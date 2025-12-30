26900/25000

恒指在未來兩三周可能在26900/25000點間徘徊，但如下破25000點，下個防守位會在24300區，再下破該位，港股後市未許樂觀。

在這兩三周內，A股/港股同坐一條船，受到大環境左右。

中信證券認為2026年投資全景圖指出，港股方面，受益於內部的「十五五」催化以及外部主要經濟體的「財政+貨幣」雙寬鬆，港股2026年有望迎來第二輪估值修復以及業績進一步復甦行情，建議關注科技、大醫療、資源、必選消費、造紙和航空板塊。

華泰證券認為當前市場依然在左側布局區間，右側捌點尚未清晰。市場對春季躁動提前的一致預期較強，但港股年底仍有供需壓力，「Santa rally（聖誕老人升市）」有不確定性，一季度或是勝率更高階段。11月以來二次探底過程中，被動/個人投資者是主要增量，境內外機構主動買入均不同程度放緩，年初重配置和人民幣升值是資金面改善的下階段動力。

臨近年底，隨著聖誕節假期到來，港股是否會出現類似A股「春季行情」的「聖誕行情」備受關注。在業內人士看來，港股「聖誕行情」或可作為驅動超跌反彈的敘事，但對投資的指導意義可能有限。不過考慮到市場流動性衝擊結束疊加估值處於低位，港股仍具有較高的投資性價比，電力鏈中上游資源品、出行鏈標的、國產AI龍頭等細分品種布局價值獲看好。

銀河證券認為假期臨近，市場交投活躍度較低，預計港股持續窄幅震盪。配置方面，建議關注以下板塊：1. 科技板塊仍是中長期投資主線，經歷前期調整後估值回落，在多重利好因素提振下，有望反彈回升。2. 消費板塊有望獲得較大力度政策支持，且當前估值處於相對低位，中長期上漲空間較大，後續需關注政策落地力度及消費數據改善情況。

甚麼是左側布局，右側捌點，明天（31日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

