、嫩煎牛柳，或適合素食者的烤釀大啡菇，另外還有冬日沙律、煙燻牛油南瓜湯及南瓜巴斯克芝士蛋糕，每位$458（聖誕當日套餐定價$558，贈送香檳一杯）。

烤雞

於12月24、25及31日，Hillside將會供應自助餐，更有現場音樂表演。冰鎮海鮮吧主打鹹鮮生蠔配香檳木犀草醬、爽滑灼蝦及多款時令海鮮；烤肉站即席奉上香草烤牛肋排及煙燻火雞，並呈獻一系列經典佳餚及本地食客摯愛菜式，如香草燒雞、X.O.醬芝士通心粉、拖肥布甸，以及自助熱朱古力與棉花糖專區。12月24、25日每位$988（6pm-10pm），12月31日每位$1,288（7:30pm-11:30pm），包一杯香檳。食客亦可另加$268，便可以3小時無限暢飲指定氣泡酒及紅白酒，另加$588/ $738則可以暢飲較高級的餐酒。

香草燒牛肋排

Swim Club：主題雞尾酒配小食／除夕池畔倒數派對

作為酒店型格時尚的社交熱點，Swim Club準備了4款主題鷄尾酒及小食搭配──「Winter Crown」採用Altos龍舌蘭與意大利開胃酒Aperol為基調，融合西柚與柑橘酸香，調製成明亮甘苦的氣泡特調，其綿密泡沫呼應「牛油香煎帶子佐三文魚籽」的鹹香滋味；「The Ruffian」以明江四川白酒的花香辛勁，襯托Mancino Blanco苦艾酒的清新柑橘氣息，與「炭烤生蠔」的焦香馥郁形成對比；「Black Forest」糅合Martell VSOP干邑、Monkey 47黑莓果氈酒、咖啡利口酒與咖啡，迸發沉實森林果香與烘焙深度，與「脆炸虎蝦佐黑冬松露蛋黃醬」相互映襯；「First Snow」帶領賓客置身果園之中，以橙酒、梨白蘭地與 Ratafia Rossi利口酒交織成一抹帶蜜韻與香料尾調的清雅酒體，再配上一口酥皮包裹的「美式蟹肉沙律」，賓客更可加配Ossetra魚子醬，添上一筆低調華麗。雙人節慶搭配套餐（港幣588元）包含兩款自選雞尾酒及搭配小食，適合與摯愛親朋舉杯輕碰、細啜慢嚐歡聚時光。

「The Ruffian」配「炭烤生蠔」

「Winter Crown」配「牛油香煎帶子佐三文魚籽」

「脆炸虎蝦佐黑冬松露蛋黃醬」

12月31日除夕夜，Swim Club將舉辦「New Year’s Eve Hollywood Sock Hop」派對，於露天池畔上演霓虹閃耀、復古味十足的跨年盛會。在維多利亞港天際線的全景環抱下，滑輪女郎翩然掠過，隨駐場DJ強勁的搖滾節拍盡情搖曳。賓客同時可享用墨西哥卷餅、小漢堡、串燒等多款主廚精心炮製的小吃。午夜時分，在香檳祝酒與宛若鏡頭定格的城市夜幕之中，以璀璨輝煌之姿迎接2026年。早鳥優惠每位港幣888元，普通票每位港幣1,288元。（購票：https://kimptonnye.eventbrite.hk）

Swim Club將於12月31日除夕夜舉辦「New Year’s Eve Hollywood Sock Hop」派對，由晚上7:30玩到深宵。

Birdsong：可可天堂／氣泡除夕夜

全天候餐酒廊Birdsong與本地工藝朱古力品牌Conspiracy Chocolate攜手合作，於節日期間變成朱古力控的「可可天堂」！飲品包括可可殼茶（港幣60元）、經典或香料熱可可（港幣90元）、絲滑椰香鮮忌廉熱可可（港幣108元）等特調飲品，另有75%黑巧克力鮮忌廉，以杯裝（港幣70元）或窩夫筒（港幣78元）盛載，並可依喜好搭配可可粒、烘香椰子片、碎榛子或脆餅碎等配料，營造甜蜜驚喜。聖誕節當日，現場音樂表演於下午2至6時點亮氣氛。

除夕之夜將會有氣泡酒無限暢飲慶典，香檳（港幣988元）與Prosecco氣泡酒（港幣728元）盡情流轉；精緻配餐小點包括鹹鮮衝擊的三文魚他他布利尼薄餅配魚子醬、煙燻山羊芝士伴烤開心果與細蔥，層疊出微脆口感與香草風味；香氣四溢、抹上黑蒜味噌牛油的烤蘑菇松露意式香草麵包，以及醇厚黑朱古力與甜美鮮果收尾的香檳草莓可可撻，帶來一場盡顯優雅風範的感官饗宴。

75%黑巧克力鮮忌廉

絲滑椰香鮮忌廉熱可可

香港尖沙咀金普頓酒店

地址：尖沙咀中間道11號

網址：kimptonhongkong.com

Hillside

地址：香港尖沙咀金普頓酒店12樓

營業時間：6:30am-10pm

電話：3919 6828

訂位：https://www.sevenrooms.com/reservations/hillside

Swim Club

地址：香港尖沙咀金普頓酒店50樓

營業時間：星期日至四 5pm-12mn；星期五、六 5pm-1am

電話：3919 6868

訂位：https://www.sevenrooms.com/reservations/swimclubhongkong

Birdsong

地址：香港尖沙咀金普頓酒店12樓

營業時間：8am-10pm

電話：3919 6818

訂位：https://www.sevenrooms.com/reservations/birdsong