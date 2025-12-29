舊油麻地警署1月2日起開放參觀！電影美指重現《無間道》、《寒戰》等經典場景

建於1922年的舊油麻地警署，用上英國愛德華時代建築風格興建，是香港現存少數的戰前警署之一。由於外觀設計獨特，不少遊客都喜歡在門外打卡。有沒有想過入內參觀這幢百年舊差館呢？由2026年1月2日起，文創產業發展處將於館內舉辦「油蔴地警署光影之旅」展覽，邀請了香港電影專業人士，將舊油麻地警署部份地面樓層活化，重現《無間道》、《寒戰》等經典電影的場景。對舊建築或港產警匪片有興趣的朋友，要好好把握機會了！

不少經典香港電影都曾在舊油麻地警署外面拍攝，令這裡成為香港警匪片的標誌，很多旅客慕名而來。政府於2024年成立「發展旅遊熱點工作組」以發展旅遊熱點，舊油麻地警署是其中之一。文創產業發展處特別邀請了香港電影專業人士，藉電影業界的創意，重新打造舊油麻地警署的部分場景，並對外開放警署内的面貌。

由於電影拍攝難以在運作中的警署進行，所以所有香港警匪片內的警署都是設計及搭建的場景，這反而令美術指導開拓出幻變無窮的想像空間。由八、九十年代極度仿真的擺設、關公神壇、政府木桌等，到《無間道》遠離現實的大玻璃幕牆及視野廣闊的行動空間，再到《寒戰》極富後現代及高科技設施的佈置，香港警匪片在警局的設計不斷推陳出新，成為香港警匪片極具創意的美術元素。

今次展覽將差館、香港警匪片及電影場景扣連，在踏進懷舊戲院的入口後，便進入一個沉浸式光影世界，重溫經典警匪片的精彩片段，讓訪客回溯星光熠熠的英雄與梟雄，置身於槍林彈雨、暗鬥明槍的警匪江湖。走過真差館，同時亦進入了電影美術指導建構的雜差房，以假亂真，時空交錯，從中尋找經典香港警匪片的種種蹤跡和線索，互動一番。場内還有不同崗位幕後精英的視頻，讓訪客了解電影背後的創作心得。想參觀的話要留意，這個展覽不設現場售票，必須預先網上訂購門票方能進場。

油蔴地警署光影之旅

地點：舊油麻地警署（九龍油麻地廣東道627 號地面樓層）

展期：由2026年1月2日起

開放時間（每節25分鐘）：2026年1月2-11日 9am-10pm；2026年1月12日起 星期二至六 11am-5pm/ 7-10pm、星期日及公眾假期 9am-10pm

入場費：正價門票$30；特惠門票$10（全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士、以及綜合社會保障援助受助人）；6歲或以下兒童免費入場，但必須由成年人陪同參觀，亦須事前預訂門票

購票網址：https://cultural.cityline.com/tc/2026/ymtacinematicjourneyjan2026.html