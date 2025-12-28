歡迎回來

從唐寧街到唐人街的回憶
國際評論

從唐寧街到唐人街的回憶

英倫歲月
范強
英倫歲月

　　從唐寧街10號到唐人街，步行的話，穿過國家藝廊和特拉法加廣場，大概只需要廿分鐘。我的辦公室位於唐人街外圍，因此唐寧街到唐人街的這段路，就成了我工作期間最常步行的一段路。

 
　　如果工作不是太緊迫的話，途中可以穿過國家藝廊，順便看一下名家畫作，包括英國浪漫主義畫家William Turner，和一堆法國印象派、後印象派畫家的作品。

 

　　如果是去國會採訪的話，我可能就會索性跨過泰晤士河，到對面的南岸。那邊有一個露天二手書市，也不時舉辦一些當代藝術展覽，而且還有一些咖啡館和餐館，是倫敦文化活動的熱點。

 

一塊華人「文化飛地」

 

　　從唐寧街往Covent Garden和牛津街方向走，大概是以Little Newport 路為交界，唐人街就像是神來之筆忽然出現，成為英國政治、文化中心的一塊「文化飛地」。一進入這條交界，咖啡館、西餐店瞬間變成了茶葉店和唐餐館，Tesco或馬莎超市亦變成了出售生抽、老抽、菜心、豆腐的華人超市。


　　當時互聯網尚未普及，倫敦各處的華人日常生活的一部分，就是約朋友在唐人街飲茶，順便來華人店舖買香港報章雜誌，租港劇錄影帶。由於要靠飛機運輸，報章雜誌送抵店舖，最快也要一天多時間。儘管如此，仍舊能夠緩解港人的思鄉之情。

 

從唐寧街到唐人街的回憶

彭仕國撈亂香酥鴨和北京鴨（互聯網）


　　當時唐人街的餐廳以粵菜為主，例如以服務態度「惡劣」而出名的旺記，其實店員態度沒那麼誇張，比起現下香港食肆的趕客文化，要好得多了。而且旺記的炒粉麵飯比之香港水平，是略高一線的。


　　但我較常去的是一家叫富麗華的小餐廳，在唐人街一條側巷，店面較小，但乾淨企理，午餐也很精緻。如果是宴請朋友，我一般會去唐人街外圍，靠近Piccadilly Circus的醉瓊樓。


范生，得閒多嚟玩！

 
　　我返港十多年後去倫敦故地重遊，在醉瓊樓宴請朋友，經理居然都還記得我，臨別時說：「范生，得閒多嚟玩！」這句話令人感慨，勾起我對唐人街的感情。


　　醉瓊樓其中一道名菜是香酥鴨，吃法和北京片皮鴨相似，但鴨身是用油炸，而不是火烤。據說，這道菜是海外唐餐師傅因為條件所限，因地制宜想出來的片皮鴨「變通」製法。


　　關於香酥鴨在英國還曾閙出一個笑話--英國新工黨在1997年5月贏得大選後，新首相貝理雅為了爭取工會支持，把工會領袖彭仕國任命為副首相，還派他訪華討論香港交接後的雙邊關係。

 

　　彭仕國訪華歸來後，在唐寧街受訪談及出訪感受，他說：「我在北京方面安排的國宴上吃了北京烤鴨，坦白說，跟我在倫敦唐餐館吃的北京烤鴨相比，味道不怎麼樣。」此言一出令坊間媒體丈二摸不著腦門：「倫敦哪有這麼好吃的北京鴨？！」


　　次日，保守派報章在搞清楚事件後對彭仕國發砲了：叫他去北京謀求英國利益，他倒關心起吃鴨子來，而且還把香酥鴨當成了北京鴨！

Tags:#英倫歲月#唐寧街#唐人街#醉瓊樓#香酥鴨#彭國邦#北京片皮鴨
從紳士執法到血洗火車，英國治安崩壞三十年
更多英倫歲月文章
從紳士執法到血洗火車，英國治安崩壞三十年

投票區

本港2025回顧及展望
118
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
14%
變局求存
45%
水深火熱
39%
無意見
2%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
