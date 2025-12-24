AIA嘉年華2025︱香港經典主題＋加碼機動遊戲＋公仔獎品＋代幣9折＋免費入場攻略

AIA嘉年華回歸！每年最令人期待友邦嘉年華於12月22日至2026年3月1日中環海濱活動空間登場，今年以「香港經典」為主題帶大家玩轉全場，並加碼刺激機動遊戲。除此之外，有獎攤位遊戲公仔獎品好吸引，更有全新打卡位與主題拍照區。準備入場的你，想9折買代幣及免費入場，必睇以下介紹！

點買門票最抵？一定係預先網上購票最著數，對比現場購票平最多$20！門票類型分為成人門票及小童票。留意，小童票適用於3至11歲小童。3歲以下幼童、65歲或以上長者及殘疾人士可免費入場（入場時或需出示有效身份證明文件），各位老友記同孫仔孫女入場一齊玩，你更可透過網上提前購票通道享受入場。

嘉年華門票價格

另外，網上發現KKday推出會員限定優惠，以購買1成人入場門票 + 10枚代幣 連 DoDoME 旅遊安心套裝為例，跟官網網上購買門票同樣價錢$140起，但多了即棄男士/女士旅行綿內褲(5條裝)、即棄旅行座廁墊 (10片裝)強效殺菌洗衣珠 (2個入)，如果對禮品有興趣的朋友，可以考慮。

機動遊戲無論是驚險刺激或是闔家歡樂，均囊括其中，更有首度亮相香港乃至亞洲的標誌性遊樂設施！

今年嘉年華推出多款新穎玩具，部分更是活動限定設計，包含多個人氣卡通角色，同時更設有三款全新打造的嘉年華遊戲攤位。預計會加購代幣的朋友，記得線上先購買加購代幣套餐，即享9折優惠，20個代幣$180，50個代幣$450。

全新打卡位與主題拍照區

嘉年華設置多個主題區域個，包括充滿奇思妙想的主題區域，一家大小來到記得打卡留念，另外場內周末加碼呈獻多元音樂節目，表演者穿梭會場同你say hi！餐飲區分面有各國風味料理、本地人氣美食及經典嘉年華小食，滿足你的味蕾。

冬日世界雜技團

想喺AIA嘉年華玩足一日，必要購票入場睇冬日世界雜技團，歷史最悠久的Gandeys 雜技團今年為你帶來驚險刺激的雜技表演和幽默風趣的表演者，包括阿根廷高橋人、瘋狂滾軸溜冰表演、環球飛車及一系統高空表演環節，包你睇到手心出汗！

門票類型︰VIP $475起、主圈$300起、高級$300起、標準$150起（票價分非高峰日子、普通日子、高峰日子）3歲以下兒童可免費入場，但須坐在父母/監護人的腿上 。

恒基社區舞台有超過 400 個社區團體現場娛樂及活動，包括現場樂隊、 舞蹈演出、運動工作坊、藝術活動 、健康體驗及互動遊戲，連續 3 個月日日都有得玩，開放至 3 月 1 日，將節日氣氛散播全社區！ 所有活動已包含在友邦嘉年華門票內，一票盡享。

藍妹大排檔

別具港式經典風格嘅藍妹大排檔將聯同DJs 100%Wong, macaron, Angel β，攜手打造節日限定廣東歌迪斯科派對Cantopop x Future Funk x R&B 主題DJ Party，大家跟住個beat一齊熱舞，同場仲有特色大排檔美食及懷舊霓虹燈打卡位。

AIA Carnival友邦嘉年華

日期：2025年12月22日 - 2026年3月1日

地點：中環海濱活動空間 （中環龍和道9號）

門票︰ 成人門票$140起、 3至11歲兒童$95起

開放時間：高峰時段及普通時段(日期請參考以下日曆)：11am – 11pm、非高峰時段：12pm -10pm

https://www.aiacarnival.com/zh-hant-hk