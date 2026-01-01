歡迎回來

大掃除風水貼士︱棄掉憂傷記憶之物除晦氣，多餘電器、凶猛意象、尖角裝飾物改善磁場
風水玄學

大掃除風水貼士︱棄掉憂傷記憶之物除晦氣，多餘電器、凶猛意象、尖角裝飾物改善磁場

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　如果你覺得自己不順利、不開心、桃花不開、好運不來；或者你認為自己潛質優厚，無奈懷才不遇、上位未得住，都可以趁2026年初，來個家中和心中的大掃除，改改磁場、情緒和運氣。

 

　　大掃除不要等「年廿八、洗邋遢」（蛇年的年廿八新曆2026年2月15日恰巧是破日、月破大耗事事不宜），香港人時間少、壓力大，所以這清潔工程最好現在開始，給自己一點空間，慢慢做，有心情有勁就做，讓這變成一個指向賞心悅目的療癒過程。

 

　　整理家居，作用除了普通人認知去舊迎新之外，在風水上亦可以除晦氣、添福氣。所以首先要針對那些散發不好磁場的東西，包括：

 

　　一、甩掉盛載著憂傷記憶的東西，如負心人的信、舊情人的禮物（鑽石金條銀紙除外，因為它們證明你的魅力、而非你的失敗），這些可能觸動傷痕的東西，最好清除，因為感觸這回事，除了為詩人墨客提供創作靈感之外，純粹「搵自己笨」，令人無啦啦情緒低落。

 

　　二、棄掉多餘的電器：我們常常以為會有一天用到，例如麵包機若久未開工，由發酵麵粉變成自己發霉，那就無謂「長相廝守」了。一屋廢鐵不是吉兆。

 

　　三、破舊的東西要換，崩的碗、壞的杯、開洞霉爛的毛巾等，既失功能，又不衛生，攞出來徒添衰敗之象。

 

　　四、三角形、有尖角的裝飾物，都不宜放在家中，有損家人的和諧，是自製陷阱。

 

　　五、睡房不要放得半床是毛公仔，一來影響呼吸系統，二來惹小人，若是Labubu這種心頭好，包好收藏先。

 

　　六、尖削物如刀、剪、開信刀等，切忌近床，亦不要豎起備用，宜刀鋒向下、最好放在抽屜内，用時才取出來。

 

　　七、有凶猛意象的飾物，如惡獸、鬥士、戰爭等主題的畫作或雕刻；虎頭、牛頭、牛角等實物，都令家中產生不吉祥的覆蓋。

 

　　這些實際行動又要配合思維淨化，要好好打掃心底塵封角落，找個寧靜的片刻，和世界、和自己握手言和，把對別人的怨懟、對自己的苛責、無謂的焦慮、過份的期望，全部都打包，然後像輕觸手機上delete選項，清空心靈的垃圾。

 

　　心淨、屋淨，自然有錢剩！

 

Tags:#大掃除#風水#玄學#家居
投票區

本港2025回顧及展望
119
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
15%
變局求存
44%
水深火熱
39%
無意見
2%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
