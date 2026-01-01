從九宮飛星看2026年凶星方位（有片）

《易經》的奧秘，來自中國兩大神話，一是《河圖》，另一是《洛書》。相傳在上古時代，黃河冒起一匹龍馬，龍頭馬身，背上呈現的黑白點，稱為《河圖》；另外，洛水也冒出一隻神龜，背上同樣呈現的黑白點，稱為《洛書》。

對於這兩則神話，我認為最好的解說，所謂龍馬和神龜，都不是怪獸，而是太空飛船，而它們背上的黑白點，是外星人留給地球人的《易經》智慧。《河圖》黑白點所形成的數字排列，是先天八卦的依據。我們現今卜卦都參照先天八卦，無非是要從宇宙獲取信息，用來推算未來。

至於《洛書》黑白點所形成的數字排列，應用於人間，與後天八卦掛勾。所以看風水便要參考《洛書》，奇門遁甲也是。《洛書》更建立玄空學，與人間的方位有關，稱為「九宮飛星」，每年每月每時不停運轉。

《河圖》

《洛書》

玄空學是研究特定環境在不同方位不同時運的吉凶。其核心內容是氣和氣的運行，其表現形式是空間方位和時間流轉的統一。其理論根據是《易經》，其一是宇宙萬物皆成於氣，其二是陰陽的對立與統一。而所謂「氣」，不是氣體，而是極微的能量單位。

玄空學在空間和時間上，全以陰陽對立統一，作為其整個體系架構。它的第三個特點，是指出變動乃萬物的生命所在。氣的變化永恒不止，萬物在不斷變動中生生不息，在時間流轉和季節轉換中循環變化。而第四個特點則是，以後天八卦為基礎，以後天八卦的方位關係、環境要素，以及五行學說，建立整個理論框架和體系。

這個「九宮飛星」系統，其起始點是神龜背上黑白點所組成的數字排列，其口訣是「戴九履一，左三右七，二四為肩，六八為足」，形成如下的三階方陣圖：

但古人的地理方位，因君主是坐北朝南，與今日的標準剛剛相反，即上南下北，左東右西。然後再將後天八卦的八個卦，填入九宮之中，如下：

而每個卦都有特定五行，八個卦與五行的關係如下：

將所有因素合併，「九宮飛星」的口訣便是「一白坎，二黑坤，三碧震，四綠巽，五黃中，六白乾，七赤兌，八白艮，九紫離」。另一種稱呼是「一白水星是貪狼星，二黑土星是巨門星，三碧木星是祿存星，四綠木星是文曲星，五黃土星是廉貞星，七赤金星是破軍星，八白土星是左輔星，九紫火星是右弼星」。

2026丙午年九宮飛星圖

九宮飛星每年運轉，筆者認為吉星的方位不用太上心，但如想催旺，可用五帝錢（順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶），但要相信才好，不信便不會靈驗，這是「吸引力法則」。

要注意的反而是殺傷力最大的兩顆凶星，即五黃土星位和二黑土星的病符星位。五黃土星位是災難位，2025乙巳年的五黃土星在東北；丙午年的五黃土星跑到南方，而原來的南方是九紫火星位，屬火，火生土，所以今年位處南方的要特別小心，或可擺放六帝錢（五帝加上道光）化煞。

六帝錢

至於二黑土星今年跑到西北位，也同樣可擺放六帝錢化煞。但筆者最擔心的反而是北方的六白金星位，雖是吉位，今年又適逢三煞位，不宜動土，但北部都會區的工程如火如荼，希望逢凶化吉，一切順利。