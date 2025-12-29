歡迎回來

31
十二月
今天是2025年最後一個周一（29日），本欄會在本周一和2026年第一個周一（1月5日）作出兩個展望，一個是今天的，從宏觀角度作出展望與回顧，另文將在2026年第一個周一，展望2026年投資環境。
股市動向

展望2026（一）

石鏡泉
政政經經
政政經經

　　今天是2025年最後一個周一（29日），本欄會在本周一和2026年第一個周一（1月5日）作出兩個展望，一個是今天的，從宏觀角度作出展望與回顧，另文將在2026年第一個周一，展望2026年投資環境。

 

　　一地股市能升多少，與該地的GDP規模和增速成正比相關，此即是謂一地的GDP規模愈大，其股市的市場亦相對大，一地的GDP的增速愈快，其股市的上升亦快，投資者才可有「錢」途。

 

　　圖一是據國際貨幣基金(IMF)最新版世界經濟前瞻的世界經濟佔比圖。其中可見，美國GDP是30.6萬億美元，而中國的GDP是19.4萬億美元，簡單而言，按GDP計算，中美是今時最大的兩個經濟體，故其相關股市，亦應是全球最大的兩個市場。

 

展望2026(一)

 

　　有了量，便要看增速。2025年計，印度的GDP增速最快，為6.6%；中國隨後，增4.8%；美國則是增2%（圖二）。

 

展望2026(一)

 

　　不用臆測中國GDP幾時可以超越美國，因這是遲早事，關鍵只在把握今時的現況，知悉中國GDP，亦即股市是有可為之處便可。

 

　　中國股市未能跟上中國GDP體量是多種因素促成，今天不一一細表，總之，對A股要有信心便是。

 

　　GDP是個超宏觀概念，在這個GDP下，人民/持份者的佔比有個重要的壓艙石意義，簡單而言是分配不平均，易引起貧富懸殊，一旦懸殊到個臨界點，社會易不太平，會引來暴亂，這對股市利淡。中國歷朝衰亡，莫不與民不聊生、人民叛反有關，而如社會不穩，任何投資都是空談。

 

　　圖三是美國社會的個人財富佔比，圖中可見到近年，約1%人口（富人）佔有逾九成的社會財富，社會財富分配超不均，就是個社會炸彈，只待引爆。

 

展望2026(一)

 

　　導致美國貧富差在近年急速拉闊的原因，是近年美國的QE只提供了原本有錢的富人更迅速累積財富的機會（圖四），而佔50%人口的底層人士只擁有2.6%的金融財富（圖五）。

 

展望2026(一)

展望2026(一)

 

　　窮人的困苦，不只在窮，更會病，美國窮人的營養攝入是以澱粉（麵包）為主，營養不平衡，易誘出糖尿病，52.3%的美國成年人都患有糖尿病及初期糖尿病（圖六）。糖尿病是個長期病，可能要終生服藥，即是要錢去醫，無藥食，會使病情日趨惡化，可致喪失工作能力，窮人遇此，生活更何以堪？結果是自2024年12月起，儘管美國股市（以標普500指數計）日見新高，但消費者情緒卻一反以前跟不上，還掉頭向下（圖七）。

 

展望2026(一)

展望2026(一)

 

　　這即是在為社會動亂儲炸藥。

 

　　一直以來，美股升，全體美國人不論貧富，均沾雨露，但為甚麼自2024年12月起，財富雨露只灑向富人？

 

　　自2025年起，美國金融市場，以黃金、比特幣、科技股（以納指為代表）升得最快，可惜這批金融產品只為勇進大戶帶來財富快速增值，一般投資者或窮人，傳統上是少沾手這類資產，結果是勇進富人中了「金多寶」，而向來保守的窮佬投資者只中了「安慰獎」，促成富戶與窮人的收益大不相同，結果？

 

　　美國社會的洩憤式槍擊案、示威，日漸見多，何時會點燃一場大規模社會動亂，不可以「黑天鵝」視之，而應以「灰犀牛」視之。何時爆？問題一日不處理好，爆，只是時間問題。

 

　　社會不穩暗湧，是否獨美國所有？似乎不是。這個2025年不解之困，將帶入到2026年的投資大環境中，投資者不可不察。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

