東岸板道全線開通！玻璃觀景台＋寵物友善區＋小型廣場，堅尼地城至筲箕灣13公里海濱長廊

北角東岸板道（東段）已經開放！全長約13公里的港島海濱正式貫通，大家以後可以由堅尼地城直走至筲箕灣，無論是跑步、健行、踩單車或是與愛寵散步，都可以同時欣賞維港景色兼打卡。北角東岸板道（東段）24小時開放，設體驗式玻璃觀景台，感受腳下維港的海浪，近電照街設寵物友善區，絕對是周末假日好去處！

今日（12 月29日）開通的北角東岸板道東段連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，`首日已吸引不少市民健行、跑步及愛寵前往打卡湊熱鬧！位於東區走廊下的東岸板道，全長約2.2公里，分為東西兩段，各長約1.1公里，貫通東岸公園及北角海濱花園的西段自今年初開放，全新的東段正式開放，達成「一板貫通，暢踏西東」的願景。

大家不用擔心難以找到東岸板道（東段）的入口，因為於鰂魚涌港鐵站 C出口及北角港鐵站A出口有地下指示貼紙，按指示即可前往到達。

東段設有五個出入口，由西至東分別如下：



1. 經書局街右轉入北角海濱花園（由北角港鐵站A1出口步行約四分鐘）；

2. 經渣華道北角汽車渡輪碼頭旁的行人斜道（由北角港鐵站A1出口步行約五分鐘）；

3. 經民康街連接橋（由北角港鐵站A1出口步行約八分鐘）；

4. 經健康東街梯級橋（由鰂魚涌港鐵站C出口步行約五分鐘，此入口明年第三季起加設輪椅樓梯升降機）；

5. 經海裕街（由鰂魚涌港鐵站C出口步行約五分鐘）。

另外經電照街遊樂場旁的升降機及樓梯將於明年首季開放。

體驗式玻璃觀景台

據知，東段與西段24小時開放（體驗式玻璃觀景台除外），並引入不少特色設施，包括「漮．水空之鏡Sky Wave」，這個體驗式玻璃觀景台，用嶄新角度俯瞰腳下維港海面，如「踏上海浪」盡情打卡！提提大家，玻璃觀景台開放時間每日早上10時至晚上6時，如天氣欠佳，就會暫停開放，而開放初期會有大使駐場，進入玻璃觀景台前，記住遵從大使指示。

北角東岸板道（東段）的體驗式玻璃觀景台，可讓遊人感受腳下的維港。

留意，為了安全起見及保護玻璃以保持良好狀態，入場者均要穿著場地提供鞋套，訪客完成體驗後記得將鞋套交還出口處。

寵物花園

北角近電照街的寵物友善區，讓巿民與牽繩寵物放鬆放電，再一起踏上板道賞維港，無論由北角海濱花園出入口，或者稍後可以經升降機直達汽車渡輪碼頭上層，大家都可以欣賞本地插畫師以寵物主題畫作，另外明年首季將開放小食亭和可提供餐飲服務的多用途室。

近電照街的寵物友善區。

藝創長廊

多功能開放式空間除了有多件連結「聲音」及「自然」主題的藝術裝置，包括「心靜漣椅」、「小島流聲」，大家可於繁忙生活中放鬆身心靈！沿途橋墩展示本地藝術家設計海洋生物壁畫，和東區吉祥物「東東」遊覽東區人氣景點的圖案。

北角東岸板道（東段）其中一個多功能開放式空間，可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。本地藝術家設置特色藝術裝置，為空間增添生氣。

多功能開放式空間可供申請舉辦展覽、藝術和社區活動。本地藝術家在橋墩展示海洋生物圖案。

本地藝術家在橋墩展示東區吉祥物「東東」遊覽東區人氣景點的圖案。

近海裕街出口開揚位置，設有「維港之門」一系列色彩繽紛附設枱凳的拱形裝置，大家可以閒坐欣賞海景，幾chill！而近海裕街仲有海濱小廣場有巨型「East Coast Boardwalk」字樣打卡位。

圖示板道最東端近鰂魚涌入口的小型廣場，相連的海裕街行人路已經擴闊，提高暢達度。

東段同樣採用西段「海濱共享空間」和人寵共融的管理模式，設有共享徑供市民進行步行、緩跑、騎單車等活動，同時亦設有行人專用路徑，提供額外選擇。牽繩寵物可與其主人一起享受東段設施。另外，在民康街附近亦設開合橋，配合船隻運作需要。

為配合船隻運作需要而設於民康街附近的開合橋。

北角東岸板道（東段）

開放日期︰12月29日起

註︰東岸板道（東段） 24小時開放 （體驗式玻璃觀景台除外）

