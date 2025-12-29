停電暴露自駕軟肋！三藩市交通燈全熄，Google無人的士集體癱瘓！Tesla自駕系統卻沒影響？

一場由變電站火災引發的停電事故，導致美國三藩市大量交通燈瞬間熄滅。在人類司機憑藉駕駛經驗緩慢前行時，Google旗下Waymo的無人駕駛的士（Robotaxi）卻陷入集體「癱瘓」，數十輛車閃爍著雙黃燈，死死地釘在路中心，造成前所未見的大塞車，不禁讓人懷疑當今自駕技術的成熟程度。但同一時間，搭載Tesla FSD的車輛卻可在停電期間保持自駕行駛。究竟Robotaxi距離真正普及還有多遠？

Waymo自駕技術路線備受質疑

2025年12月20日，太平洋煤氣電力公司（Pacific Gas & Electric）位於三藩市的一座變電站發生火警，使三藩市三分一地區斷電，更有大量交通燈因此而失靈。雪上加霜的是，Waymo自駕的士在多個路口突然停下來，變為「巨型路障」，令已經混亂的路況變得更糟。

對Waymo來說，這起事件既是一場公關危機，也是對該公司奉為圭臬的「高精地圖+預設規則」技術路線的一次終極拷問。所謂「高精地圖」（High Definition Map），是以厘米級精度描述道路細節的數據集，包含車道導航信息、交通設施位置、道路幾何形狀等。Waymo自2009年起投入龐大資源建構這套地圖系統，配合激光雷達（LiDAR）、毫米波雷達、視像鏡頭等多重感測器，再加上多個AI神經網絡模組，構成一套高度結構化的自駕系統。

從網民Mario Nawfal在X平台上發布的短片來看，三藩市街道上交通燈與路燈全熄，Waymo自駕的士在路中間停擺，造成嚴重塞車。（圖片來源：X.com@MarioNawfal）

交通燈號熄滅視作「四向停車」

根據Waymo向媒體披露的資料，事發時系統把交通燈號熄滅當成「四向停車」（Four-way Stop）來處理，並在部分情況下觸發額外的「安全確認」（Confirmation Checks），此做法跟當地交通部門向駕駛者發出的指引是一致的。可是，當全市交通燈同時失效，安全確認請求暴增，卻引致系統決策延誤。

Waymo自駕系統使用AI進行感知分析、行為預測、以及路線規劃，但遇上高風險或不確定性事件，卻會根據預設交通規則與遠端監控員指示而做出反應。當大量不確定性事件在整個城市同時發生，遠端確認的龐大數據量就成為系統瓶頸。

高精地圖成本高，但可靠性成疑

歸根究底，Waymo運作模式建立在高度可控的作業環境之上：先以測繪車隊建立高精地圖、設定地理圍欄（Geofence），再把複雜路況逐步納入可運行範圍。這條技術路線的優點是可驗證、可審計，有利於向監管機構提交安全論證；但因應都市重建或道路變更，地圖內容要不斷更新，需要投入極大的資訊維護成本。

儘管高精地圖能向自駕系統準確描述道路形狀，但卻無法預先標記「今日全城交通燈熄滅」這類突發狀況。當交通燈號全熄，系統只能退回規則化處理，並向遠端監控員求助；一旦確認流程出現擁塞，自駕車就會採取最低風險的應對方式：停車並等待進一步指示。

這次事件發生的時機極為敏感。有消息指Waymo正在洽談新一輪募資，集資額將超過150億美元（約1,170億港元）。不過，如今潛在投資者可能會質疑，這種依賴「高精地圖+預設規則」的重資本營運模式，是否能有效複製到全球各大城市。事實上，Waymo現已在日本東京啟動試點服務，並將於2026年在倫敦試營運無人的士。

Waymo自駕系統整合LiDAR、雷達與視像鏡頭等多重感測器，運作高度仰賴定期更新的高精地圖與明確的交通規則。（圖片來源：Waymo官網）

Waymo失誤成Tesla宣傳助攻

對特斯拉（Tesla）而言，這次Waymo自駕車隊失誤，簡直是送上門的「最佳宣傳片」。公司執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）在X社交平台上轉發貼文和短片，顯示三藩市停電期間Tesla自駕系統FSD（Full Self-Driving）沒有受到絲毫影響。

Tesla所走的技術路線與Waymo截然不同，無需使用高精地圖，而是完全依賴視像鏡頭，就像人類司機只靠眼睛來「感知」環境；透過視像鏡頭捕捉的行車影像，直接匯入AI模型進行訓練，模擬人類大腦從視覺資訊學習駕駛行為的過程。當三藩市交通燈失靈時，Tesla FSD模仿人類司機的行為：觀察周圍車流流速、尋找縫隙通過，而不是停車等待遠端回饋。因此，三藩市事件凸顯了Tesla「純視覺+數據驅動」自駕系統的應變能力。

Tesla FSD採用「純視覺+數據驅動」技術方案，令自駕行駛成本更低。現時Tesla Robotaxi每英哩收費為1.08美元，Waymo收費則為每英哩2美元。（圖片來源：Tesla官網）

Tesla自駕的士具極高擴張效率

相比起Waymo每進入一個城市都需要漫長時間測繪高精地圖，Tesla Robotaxi理論上可以空降到任何城市，立即投入服務，擴張效率極高。目前特斯拉已在美國奧斯汀推出小規模的Robotaxi付費載客服務，並開始在不設安全監控員的情況下行駛；到2026年，更會在拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休斯頓、邁阿密試營運，初期車上仍須派駐安全監控員。

然而，純視覺自駕技術絕非完美無瑕。美國國家公路交通安全管理局已針對Tesla FSD車輛在低能見度環境（如大霧、強光等）發生的多起碰撞事故進行調查。另一方面，Waymo在此次事件後已改善緊急應變流程，並為自駕系統整合更多停電資訊，讓車輛能更果斷地通過沒有交通燈號的路口。

三藩市停電或許只是一次偶發性事件，但卻映照出整個產業必須面對的殘酷現實：自駕技術尚未成熟，距離全面普及還有相當距離。預計未來幾年，自駕系統的衡量指標將聚焦於「城市級失序」的處理能力：交通號誌熄滅、通訊網絡受損、緊急事故與臨時封路等情境下，無人的士能否快速作出適當應變，並與交通部門協同處理事故。唯有能在安全韌性與成本控制上均取得突破的企業，方能在這場自駕革命中贏得最後勝利。