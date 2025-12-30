見到今日標題，你會否停一停，有點疑惑地問：「點解行行唔問，問西醫？」

原因簡單，西醫強調科學，一切以事實邏輯為基本。迷信，到底有點神怪，與科學其實相冲，故一般人會覺得西醫不應迷信。

西醫強調科學化與邏輯性，理應只信事實，不信鬼神。

事實又如何？唔敢講個個係，但小弟認識的資深頂級醫院A醫生教授，話畀我知：「碌Sir，醫生都係人，不少都信邪㗎。」

其實，醫院就似馬會，一樣會拜神。

A教授指，醫院中，你好少見到個「4」字。又例如教授自己甚至同袍，選擇儲物櫃，也會謝絕某些號碼，例如4、14、24、53、54、64⋯⋯

醫生選儲物櫃，也會避開「不祥」號碼。

更奇佢話連18都無人要。乜唔係等於「實發」好意頭咩？點解呢？

「我哋日日施手術開刀，最怕是『一發不可收拾』呀！割錯血管，病人即會噴血，搞到一發不可收拾。所以，大家都抗拒『18』㗎。」

B教授也指：「其實我哋都會拜神，新樓層新手術室開，固然拜；就算懷疑見鬼，也拜。舉例，去年試過替一位老人家施手術，不幸未能成功而去世。翌日阿姨做手術室清潔時，竟然見到裏面有個赤裸阿伯，大驚之下立即報告上層。阿姨的描述，百分百與不幸逝世的病人脗合。無得信唔信或辯駁，醫院決定立即做法事，以釋員工憂心。」

施手術失敗後出現靈異事件，醫院也會做法事。

講到迷信，大家認為風水算唔算呢？

有人認為算，有人認為唔算。

就小弟認識者，十之七八信，包括學者、富豪、總裁⋯⋯以至高官，幾乎全部搬新辦公室時，都會搵風水師傅睇睇點擺位。

幾乎所有大人物皆深信風水

十多年前認識一位警隊高層W Sir，升級後遷入一間大房，又闊又光猛，望住維港，當然好開心，循例仍搵風水師傅來睇睇。

「W Sir，呢間房唔啱你喎，唔坐得㗎，否則，以後無得再升㗎喇。」

「點解呢師傅？」

「你房內有個位，好大殺氣，就係呢處！」師傅指住房中央一個角位，「你可試試種棵植物擋煞，但唔知掂唔掂㗎。」

W Sir基於唔想調去另一間無景又細的房，於是決定留在原房，買咗大大棵鐵樹放在那個邪位。

結果？奇到震，3日後樹葉開始變黃，5日後成棵謝晒。但佢將棵樹移到房中另一個角，立即返生。唔信邪之下，再買棵仙人掌，諗住水都唔使淋，滿是刺，應該頂得順。

結果？真係講都唔信，又瓜得。

我也曾見證無法百分百可以用科學化解釋的風水禁忌

我有機會親身去睇過佢間房，真的又靚又大景觀又好，但就是無法明白，點解只有一個位擺乜都死。

其實，W Sir已將辦公枱遠離邪位，但每日辦公時仍有點無法釋懷。結果？真的是一級都無得升就退休。