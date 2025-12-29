初創企業Vs上市公司，前景Vs業績

收到一個止凡信箱的提問，該網友曾於私募基金工作，對投資初創企業與上市公司的分析有點疑問，內容幾特別，值得寫文章以作分享，拋磚引玉。

網友提問：

止凡兄你好，我過去曾在私募基金工作，投資的公司全部都是初創企業，並沒有任何盈利和基本分析可言，大部分時間都是靠估，但只需要一間投資的初創企業成功上市，通常都能夠補償其餘九間的全部損失。當時認為比較重要的投資考量是：

1. 管理層或老闆的能力和往績（如有）

2. 投資股權的價錢

3. 其行業前景

如果要考慮基本面，通常都不可能投資初創的公司，因為絕大部分仍未有盈利。

因為有這樣的經驗，常常問自己：「如果我投資已上市的公司，為甚麼以上三方面的考量，比起公司的基本面分析（滯後指標，lagged indicators）卻較為不重要呢？特別是很少評論注重上市公司管理層的能力、往績和他們對公司前景及盈利的預測，或其行業的前景（領先指標，leading indicators）。」

不知道止凡兄有沒有其他想法讓我可以參考或腦震盪一下。

私募基金作出投資決定前，必須經過慎重考量。(Shutterstock)

回應：

我未曾在私募基金工作過，亦沒有投資過初創企業，所以網友的經驗遠比我豐富。我也很認同他的部分觀察，初創企業未有實在業績，只能靠估。上面內容所提到的「十間有一間獲利」，這成功率比起我感覺上的數字已經高很多了，可能分了A輪、B輪融資之類的關係吧。

這裏補充一下，初創公司融資未必是一步到位的，最初找「天使投資者」提出的A輪融資，當時算有了產品的原型，可以拿到市場上，但還未有收入或收入不多；仍在「燒銀紙」階段，經過一段時間開始相對成熟，有了比較清晰的商業模式，再作B輪融資；再「燒銀紙」，再搞大，進入C輪融資，如此類推，還可以有D輪、E輪、F輪。一般到了C輪，創業公司生存下去的機率會較大（不能生存的話，未到C輪已關門大吉），甚至開始考慮上市。一般理解，愈是往後推，企業的存活率就愈高。

至於投資上市公司，網友列出的三點考量，我認為同樣重要。業績當然要看，管理層質素也要看，他們有否玩弄財技、股權/股價？同樣要看，前景更加要看。當然，比重會按不同企業、行業、規模與身處於的階段而有所不同。例如，偏向成熟的公司，找個讀MBA的管理人才就可以，例如做獨市生意的港交所，或一些壟斷了市場的企業，誰做CEO都沒太大所謂；相反，香港科技探索(01137)（前身為香港電視）面對激烈競爭，王維基的能力就變得非常關鍵。

有關網友提到的「滯後指標」與「領先指標」的分別，主要理解為重視往績還是前景。最近有一則有趣新聞，Elon Musk提出的個人天價薪酬方案剛獲75%股東通過，未來10年若Tesla市值和經營業績達標，將陸續向Elon Musk支付價值達1萬億美元的股票作為獎勵。其中一項主要指標是Tesla市值須於10年內升至8.5萬億美元，以現市值約1.5萬億美元計，即要上漲至5.6倍市值。

到底Tesla股東投票時是按Tesla往績作決定，還是按Elon Musk的能力作決定，或是按Elon Musk能力的往績作決定？想一想，頗有趣。當然，作為Tesla股東的話，反正未達標就不用支付薪酬獎勵，而達標的話亦不介意支付，不算有甚麼損失吧。