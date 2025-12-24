聖誕蛋糕2025｜巴斯克蛋糕專門店Soulgood Bakery 推出「復古夢幻聖誕甜品系列」

人氣巴斯克芝士蛋糕專門店Soulgood Bakery推出「復古夢幻聖誕甜品系列」，將經典聖誕元素融入甜點之中，打造意想不到的驚喜風味，帶來一場獨特的味覺饗宴。除了聖誕限定巴斯克芝士蛋糕，品牌更推出瑪德蓮聖誕樹、各款禮盒以及派對套裝。各款聖誕甜品任供選擇，總能選到滿足心儀的美味共度佳節。

全新推出的「復古夢幻聖誕甜品系列」，一貫地秉持品牌的三大堅持——無添加防腐劑、香港製造、全人手製作，因此出品不易，數量有限，不容錯過。

此次全新推出的瑪德蓮聖誕樹有白朱古力味與抹茶味，並分為兩個尺寸：「聖誕樹（小）」由34件瑪德蓮組成，高度約25cm；「聖誕樹（大）」由46件瑪德蓮組成，高度約30cm。（小尺寸：HK$888；大尺寸：HK$1,188）。這款聖誕樹造型的瑪德蓮蛋糕，嚴選優質日本雞蛋與香港本地麵粉製作瑪德蓮蛋糕胚，外表飾以朱古力外殼，組裝一起恍如掛滿裝飾的迷你聖誕樹，造型清新可愛。以「貝殼」堆疊而成的聖誕樹絕對是聚會中的甜蜜焦點，不但洋溢聖誕氣氛，更以小巧的份量讓賓客輕鬆分享。

抺茶 瑪德蓮聖誕樹（小）、白朱古力 瑪德蓮聖誕樹（大）

除瑪德蓮聖誕樹外，Soulgood Bakery 同步推出三款聖誕節限定的巴斯克芝士蛋糕，包括栗子蒙布朗巴斯克芝士蛋糕（4吋迷你蛋糕：HK$180；6吋：HK$620；8吋：HK$820）、抹茶花圈巴斯克芝士蛋糕（6吋：HK$580；8吋：HK$780）以及西西里島開心果巴斯克芝士蛋糕（4吋迷你蛋糕：HK$180；6吋：HK$580；8吋：HK$780）。栗子蒙布朗巴斯克芝士蛋糕上層覆蓋綿密的栗子泥，中間更有原粒栗子，一口享有雙重口感。抹茶花圈巴斯克芝士蛋糕嚴選京都「丸久小山園」抹茶粉，融合豆蓉，以經典的聖誕花圈為設計點綴，不失經典又呈現了復古甜品的優雅。西西里島開心果巴斯克芝士蛋糕選用來自義大利西西里島的開心果，風味香醇濃郁，以粉紅及綠色忌廉交替裝飾，插上鹿角，彷彿置身夢幻的童話國度。三者的6吋版本及8吋版本均設有「零卡糖」版本（6吋：加HK$50；8吋：加HK$80），讓追求健康生活的你也能享受味蕾愉悅。另外，蛋糕更可額外添加麻糬夾心（6吋：加HK$80；8吋：加HK$160），以滿足眾多麻糬控的欲望！

栗子蒙布朗巴斯克芝士蛋糕

抹茶花圈巴斯克芝士蛋糕

西西里島開心果巴斯克芝士蛋糕

普天同慶的日子當然少不了聖誕派對，品牌推出的「聖誕限定派對套裝」（HK$680），精選各款聖誕主題蛋糕，分別是抹茶蒙布朗切件、4吋焦糖脆脆薑餅人、4吋西西里島開心果及4吋栗子蒙布朗各一件。迷你蛋糕份量輕盈，既能嚐足各款口味，又不造成負擔。

聖誕限定派對套裝

不論是朋友小聚抑或是大型聚會，都有適合的選擇提供。「2人歡樂聖誕花籃」（HK$280）包括一件4吋焦糖脆脆薑餅人和兩瓶士多啤梨奶。除花籃以外，更有聖誕樹禮盒。「4人歡樂聖誕樹禮盒」（HK$550）包括4吋芝芝莓莓、4吋朱古力士多啤梨、提拉米蘇罐裝蛋糕及開心果罐裝蛋糕各一件。「8人歡樂聖誕樹禮盒」（HK$990）包括四件4吋迷你蛋糕以及四件罐裝蛋糕。無論是溫馨的家庭聚餐還是熱鬧的禮物交換派對，一桌充滿節日氛圍的甜點絕對是靈魂所在，共創甜蜜難忘的佳節回憶。

4人歡樂聖誕樹禮盒

8人歡樂聖誕樹禮盒

聖誕節限定優惠

● 「復古夢幻聖誕甜品系列」門市限定優惠：

於即日起至2025年12月31日期間於門市及網站，凡購買禮盒、禮籃兩盒或以上可享有額外9折優惠，產品包括：6款禮盒（「聖誕瑪德蓮禮盒四件裝」、「金箔瑪德蓮禮盒四件裝」、「聖誕糖霜曲奇禮盒八件裝」、「聖誕雜錦禮盒十二件裝」、「聖誕曲奇禮盒六件裝」、「聖誕薑餅人曲奇禮盒十二件裝」），以及三款禮籃（「喜悅聖誕特色禮籃」、「夢幻聖誕奢華禮籃」、「歡樂聖誕尊貴禮籃」）

● 由2025年12月20日至2025年12月31日於尖沙咀及銅鑼灣門市， 買2件4吋（其中一個係聖誕款）即送聖誕頭飾1個， 數量有限，先到先得，換完即止

● 免費送貨：凡購滿HK$1600，更可尊享全港免費送貨服務



Soulgood Bakery

網址：https://www.soulgoodbakeryhk.com/