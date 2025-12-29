南京、揚州大食遊：XO版炒鱔糊「炒淮安軟兜」、膠口彈牙清鮮「生河蝦」

今時今日，我肥碌旅遊最大目的，是食食食，景點？絕對其次。

故每次出發前，必囑咐旅行社：「畀多啲錢絕無問題，但要食得好兼慢慢食。午餐最少個半鐘，晚餐要歎紅酒，兩個半鐘。請安排不時不食正嘢及品嘗當地招牌名菜。」

小弟要求，相信好多要求「平平平」的消費者唔buy，故此，我只好組織有共同價值觀念者成團。

月初殺去華東，由南京開始，一路食到上海才坐機回港，人人重咗三至五磅。

第一餐在南京「小廚娘淮揚菜」開餐，平均水準不錯，最突出兩味：「老南京爆汁燻魚」，色香味皆頂級，此店招牌；「炒淮安軟兜」，軟兜其實是鮮活黃鱔背脊肉，用濃濃的醬汁快炒，口感軟嫩鮮美，因夾起時兩端下垂似小孩兜肚而得名。做法似炒鱔糊，但手工精細得多。

老南京爆汁燻魚，色香味皆頂瓜瓜。

炒淮安軟兜是炒鱔糊的XO版。

第二餐在南京「老城磚煙火南京菜」。初次得嚐又綿又滑的「白魚」。此魚在華東一帶盛產，肉質甜美清鮮，最佳油鹽水蒸。但要留意，滿身細刺（骨），必須集中精神品嘗，以免中招，要在旅途中幫襯急症室。

雞油浸白魚，肥美嫩度海鮮難比，但滿身是刺「骨」。

另外一味「葱香麥穗鮮腰花」也帶來驚喜。香港新鮮豬腰難㝷，能切到起花的廚師，日比日少，葱香麥穗係乜我唔知，只知咬落啖啖高層次。

葱香麥穗鮮腰花，味道與刀功皆香港難尋。

第三餐「南京大牌檔一九一二店」。一九一二應是年份，此店設計極富古代色彩，踏入就似進入了時光隧道，一枱一椅固然如此，連空氣中飄著的古人歌曲，也能營造出百年古早味，過癮。

「南京大牌檔1912 店」，打卡勝地，似入咗時光隧道。

呢餐最eye catching 為「麻油素干絲」，真的似藝術品，幾乎唔捨得食。另外，「金牌蜜汁藕」也見所未見，可以將蓮藕「玩」成咁，可能是古代人時間多，唔怕將菜式逐一慢慢撚。

以上兩味，感覺贏晒，味覺也中上獨特。

麻油素乾絲，靚到唔捨得食。

金牌蜜汁藕，油光閃閃。

第四餐去到揚州，在當地的「盧氏鹽商」晚餐。毫無心理準備下，最精彩竟是一味撈上地道醬汁再加葱絲裝飾的生河蝦。聽見個「生」字，立時有半席人彈開，咪搞，因旅途中若拉肚子，實在麻煩頂透。

我肥碌又如何？從來乜都食食食，由飛天到遁地，當然海鮮湖泊的，更一律試。

這碟河蝦，賣相美絕，隻隻好似在叫：「老友，食我啦喂，好正㗎。」

葱花河蝦刺身一半人唔敢食，益曬我！

終於，你唔食，我獨吞六隻，正過泰國生蝦，膠口彈牙清鮮，只有野生海蝦可比，奈何後者唔啱生食。其實，生食乃一種源遠流長的文化，食物，最好味的，是應生則生，應熟則熟，生變熟或熟變生，皆不美也。

華東第一炮飲食報告至此，下期再續。