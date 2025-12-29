歡迎回來

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品
美食情報

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:壽司郎

　　CHIIKAWA粉絲準備好瘋狂食壽司未？香港壽司郎將首度聯乘《CHIIKAWA》，推出一系列聯乘周邊精品，包括超可愛的毛絨掛飾、壽司碟等等，堂食或外賣自取消費滿指定金額即可加購。另外，三間指定壽司郎分店將搖身一變成為CHIIKAWA聯乘主題店，設置多個特色打卡位，大家要有心理準備要花更多時間等位了！

 

　　由2026年1月1日起，壽司郎黃大仙店、銅鑼灣廣場2期店及天水圍T Town店將化身特別主題店吉伊卡哇、小八貓、兔兔將以壽司郎限定造型於不同角落驚喜出沒！店內設有多個大型打卡牆、角色立牌及主題餐桌裝飾等，fans們可以盡情打卡。

 

　　另外，壽司郎更特別推出5款聯乘精品，包括毛絨掛飾、壽司碟、轉轉手機支架、萬用矽膠夾、手機掛繩及掛飾。推廣期內凡於壽司郎全線分店（沙田中心店除外）堂食或外賣自取（外賣平台不適用），消費淨額滿港幣$150，即可以加購價購買各項聯乘精品。留意，消費滿$150即可加購每種加購品各2件；每次消費只可加購每種加購品各2件。

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

毛絨掛飾 各$129（共3款，可選指定款式）

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

壽司碟 $99

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

轉轉手機支架 各$49（共3款，款式隨機）

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

萬用矽膠夾 各$49（共3款，款式隨機）

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

手機掛繩及掛飾 各$79（共3款，可選指定款式）

 

香港壽司郎

Facebook：https://www.facebook.com/SUSHIROHONGKONG

 

Tags:#美食情報#壽司郎#CHIIKAWA#主題店#期間限定#黃大仙#銅鑼灣廣場#銅鑼灣#天水圍#吉伊卡哇
