辦桌風潮再現，感受在地風味

台灣有一種吃宴席的方式，台語稱為「辦桌」，堪稱台灣人回味無窮的共同記憶。最典型的方式就是把整條街封起來，在街道或廣場上開席，紅圓桌加上板凳，環境絕對沒有大飯店舒適，但沒有人會計較，因為辦桌的菜式才是重點。能夠到辦桌現場外燴的團隊，由經驗豐富的「總舖師」率領，擅長在簡陋的環境下，煮出令人興奮的實惠佳餚。

台灣特有在街道上開席的「辦桌」文化（Threads圖片）

熱情慷慨的台灣南部人，辦桌起來的手筆格外豪邁，畢竟高雄的內門地區就以出產總舖師聞名。和講究精緻感的飯店酒席不同，台式辦桌吃的是另一種排場。最誇張的一人發半條烏魚子，還有佛跳牆、九孔、龍蝦、雞鴨魚肉樣樣俱全，壓軸還一人一桶家庭號的冰淇淋，真是吃不完帶著走。台灣人吃席最愛的炸湯圓、紅蟳米糕等等經典菜式也是必備。各地辦桌各自融入當地特色，例如宜蘭就是以海產見長，豐盛和保證吃到撐則是共通點。

龍蝦、佛跳牆、烏魚子和九孔幾乎是「辦桌」的基本菜色。（Threads圖片）

但是隨著都市化愈來愈高，辦桌也日益稀罕，疫情之後更少。而愈吃不到愈稀罕，就會愈懷念，實屬人之常情，於是在網路上，最近掀起了一股風潮。2025年10月，一位高雄楠梓的準新郎在社群媒體廣發英雄帖，詢問廣大網友是否有人想吃辦桌，卻苦等不到南部的親朋好友辦喜事？他11月底的婚宴還有空間，特地開放現場給素昧平生的網友體驗澎湃的南部辦桌，一人收新台幣2000元（約港幣490元）成本，十人一桌。很有創意又大膽的點子，得到60多位網友響應，而且可想而知，會衝著熱鬧去參加這種場合的都是社交恐怖分子，大家賓主盡歡，成為一時話題。

在這之後，想吃辦桌的人愈來愈多，與其被動的苦苦等候，看著別人吃辦桌自己流口水，還不如主動出擊安排。於是從南部到中部到北部，接連出現懷舊又有趣味的辦桌活動。台南和嘉義都出現好幾場，根本不是婚宴或喜慶，純粹就是約人湊起來吃辦桌的好料。

台南「辦桌」標榜使用當地食材入菜（Threads圖片）

我住在台北市文山區的木柵，2月底也要封街辦桌，一查之下才知道不是跟風，而是已經默默辦了3年，光是內建的親朋好友就已經不少，今年搭上風潮在網路開放邀請更多陌生人參與，目前反應火爆熱烈，主辦人也嚇一大跳，可見這樣的需求真的存在。

台北市的大稻埕，也要在宮廟前面廣場辦桌。目前先開放整桌認領，怕生的人可以約齊朋友湊成一整桌；湊不到一桌的，就要稍候等待散桌開放再報名。對我而言，約一桌熟人吃席，反而沒意思，因為湊得到一桌人根本太多選擇。我若是參加，偏偏要和陌生人拼桌，應該能結識不少愛吃喝又有意思的E人新朋友。台北這場價格是一人新台幣兩千，一桌兩萬，看來是基本價格。而台北的飲食文化又和南部不同，除了外燴團隊開煮，還加上台北的幾家名店，包括南村私廚的眷村菜、70年歷史的江浙菜餐廳蔡萬興、北台灣燒肉霸主以及粵菜，加進了更多外省元素，對比南部台式的粗獷豪爽，想必是另一番風味。而木柵屬於文教區，目前還沒看到菜式細節，我猜想產鐵觀音和文山包種茶的木柵，會有茶葉入菜等在地特色，不知有沒有猜中。

辦桌吃的是人情味和熱情繽紛，大人盡情吃喝，小孩滿地亂跑玩耍，亂中有序。往往有穿著清涼的鋼管女郎和歌手等等接地氣的表演，還一定有主持人負責炒熱氣氛。你說在街上吃飯有點土，還真沒錯，但是大家愛的就是這個「土」味。新台幣兩千元大可以吃五星級酒店自助餐，或是自己上飯店點菜，同樣吃到飽吃到撐，但感受就是不同。一道一道上菜的流水席，就是特別過癮。