從不缺故事的新世界鄭家——中東版K11 瑰麗酒店資產出售傳聞引關注

近日，兩則新世界鄭家的商業新聞在亞太與中東商界激起漣漪：香港新世界發展第三代接班人、ALMAD Group創始人、K11品牌掌舵者鄭志剛，攜手迪拜王室成員H.H. Sheikh Mana bin Khalifa Al Maktoum旗下的Wafi集團，共同創立Wafi Anime 11。

12月的第一周，一則Rosewood瑰麗酒店擬出售消息在金融界瘋傳。

據Bloomberg等多家財經媒體報道，新世界發展集團背後的鄭家正在考慮出售旗下58家瑰麗酒店裡的部分資產，連同剛剛拿下全球最佳酒店桂冠，估值高達159億港元的香港Rosewood瑰麗，也可能被擺上貨架。

為甚麼全球排名第一的香港瑰麗酒店也擺上了貨架？

新世界發展，這個曾經代表香港地產界最高榮耀的名字，如今成了這輪危機中最顯眼的傷感。過去十年，在第三代掌門人鄭志剛Adrian，鄭志雯Sonia的帶領下，新世界講了一個極迷人的故事。

我們團隊每一次來香港出差，大部份都會住上Rosewood，早餐、午餐、下午茶，開會的地方也在Rosewood，曾多次開到夜深被人趕走。

站在Rosewood瑰麗身後的那個龐大帝國，新世界鄭家把藝術裝進商場，用K11刷新了商業地產的審美天花板，在全香港大興土木，建起了無數地標，這是靠瘋狂加槓桿堆出來的繁榮。

看到這條新聞，瞬間記憶拉回到了十餘年前。 那時候，四大家族鄭裕彤剛剛決定由孫女Sonia鄭志雯接手家族酒店業務。

哈佛畢業的鄭志雯做了一個極其大膽的決定。她不僅通過新世界集團豪擲2.29億美元買下了瑰麗酒店，更做出一個驚人舉動，直接把全球總部從Texas搬到了香港。

結果是鄭志雯賭贏了。她不打算只做一個收租的房東，她想打造一個屬於華人的頂級奢華酒店品牌。

鄭志剛的迪拜這一項目旨在迪拜Wafi City這片奢華之地，打造一個集零售、文化、休閒於一體的復合業態，被外界迅速冠以中東版K11的標籤。

這看似一次尋常的商業拓展，背後卻交織著精密的戰略邏輯、地緣經濟的新敘事，以及耐人尋味的家族權力動態演變。

當前，中東多個國家，特別是阿聯酋、沙特阿拉伯等，正積極推行後石油時代經濟轉型戰略，如阿聯酋的「2071百年計劃」和沙特的「2030願景」。

這些戰略的核心之一，便是大力發展文旅、娛樂、零售等非石油產業，塑造開放、多元、充滿活力的國際形象。

鄭志剛此時攜文化零售概念進入，恰逢其時地順應了東道國的國家戰略需求。他提供的不僅是一個購物中心，更是一個符合中東國家現代化願景的文化地標和內容引擎。

然而，最引發外界解讀與遐想的，是此次動向背後若隱若現的家族敘事。這或被視為鄭志剛與家族關係重新靠攏的信號，甚至可能是為其未來重返家族核心業務作鋪墊。

這揭示出另一重至關重要的內在邏輯：個人事業與家族使命的辯證統一。

過去數年，鄭志剛更多地以獨立創業者的形象示人，通過ALMAD Group和K11品牌，建立了高度個人化的商業聲譽與成功案例。這種體外循環的成功，一方面證明他作為企業家的能力，另一方面也可能與家族核心業務保持了一定距離。

如今，通過一個需要雄厚資本、頂級政商資源、且能與家族地產業務產生潛在協同的國際級項目，鄭志剛與家族資源的互動必然加深。

曾國藩有一句名言：少年經不得順境，中年經不得閒境，晚年經不得逆境。歷史上的Come Back Kids好多，阿諾舒華辛力加，特朗普，克林頓，馬哈迪首相等等。

成功運作此項目，不僅能壯大其個人事業，更能向家族內外證明其駕馭超大型、跨國界、複雜政商項目的能力，這種能力正是執掌家族多元化龐大帝國所亟需的。