麥當勞美食優惠︱超值套餐勁減$8＋早晨套餐減$5＋期間限定3天

麥當勞年終美食優惠限定3天！大家要把握機會以麥當勞App，享用12月29日至12月31日一連三天推出「指定超值早晨套餐減$5」著數，炒雙蛋飽套餐、珍寶套餐、精選早餐套餐、扭粉套餐等都有得揀，全部均配脆薯餅，年尾繼續堅持食平啲！另外，「指定超值套餐減$8」優惠都好吸引，更有新一輪限時驚喜「$45四道菜套餐」，無論年尾定糧尾大家慳得多，2026年荷包更飽滿！





好抵食！12月29日至12月31日期間推出的終極2025壓軸優惠：「指定超值早晨套餐減$5」，適用於大部份深受歡迎的超值早晨套餐，包括豬柳蛋漢堡餐、火腿扒芝士飽套餐、魚柳飽套餐、炒雙蛋飽套餐、珍寶套餐、精選早餐套餐、板燒雞扭粉套餐或豬柳蛋扭扭粉超值早晨套餐等，全部均配脆薯餅，糧尾之選慳更多！

上午11時後提供的「指定超值套餐減$8」，適用於巨無霸、雙層芝士孖堡、板燒雞腿飽、脆香雞翼、蘑菇安格斯、芝士安格斯超值套餐等，一律減$8抵上加抵！留意，優惠不適用於麥炸雞系列套餐、麥樂雞（6件）及豬柳蛋漢堡麥麥食超值套餐。

同時，麥當勞App更提供新一輪限時驚喜「$45四道菜套餐」，分別可選雙層魚柳飽、板燒雞腿飽或巨無霸超值套餐，配搭脆香雞翼（2件），為大家帶來滋味大滿足。