2025娛圈大事回顧｜多位演藝名人突然離世，許紹雄走得太急未留遺言，徐熙媛日本病逝轟動亞洲

2025年轉眼便過，這一年娛樂圈瀰漫一片傷感，多位藝人或名人離世，令人感到婉惜。當中包括馮淬帆、黎宣 、盛品儒、周驄、雪妮、唐佳、蔡瀾、梁齊昕、夏春秋、徐熙媛、方大同等人。還有不少藝人的健康也響起警號，如柯煒林、陳奕迅、周杰倫等相繼透露患病噩耗，令他們的粉絲擔心。

踏入2025年開始，差不多接近每個月也有藝人或名人逝世的消息流出，當中更有急病離開的，令全城震驚。離世的藝人和名人：馮淬帆、黎宣 、盛品儒、周驄、雪妮、唐佳、蔡瀾、梁齊昕、夏春秋、徐熙媛、方大同、李兆基等。87歲有TVB「御用工人」之稱的資深演員梁愛，早前接受訪問坦言患上胰臟癌，因不想成為家人的負擔，現時入住深圳的安老院。

接二連三傳出逝世消息

1.徐熙媛（大S）客死異鄉

曾拍攝《流星花園》而紅遍亞洲的女主角徐熙媛（大S），年初時跟家人到日本旅行期間，患上流感併發肺炎突然病逝，終年48歲，家人悲痛不已，當中丈夫具俊曄不時被影到在徐熙媛的墳墓旁守護着。一班藝人朋友也感到不捨，其中與她合作演出《流星花園》的F4，於台上表演時也無限唏噓，在心中默默想念這位好拍檔，其中F4成員言承旭被影到去拜祭徐熙媛後食齋。

2.雪妮胰臟癌、丈夫唐佳墮樓亡

資深藝人雪妮去年發現患有胰臟癌，生前與丈夫唐佳感情深厚，唐佳疑因愛妻患病而太傷心，突然墮樓離世，而當日原本打算前往律師樓辦理遺囑事情。兩星期後雪妮病逝，家人為二人舉行喪禮，靈柩隨即移奉火葬場火化，跟隨唐佳遺願夫妻合葬。

3.許紹雄腎癌惡化

許紹雄（Benz雄）於10月因腎癌離世，享年76歲，遺孀龍嬿而和女兒許惠菁在港為他辦理喪事。根據龍嬿而接受訪問時透露，2024年許紹雄發現罹患腎癌，做手術後積極做康復治療。不過於今年尾突然病情惡化，由於事發突然，許紹雄並沒有留下遺言便離世。當日於醫院彌留期間，圈中藝人如黃子華、佘詩曼等都立即衝往醫院見最後一面。

4.盛品儒病逝遺下年幼龍鳳胎

48歲前亞視執行董事盛品儒（James）英年早逝！他在8月時突然傳出病危入院消息，太太蔡一鳳及後在社交平台公布丈夫死訊，終年48歲。盛品儒生前甚為顧家，經常負責接送龍鳳胎仔女上學，病重期間仍然叮囑太太要陪伴子女過開心暑假，不要讓小朋友失望，無奈他最終離世，留下嬌妻及一對小朋友。

5.方大同抗病5年

音樂才子方大同在3月時，經其生前所屬的賦音樂證實病逝，終年41歲。根據其公司發布內容，原來方大同積極地對抗頑疾5年。死訊公布後震驚兩岸三地，完成告別式後，遺體在雲南大理市火化。方大同曾活躍於香港樂壇，是一位出色音樂製作人，為不少歌手創作歌曲，後來轉在內地發展，近年已甚少露面，亦沒有發佈太多作品。

6.恒基地產創辦人李兆基遺愛人間

恒基地產創辦人李兆基於3月離世，享年97歲，當時一家人在他身旁陪伴。人稱「四叔」的李兆基，從小拿著小本錢來到香港創業，當他年輕時，就算忙碌於建立事業王國，但仍然不忘照顧家庭。他是一個十分注重家庭和重義的人。作為大慈善家，不時捐巨額做善事，對家人亦愛護有加。他對旗下集團員工也重情重義，離世消息傳出後員工們也很傷心，當中不少員工受訪時也稱讚他是好老闆，甚至一度傷心流淚。

7.蔡瀾與「香港三大才子」重聚

金庸、倪匡、黃霑、蔡瀾被稱為「香港四大才子」，前三人已經相繼離世，留下蔡瀾最後一人，蔡瀾在生時多次在訪問內表示想念故友，最終在今年6月離世，享年83歲。蔡瀾由去年開始不時傳出身體欠佳的消息，他更曾被送往ICU（深切治療部）留醫觀察，隨後他的秘書回覆傳媒報平安，簡單交代「老毛病休息一下」，亦有在個人社交平台出帖文報平安。

多位藝人情緒或身體健康亮紅燈

1.關淑怡入ICU

59歲關淑怡近年行蹤飄忽，2020年宣布退出後，並沒有再於幕前出現。2016在愉景灣墮海後，連日來被傳媒追訪，直至她搬離該區從此再沒有她的消息。於今年10月驚傳她在家中突然昏倒，需緊急送院接受手術，一度入住深切治療部（ICU），23歲兒子關浚賢立即從美國趕返香港，更有指他擔心得坐地痛哭。經治理後情況穩定，已轉到私家醫院休養。

2.甘國亮傳失智入院

現年75歲、同樣已經罕有露面的甘國亮，被傳出患有失智症，並需要送院醫治。有傳他近年身體欠佳，朋友們都不敢透露太多。甘國亮是跨媒體工作者，也有份拍攝電影《風林火山》，而他最轟動的事，相信要數90年代跟鄭裕玲分手後不和，隔空互爆對方秘密。

3.陳奕迅、周杰倫因演唱會壓力爆煲

陳奕迅為演唱會《FEAR and DREAMS》巡迴演唱走遍世界各地，期後出席活動時主動透露演出期間因太大壓力，睇醫生後證實患上焦慮症，演出期間更要定期服藥控制病情，醫生建議巡唱後可以嘗試停藥。而台灣天王歌手周杰倫，同樣宣布患病，舉行歷時6年、共110場的「嘉年華」世界巡迴演唱會後，自爆患有驚恐症，演唱會期間曾因驚恐症發作而無法上台，亦有聲音狀態不好的時候。此外，香港歌手林欣彤在英國突然於半夜香港時間做直播，期間情緒激動，對着鏡頭重覆多次說：「佢想殺死我」，精神狀態令人擔心。

4.柯煒林患肺腺癌

33歲藝人柯煒林突然宣布患上肺腺癌第4期，必須停止演出舞台劇《笨蕉大劇院》並立即接受治療，幸進度良好，最終能夠參與舞台劇一半演出。現時仍然接受治療，同時仍然積極工作，早前憑台灣電影《大濛》，成功提名角逐金馬獎「最佳男主角」。

5.羅家英四度患癌

羅家英年屆78歲，曾四度患癌，絕對是一個勇敢的生命鬥士。曾切肝保命的他，他跟朱茵在內地巡演舞台劇《驢得水》期間接受訪問，坦言第四次患癌，發現是前列腺癌，就算醫生曾經對他說餘下9年命，他的回應是：「我不怕死」，使他走過每一次難關。太太汪明荃一直悉心照顧及陪伴，早前二人一起同遊不丹拍攝旅遊節目曬恩愛。

6.陳敏兒緊急入院做手術

昔日無綫花旦陳敏兒，丈夫廖啟智於2021年離世後，她堅強地生活並成立「幸福生活協會」去幫助有需要的人。現年65歲的她透露6月時身體出現緊急情況，7月要入院趕急做手術。她在剛開設的YouTube頻道上，公告自己是一個慢性病患者，但幸好仍積極面對人生，現時已踏上康復之路，亦充滿信心覺得自己的身體愈來愈好。