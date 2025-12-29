澳門官也街氹仔街市重開｜新增特式美食與文創區，天台仲有露天咖啡茶座

澳門官也街是遊客必到之地，最近開始又有一個新地標，說的是剛於上月中重開的氹仔街市，活化後的街市地下一層除保留傳統生鮮食材蔬果檔攤，一樓更加入了全新的美食和文創區，當中近20個本地食店，包括雞蛋仔、龍鬚糖、日式刺身壽司、烘焙食品及甜品等，亦有本土文創特色產品出售，二樓天台更有咖啡露天茶座，傍晚時分可望住酒店區的日落美景嘆啡。

這裏和舊式街市最大不同的地方，係新街市乾淨明亮，全加設了空調裝置，一樓更附設不少以特色文創IP裝置，和澳門特色街名、葡式建築元素的用餐區，大家喺呢度可以一嘗美食之外，更可盡情打卡。

老實說，現時澳門街市的人流確是愈來愈少，為了做到街市活化吸引年青人，又避免和旁邊官也街傳統食店的消費群重疊，進駐的都是較年輕創業品牌，沒有牛雜亦沒有杏仁餅……我上星期去走了一圈，試了幾個初創小店，出品還真不錯，大家有機會定要去支持一下年輕人。

位於官也街旁的氹仔街市於上月中重新營業。

活化後的氹仔街市地下一層保留傳統生鮮食材蔬果檔攤，一樓是美食和文創區，二樓則有天台茶座。

一樓美食區有大量本土特色小食，諸如龍鬚糖、糕點、刺身壽司等。

這裏亦有文創小店，售賣特色紀念品。

場內有大量的本土文創IP用餐區，最適合打卡。

位於二樓的旅圖咖啡，店內裝修以旅遊為主題，這個紅窗前是熱門嘆啡靚位。

讓食客可以在這坐低舒舒服服嘆美食的露天茶座，旁晚時份更有日落靚景相伴。

1.水豚咖啡 COFFEEBARA

開業於2023年的水豚咖啡，首間店設於白鴿巢，負責人Rachel話，因為幾位合夥人皆有正職，大家想放工後有個私竇chill下飲下嘢，於是就有了只提供夜啡的水豚咖啡 COFFEEBARA。

佢又話：「早前見到政府呢個街市活化計劃，便想以這裏作為另一個交流的平台，認識多啲啡友，亦藉此為自己的品牌帶來新發展 ，讓更多澳門人見到。」

除了店舖的咖啡全為自家烘豆，其可愛的水豚品牌IP形象設計，是出自本身從事設計的Rachel 原創。「水豚給人的感覺好chill、好懶，但又情緒好穩定，相信好多人都希望可以有咁嘅精神狀態，我最想將這精神傳達給澳門人；因為近幾年疫情大家壓力頗大，好需要一個咁樣嘅地方比佢哋relax，希望呢度可以成為讓澳門人身心平靜嘅地方。」

店內尚有Rachel以水豚形象設計的文創品牌 「CAPY MADE」，不少水豚君的精品都非常可愛攪笑，大家嚟歎啡之餘，不妨一併帶走。

水豚咖啡 COFFEEBARA

除自家控豆之外，這裏亦有店主的手作糕點。

Rachel以水豚形象設計的文創品牌 「CAPY MADE」，大家可以一併把可愛的水豚君帶走。

海鹽竹炭拿鐵。澳門幣39

這款「綠得開心」其實是開心果奶蓋混合下層的椰青水、椰乳和牛奶，是招牌飲品。澳門幣38

2. 人氣雞蛋仔Choco egg

甫踏進街市一樓，即聞到撲鼻而來的蛋香，以及甜甜的朱古力香味，原來是來自入口處的雞蛋仔專門店Choco egg；顧名思義，這裏的主打出品自然唔少得朱古力，好似榛子朱古力金沙雞蛋仔，和脆脆雞蛋仔就是人氣之選。

店主陳小姐亦是首次創業，之前曾嘗試過幾次市集擺攤，測試過市場反應之後，就選定氹仔街市重開這個美食文創空間大展拳腳。她表示，「雞蛋仔呢種傳統小食，好有澳門地道特色；我屋企人好鍾意整嘢食，小時候曾經同我一齊整過好好味嘅雞蛋仔，自己一直記得那味道，而家我哋都係用返以前家人嘅古早秘方。加上我又好鍾意食朱古力，所以便想到用朱古力研发一些獨有的雞蛋仔味道。」

