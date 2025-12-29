「宇宙皮號」傳承與轉變：見證砵蘭街皮革店興衰，轉營皮革護理用品

宇宙皮號位於車水馬龍的油麻地砵蘭街，於1963年由黃應鏗先生創立。黃先生祖藉廣東南海，當時許多鄉里從事皮革相關行業。現時店舖已傳至第二代，由女兒黃瑞玲（Vera）主理，她自1977年開始在店中學習，至80年代應父親的期望，正式接手經營皮號的重任。

據Vera所述，父親欲以寓意宏大的名稱作為店名，但「環球」與「世界」已被同業採用，後來他想起《千字文》中「天地玄黄，宇宙洪荒」之句，「宇宙」是指包含時間與空間的廣闊天地，於是店名便順理成章地定為「宇宙皮號」。

在1970年代，由窩打老道至長沙街的一段砵蘭街，至少也有二、三十家皮革店。當時香港的輕工業正值黃金時代，皮革相關行業，如鞋廠、手袋廠、皮帶、錶帶廠遍佈在工廈林立的觀塘、新蒲崗及九龍灣等地，油尖旺區的住宅樓上亦開設了不少小型山寨工廠，鞋業生意相當興旺。

宇宙皮號早期主要為鞋厰供應皮革及鞋材輔料，到了1980年代，當Vera正式接手生意時，意識到時代正在轉變。牛皮面革不僅成本高昂、庫存壓力大，又要面對行家的直接競爭。遂決定以銷售與皮革相關的輔料為主，專注引進貨源來自歐洲的輔料，包括進口英國棉麻線、法國尼龍線與蠟線，意大利皮邊油及德國皮面處理劑及相關配件，供應給手工皮鞋、手袋和錶帶廠等等。

當時皮鞋仍是主流的年代，保養鞋履是生活日常，街頭巷尾隨處可見擦鞋工，人們亦有在家使用鞋油自行擦鞋的習慣。不過，隨著工作環境和習慣轉變，人們普遍改穿休閒鞋，需要穿皮鞋場合的數量已大不如前，對鞋油的需求也因此大減。一些曾經家傳戶曉的百年鞋油品牌如 Kiwi，如今在市場上已難覓蹤影。



現時店舖的業務重心是供應皮革護理用品，範圍涵蓋手袋、皮褸、鞋履及傢俱等各式皮具，因為再昂貴的皮具，若護理不當或長期閒置沒有保養，也會出現乾裂、邊緣磨損、褪色掉線和發霉等問題，具備滋潤、清潔、防水及保護等功效的護理產品在市場上仍有需求。店內的貨架，現在擺滿了來自德國Collonil及法國Saphir歐洲知名品牌，也有日本Columbus的皮革護理產品。店內還有一些高效納米防水噴霧，除了應對香港潮濕的雨季外，亦有不少客人為了去旅行滑雪而特意到來添置產品。

儘管宇宙皮號不再主營皮革銷售，店內仍保留昔日的庫存，例如常用於製作手袋和背包，質地柔軟細膩的西班牙羚羊皮；也有主要用於製作傢俬的大尺寸皮料，例如意大利牛皮（Full Cow）面積可達50至60平方呎，巴西牛皮半張皮（Half Cow）也有20至25平方呎；要讓客人完整細看這些巨幅皮革，就需要動用店中央那張像抽屜那樣拖出來的大型金屬工作檯。

店舖庫存的種類不止於此，還囊括了各式珍稀皮革。當中有向來矜貴的短吻鱷魚皮，以及蟒蛇皮、蜥蜴皮，甚至是印尼科莫多龍皮等。這些頂級皮料的用途極為廣泛，除了常見的手袋、皮帶外，也曾用於製作眼鏡框邊飾。

新冠肺炎爆發後，宇宙皮號成為了砵蘭街最後一間皮革店。對於未來Vera沒有豪言壯語，面對店內積存如山的貨品，她坦言只能隨心隨緣地經營，否則自己彷彿被永遠困在這個名為「宇宙」的方寸之地。