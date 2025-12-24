平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

「維基解密」創辦人阿桑奇自去年中獲釋後，一直休養生息，甚少露面，最近突然東山再起，在其創辦的網站發表聲明，稱他正對諾貝爾基金會提出訴訟，挑戰他們今屆把諾貝爾和平獎頒發給委內瑞拉反對派馬查多的決定。事實上，馬查多獲和平獎也甚具爭議性，但評委讚揚她「為委內瑞拉從獨裁走向民主的公正與和平轉型所作的努力」，並且已在本月初舉行了頒獎典禮，馬查多因出境受限，由其女兒代她出席，不過事後她最終成功出境，現身挪威接受祝賀。

由於出境受限，馬查多在諾貝爾和平獎頒獎典禮舉行後才現身挪威。(AP)

與此同時，美國正加強對委內瑞拉的打壓，不僅繼續冒犯國際法，在加勒比海射殺她眼中的委國「販毒船」船員，更強行扣押委國油輪，明眼人都知道這舉措目的是要打擊委國經濟。石油是委國命脈，原本近年該國經濟已有起色，現美國這樣一做，委國經濟再次大倒退，受苦的是人民。過去數年來，委國已爆發多次人道危機，而作為反對派代表的馬查多，卻對美國的做法額手稱慶。令國際社會最不安的是，美國變本加厲，早前宣稱馬杜羅政權為「恐怖組織」，準備以反恐手段予於進一步打擊。作為天主教國家的委國，今個聖誕絕不平安。

就在平安夜前夕，阿桑奇儼如白武士，擋著美國軍事擴張的前路。這位被視為帝國敘事中不屈的利刺(thorn)和人權鬥爭者，指摘今屆諾貝爾和平獎評委違反該獎項初心，把和平獎變成戰爭工具。他說，人們將和平獎當作神聖的遺物，但諾貝爾機構竟將它頒給公開支持外國入侵自己祖國的人，就像把警報交響曲稱作搖籃曲。因此，他入稟瑞典法院，對諾貝爾基金會提出控訴，要求它停止向馬查多支付和平獎資金，因為她站在美國的一邊，本身行為就像戰爭的行為。

阿桑奇指摘今屆諾貝爾和平獎評委違反該獎項初心，把和平獎變成戰爭工具。(AP)

相信敢於用上強硬言詞和行動挑戰今屆諾貝爾和平獎，就只有阿桑奇一人。他創辦「維基解密」揭露大國列強的陰暗面並為此付出巨大代價，令他今次的訴訟行動特別有份量，他把阿爾弗雷德．諾貝爾的初衷與他所留下的遺產受到扭曲劃下了明確的界線：本應用來縮減軍隊和促進和平的資金，如今卻有可能變成促進局勢升級的資金——和平獎變成了戰爭資金。他的挺身而出令其支持者感到振奮，而且有關美國向委國宣戰的事態關乎生死，已非象徵性。

阿桑奇透過法律對今屆和平獎作出挑戰，揭示了那些自由主義評論所無法面對的事實。馬查多讚揚美國的制裁，讚賞對委國油輪的扣查，並以「民主」旗號扼殺平民生活的行為，已再不是口頭的失誤，而是對經濟戰爭和潛在人道災難的公開支持。用超過100萬美元的「和平」資金來獎勵這樣的紀錄，不僅荒謬，還是在侮辱每一個受制裁制度和軍事威脅重創的人民。

在委內瑞拉的反美示威中，有人諷刺特朗普是海盜。(AP)

在阿桑奇眼中，諾貝爾和平獎已經被掏空並重新用作政治武器，把美國的「門羅主義」合法化，這樣看來，諾獎基金會不正是冒著違反自己法律和倫理義務的風險嗎？這個曾與裁軍和外交相關的獎項，正在演變成精英共識的宣傳工具——和平被重新定義為對西方權力的服從，戰爭則被重塑為責任。

阿桑奇要求凍結今次和平獎剩餘的資金並進行全面的刑事調查，以免該獎項永遠從和平的工具變成戰爭的工具。他這次介入完全扭轉了今屆和平獎評委的論述，同時暴露了美國及其代理人所謂推動拉美民主自由人權的假象，以及為了合法化戰爭而選擇性地構建事實。阿桑奇今次的行動可謂是對世界的當頭棒喝，在平安夜思考何謂真正的和平。