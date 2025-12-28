從唐寧街到唐人街的回憶

從唐寧街10號到唐人街，步行的話，穿過國家藝廊和特拉法加廣場，大概只需要廿分鐘。我的辦公室位於唐人街外圍，因此唐寧街到唐人街的這段路，就成了我工作期間最常步行的一段路。



如果工作不是太緊迫的話，途中可以穿過國家藝廊，順便看一下名家畫作，包括英國浪漫主義畫家William Turner，和一堆法國印象派、後印象派畫家的作品。

如果是去國會採訪的話，我可能就會索性跨過泰晤士河，到對面的南岸。那邊有一個露天二手書市，也不時舉辦一些當代藝術展覽，而且還有一些咖啡館和餐館，是倫敦文化活動的熱點。

一塊華人「文化飛地」

從唐寧街往Covent Garden和牛津街方向走，大概是以Little Newport 路為交界，唐人街就像是神來之筆忽然出現，成為英國政治、文化中心的一塊「文化飛地」。一進入這條交界，咖啡館、西餐店瞬間變成了茶葉店和唐餐館，Tesco或馬莎超市亦變成了出售生抽、老抽、菜心、豆腐的華人超市。



當時互聯網尚未普及，倫敦各處的華人日常生活的一部分，就是約朋友在唐人街飲茶，順便來華人店舖買香港報章雜誌，租港劇錄影帶。由於要靠飛機運輸，報章雜誌送抵店舖，最快也要一天多時間。儘管如此，仍舊能夠緩解港人的思鄉之情。

彭仕國撈亂香酥鴨和北京鴨（互聯網）



當時唐人街的餐廳以粵菜為主，例如以服務態度「惡劣」而出名的旺記，其實店員態度沒那麼誇張，比起現下香港食肆的趕客文化，要好得多了。而且旺記的炒粉麵飯比之香港水平，是略高一線的。



但我較常去的是一家叫富麗華的小餐廳，在唐人街一條側巷，店面較小，但乾淨企理，午餐也很精緻。如果是宴請朋友，我一般會去唐人街外圍，靠近Piccadilly Circus的醉瓊樓。



范生，得閒多嚟玩！



我返港十多年後去倫敦故地重遊，在醉瓊樓宴請朋友，經理居然都還記得我，臨別時說：「范生，得閒多嚟玩！」這句話令人感慨，勾起我對唐人街的感情。



醉瓊樓其中一道名菜是香酥鴨，吃法和北京片皮鴨相似，但鴨身是用油炸，而不是火烤。據說，這道菜是海外唐餐師傅因為條件所限，因地制宜想出來的片皮鴨「變通」製法。



關於香酥鴨在英國還曾閙出一個笑話--英國新工黨在1997年5月贏得大選後，新首相貝理雅為了爭取工會支持，把工會領袖彭仕國任命為副首相，還派他訪華討論香港交接後的雙邊關係。

彭仕國訪華歸來後，在唐寧街受訪談及出訪感受，他說：「我在北京方面安排的國宴上吃了北京烤鴨，坦白說，跟我在倫敦唐餐館吃的北京烤鴨相比，味道不怎麼樣。」此言一出令坊間媒體丈二摸不著腦門：「倫敦哪有這麼好吃的北京鴨？！」



次日，保守派報章在搞清楚事件後對彭仕國發砲了：叫他去北京謀求英國利益，他倒關心起吃鴨子來，而且還把香酥鴨當成了北京鴨！