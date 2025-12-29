歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

家居健康|拜神燒香30年致全家鉛中毒，醫生揭毒素難清除
醫學通識 健康解「迷」

家居健康|拜神燒香30年致全家鉛中毒，醫生揭毒素難清除
米芝蓮綠星餐廳冬日季節菜單！和牛菇菌慕絲、北海道扇貝配香烤蘆...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

米芝蓮綠星餐廳冬日季節菜單！和牛菇菌慕絲、北海道扇貝配香烤蘆...
「宇宙皮號」傳承與轉變:見證砵蘭街皮革店興衰，轉營皮革護理用...
美食 尋‧情‧味

「宇宙皮號」傳承與轉變:見證砵蘭街皮革店興衰，轉營皮革護理用...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品
美食情報

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:壽司郎

　　CHIIKAWA粉絲準備好瘋狂食壽司未？香港壽司郎將首度聯乘《CHIIKAWA》，推出一系列聯乘周邊精品，包括超可愛的毛絨掛飾、壽司碟等等，堂食或外賣自取消費滿指定金額即可加購。另外，三間指定壽司郎分店將搖身一變成為CHIIKAWA聯乘主題店，設置多個特色打卡位，大家要有心理準備要花更多時間等位了！

 

　　由2026年1月1日起，壽司郎黃大仙店、銅鑼灣廣場2期店及天水圍T Town店將化身特別主題店吉伊卡哇、小八貓、兔兔將以壽司郎限定造型於不同角落驚喜出沒！店內設有多個大型打卡牆、角色立牌及主題餐桌裝飾等，fans們可以盡情打卡。

 

　　另外，壽司郎更特別推出5款聯乘精品，包括毛絨掛飾、壽司碟、轉轉手機支架、萬用矽膠夾、手機掛繩及掛飾。推廣期內凡於壽司郎全線分店（沙田中心店除外）堂食或外賣自取（外賣平台不適用），消費淨額滿港幣$150，即可以加購價購買各項聯乘精品。留意，消費滿$150即可加購每種加購品各2件；每次消費只可加購每種加購品各2件。

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

毛絨掛飾 各$129（共3款，可選指定款式）

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

壽司碟 $99

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

轉轉手機支架 各$49（共3款，款式隨機）

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

萬用矽膠夾 各$49（共3款，款式隨機）

 

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

壽司郎CHIIKAWA主題店1月1日登陸黃大仙／銅鑼灣／天水圍！堂食或外賣滿$150可加購限定產品

手機掛繩及掛飾 各$79（共3款，可選指定款式）

 

香港壽司郎

Facebook：https://www.facebook.com/SUSHIROHONGKONG

 

Tags:#美食情報#壽司郎#CHIIKAWA#主題店#期間限定#黃大仙#銅鑼灣廣場#銅鑼灣#天水圍#吉伊卡哇
Add a comment ...Add a comment ...
麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略
更多搵食地圖文章
麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略

投票區

本港2025回顧及展望
92
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
12%
變局求存
45%
水深火熱
42%
無意見
1%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處