至於為何選擇在街市創業，佢就話對呢區人流有信心。「在澳門除咗大三巴，官也街應該係最多游客同人流嘅地方，目前開業只是兩個多星期，人流暫時算是不過不失，始終需要一啲時間，等多啲人知道呢個地方，相信只要做好自己嘅出品，自然就會吸引到客人。街市一向是比較少年輕人的地方，但氹仔街市可以讓年輕人創業之餘，借助年輕人嘅創意，亦可做到活化街市的效果。」

售賣特色雞蛋仔的Choco egg。

喜歡研製不同口味的店主陳小組，店內的特色口味確實不少。

陳小姐話小時候曾和家人一齊整雞蛋仔，一直記得那味道，現時店內採用的便是家人的古早秘方。

足料的黃金鹹蛋黃雞蛋仔，是店內的不定期限定。澳門幣35

Choco 脆脆雞蛋仔。澳門幣35

榛子朱古力金莎雞蛋仔，內裏餡料是榛子朱古力布甸，外層蛋漿加入純度較高的朱古力，中和了甜膩。



3. 澳麥雞OMG

主打售賣炸雞的澳麥雞OMG，自家品牌的IP當然係以雞仔為原形設計，但原來呢隻趣緻的雞仔，同澳門吉祥物「麥麥」黑面琵鷺有點淵源，皆出自同一設計師之手。

店主Winkie話：「鍾意呢度係因為好多店都有自己原創的IP，自己本身係做設計，對文創有信心，覺得將之融合餐飲輕食好配合，一樓嘅用餐區就有不少本土原創的IP打卡位，而且呢度嘅店舖分區做得幾好，地下一層保留傳統街市的生鮮蔬菜生果和雜貨，一樓同二樓就係文創和輕食，場地光猛乾淨，有一定吸引力。」

為了配合年輕和原創主題，Winkie除了搵幫手以店舖主題食物設計IP外，就連外賣盒亦設計成趣緻的肥雞形狀，便於攜帶之外拎在街上亦非常吸睛。

食品方面，大大份的招牌炸雞，外面炸得香脆之餘，內裏仍能keep住Juicy嘅肉汁，醬料更有自家調配的4種口味供選擇；馬介休薯蓉系列亦非常吸引，先在麵包塗上葡式馬介休薯蓉泥，和整片奶香芝士一起放進焗爐焗至香脆，再夾上秘製豬扒、雞扒或厚蛋，一啖入口真係大滿足。

Winkie 話為了配合原創主題，除設計了右下角可愛的品牌IP外，就連外賣盒亦設計成趣致的肥雞形狀。

招牌炸雞，外脆內Juicy。澳門幣38

馬介休薯蓉雞扒包，麵包內塗上馬介休薯蓉和芝士焗至香脆。澳門幣38

馬介休薯蓉厚蛋包。澳門幣38

既然以雞為主題，又怎少得芝士炸雞火雞麵。澳門幣38

食埋咁多炸嘢，一定要來一樽店主自家煲的涼茶。

4.蕉葉咖喱屋回歸「泰正蕉葉棧」

較年長的讀者對蕉葉咖喱屋這創於1990年的餐飲品牌可能有點印象，雖然現時已沒營業，但當時在香港和國內着實分店不少。今次在氹仔街市見到打著蕉葉咖喱屋名號的「泰正蕉葉棧」，幕後主理人竟然是一個20歲出頭的後生仔。原來店主Bruce的父母便曾在國內經營蕉葉咖喱屋，他表示：「蕉葉咖喱屋對我而言，不只是一個品牌的名字，而是一段陪伴我成長的記憶，我從小到大看着父母一步步發展蕉葉，自己亦深受影響，學懂對食物的尊重，以及品質的堅持。今次以蕉葉之名重新出發，對我來說是一種傳承，也是一份責任。」

「泰正蕉葉棧」定位以輕食為主，亦因為只是剛試業，選擇不算多，暫時只有數款飯麵如冬陰功湯、炒貴刁、秘製蝦醬炒飯等選擇。「希望這裏不只是吃飯的地方，而是一個讓人可以稍作停留、放慢腳步的空間。這兒亦可說是作為蕉葉咖喱屋日後回歸的一個試點，逐步將品牌發展回香港，讓蕉葉的精神在不同城市延續。」

Bruce以 「泰正蕉葉棧」讓蕉葉咖喱屋回歸。

冬陰功湯米，非常足料。澳門幣42

蕉葉特色蝦醬炒飯，飯底炒得乾身爽口。澳門幣38

剛試業選擇不多，暫時只有數款飯麵選擇。

店內全部食物均主打無味精無添加，食得安心。

氹仔街市

地址：澳門嘉模堂區氹仔地堡街358號

街市營業時間：7am-10pm （食店一般開10am，部分營業時間不一）