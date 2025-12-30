歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
26900/25000
股市動向

26900/25000

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒指在未來兩三周可能在26900/25000點間徘徊，但如下破25000點，下個防守位會在24300區，再下破該位，港股後市未許樂觀。

 

　　在這兩三周內，A股/港股同坐一條船，受到大環境左右。

 

　　中信證券認為2026年投資全景圖指出，港股方面，受益於內部的「十五五」催化以及外部主要經濟體的「財政+貨幣」雙寬鬆，港股2026年有望迎來第二輪估值修復以及業績進一步復甦行情，建議關注科技、大醫療、資源、必選消費、造紙和航空板塊。

 

　　華泰證券認為當前市場依然在左側布局區間，右側捌點尚未清晰。市場對春季躁動提前的一致預期較強，但港股年底仍有供需壓力，「Santa rally（聖誕老人升市）」有不確定性，一季度或是勝率更高階段。11月以來二次探底過程中，被動/個人投資者是主要增量，境內外機構主動買入均不同程度放緩，年初重配置和人民幣升值是資金面改善的下階段動力。

 

　　臨近年底，隨著聖誕節假期到來，港股是否會出現類似A股「春季行情」的「聖誕行情」備受關注。在業內人士看來，港股「聖誕行情」或可作為驅動超跌反彈的敘事，但對投資的指導意義可能有限。不過考慮到市場流動性衝擊結束疊加估值處於低位，港股仍具有較高的投資性價比，電力鏈中上游資源品、出行鏈標的、國產AI龍頭等細分品種布局價值獲看好。

 

　　銀河證券認為假期臨近，市場交投活躍度較低，預計港股持續窄幅震盪。配置方面，建議關注以下板塊：1. 科技板塊仍是中長期投資主線，經歷前期調整後估值回落，在多重利好因素提振下，有望反彈回升。2. 消費板塊有望獲得較大力度政策支持，且當前估值處於相對低位，中長期上漲空間較大，後續需關注政策落地力度及消費數據改善情況。

 

　　甚麼是左側布局，右側捌點，明天（31日）續。

 

26900/25000

26900/25000

26900/25000

26900/25000

26900/25000

26900/25000

26900/25000

26900/25000

26900/25000

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#香港股市#恒生指數#A股#市場預測#投資策略#科技股#醫療股#資源股#必需消費品#造紙業#航空業#經濟政策#財政和貨幣政策#市場情緒#聖誕反彈#人工智能行業#電力能源行業#交通運輸行業#港股
Add a comment ...Add a comment ...
仍待上企26300
更多政政經經文章
仍待上企26300

投票區

本港2025回顧及展望
87
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
13%
變局求存
46%
水深火熱
40%
無意見
1%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處