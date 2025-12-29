歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

資金重返港股科技股？❗華虹上季按年少賺逾四成 績後點部署？

WhatsApp帳戶騎劫騙案新招:複製親友語音紀錄，再盜用頭...
財富管理 騙局大拆解

WhatsApp帳戶騎劫騙案新招:複製親友語音紀錄，再盜用頭...
水墨遊戲與信箋餘溫——油畫與版畫以外的趙無極
Art & Living 香港‧寶‧藏

水墨遊戲與信箋餘溫——油畫與版畫以外的趙無極
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注
數碼創科

從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　近日，兩則新世界鄭家的商業新聞在亞太與中東商界激起漣漪：香港新世界發展第三代接班人、ALMAD Group創始人、K11品牌掌舵者鄭志剛，攜手迪拜王室成員H.H. Sheikh Mana bin Khalifa Al Maktoum旗下的Wafi集團，共同創立Wafi Anime 11。

 

從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注

 

　　12月的第一周，一則Rosewood瑰麗酒店擬出售消息在金融界瘋傳。

 

　　據Bloomberg等多家財經媒體報道，新世界發展集團背後的鄭家正在考慮出售旗下58家瑰麗酒店裡的部分資產，連同剛剛拿下全球最佳酒店桂冠，估值高達159億港元的香港Rosewood瑰麗，也可能被擺上貨架。

 

　　為甚麼全球排名第一的香港瑰麗酒店也擺上了貨架？

 

從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注

從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注

 

　　新世界發展，這個曾經代表香港地產界最高榮耀的名字，如今成了這輪危機中最顯眼的傷感。過去十年，在第三代掌門人鄭志剛Adrian，鄭志雯Sonia的帶領下，新世界講了一個極迷人的故事。

 

　　我們團隊每一次來香港出差，大部份都會住上Rosewood，早餐、午餐、下午茶，開會的地方也在Rosewood，曾多次開到夜深被人趕走。

 

　　站在Rosewood瑰麗身後的那個龐大帝國，新世界鄭家把藝術裝進商場，用K11刷新了商業地產的審美天花板，在全香港大興土木，建起了無數地標，這是靠瘋狂加槓桿堆出來的繁榮。

 

　　看到這條新聞，瞬間記憶拉回到了十餘年前。 那時候，四大家族鄭裕彤剛剛決定由孫女Sonia鄭志雯接手家族酒店業務。

 

　　哈佛畢業的鄭志雯做了一個極其大膽的決定。她不僅通過新世界集團豪擲2.29億美元買下了瑰麗酒店，更做出一個驚人舉動，直接把全球總部從Texas搬到了香港。

 

　　結果是鄭志雯賭贏了。她不打算只做一個收租的房東，她想打造一個屬於華人的頂級奢華酒店品牌。

 

　　鄭志剛的迪拜這一項目旨在迪拜Wafi City這片奢華之地，打造一個集零售、文化、休閒於一體的復合業態，被外界迅速冠以中東版K11的標籤。

 

　　這看似一次尋常的商業拓展，背後卻交織著精密的戰略邏輯、地緣經濟的新敘事，以及耐人尋味的家族權力動態演變。

 

從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注

 

　　當前，中東多個國家，特別是阿聯酋、沙特阿拉伯等，正積極推行後石油時代經濟轉型戰略，如阿聯酋的「2071百年計劃」和沙特的「2030願景」。

 

　　這些戰略的核心之一，便是大力發展文旅、娛樂、零售等非石油產業，塑造開放、多元、充滿活力的國際形象。

 

　　鄭志剛此時攜文化零售概念進入，恰逢其時地順應了東道國的國家戰略需求。他提供的不僅是一個購物中心，更是一個符合中東國家現代化願景的文化地標和內容引擎。

 

從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注

從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注

 

　　然而，最引發外界解讀與遐想的，是此次動向背後若隱若現的家族敘事。這或被視為鄭志剛與家族關係重新靠攏的信號，甚至可能是為其未來重返家族核心業務作鋪墊。

 

　　這揭示出另一重至關重要的內在邏輯：個人事業與家族使命的辯證統一。

 

　　過去數年，鄭志剛更多地以獨立創業者的形象示人，通過ALMAD Group和K11品牌，建立了高度個人化的商業聲譽與成功案例。這種體外循環的成功，一方面證明他作為企業家的能力，另一方面也可能與家族核心業務保持了一定距離。 

 

　　如今，通過一個需要雄厚資本、頂級政商資源、且能與家族地產業務產生潛在協同的國際級項目，鄭志剛與家族資源的互動必然加深。

 

　　曾國藩有一句名言：少年經不得順境，中年經不得閒境，晚年經不得逆境。歷史上的Come Back Kids好多，阿諾舒華辛力加，特朗普，克林頓，馬哈迪首相等等。

 

　　成功運作此項目，不僅能壯大其個人事業，更能向家族內外證明其駕馭超大型、跨國界、複雜政商項目的能力，這種能力正是執掌家族多元化龐大帝國所亟需的。

 

Tags:#新世界集團#鄭志剛#瑰麗酒店#鄭志雯#K11#中東
Add a comment ...Add a comment ...
電商仍是最值得長期下注的行業
更多改朝換代Digital文章
電商仍是最值得長期下注的行業

投票區

本港2025回顧及展望
28
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
14%
變局求存
32%
水深火熱
54%
無意見
0%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處