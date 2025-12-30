2025娛圈大事回顧｜55歲阮小儀宣布結婚，丈夫身份成謎，陳庭欣與富貴男友8年情玩完

2025年娛樂圈十分動盪，受香港經濟低迷影響，藝人工作大減，而電影業界更進入「冰河期」，不少老闆亦不願冒險投資開戲，同時有多間戲院相繼結業，當中屹立尖沙嘴多年的海運戲院難逃命運巨輪。至於網上平台「試當真」因各種原因宣布停運，在結業前拍了兩集綜藝節目大受歡迎，成一時佳話。至於藝人的感情生活也相當多變，新婚不久的方力申、麥明詩，以及黃翠如等人相繼榮升父母。而55歲前商台DJ阮小儀趕及在年尾脫單宣布結婚；有人歡喜有人愁，無綫藝人陳庭欣卻回復單身，與富貴男友8年情告終！

1.多位藝人榮升父母

今年多位藝人感情生活美滿，相繼宣布結婚或生小孩，方力申、麥明詩、黃翠如、陳偉霆等已榮升父母。同時郭富城今年再做爸爸，太太方媛誕下第三個女兒Cheryl郭詠心，郭富城歡喜家中被囡囡圍着，笑指家中有「三顆璀璨的明珠」：「我們家就是『女神之家』，我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛着。」

初為人父親的方力申在2月宣布與葉萱的婚訊，並貼出二人在美國Santa影的婚照，隨後不久公告「造人成功」喜訊榮升爸爸，太太葉萱最近為他誕下女兒。方力申除在內地開演唱會外，亦忙於打理游水學校生意，可謂愛情事業兩得意。

10優香港小姐冠軍麥明詩去年跟機師盛勁為（Keith）結婚，同年更宣布有喜，並於今年3月誕下囝囝，經常在社交平台分享與丈夫輪流湊B的照片，二人忙到甚至連結婚周年紀念也忘記了。不過，麥明詩在12月生日時，盛勁為就為太太舉行驚喜生日會。

英皇藝人陳偉霆早年已經主力在內地發展，跟國際超模何穗秘密拍拖4年，10月時陳偉霆突然公布即將做爸爸，並曬出BB超聲波照片，何穗為他誕下一名兒子。

黃翠如今年3月為丈夫蕭正楠誕下男嬰，二人經常曬出一家三口的生活照，可見BB的可愛樣子。黃翠如曾公開分享給兒子的一封信，內容感人，透露這胎得來不易，感謝上天賜給他們的禮物。

2.成功「脫單」拉埋天窗

不少藝人亦到適婚之年，憑電影《破‧地獄》成為影后的衛詩雅，喜事連連更與醫美醫生周祉安於2月拉埋天窗；另外，郭子豪和鄧卓殷、音樂才子徐浩與歌手曾樂彤等亦相繼結婚，展開人生新一頁。

《九龍城寨之圍城》男主角劉俊謙，10月時低調地與女朋友蔡思韵在日本舉行婚禮，當日邀請了部分家人和圈中好友朱栢康等見證重要時刻。他們在社交平台貼出婚紗照公布婚訊，獲得圈中藝人朋友送上祝福。

55歲阮小儀於10月時決定離開任職近30年的商台，轉軌道有新發展。好消息一浪接一浪，隨後更在聖誕節突然公開與丈夫齊齊戴上婚戒的照片，宣布已出嫁成為人妻。不過丈夫身份十分神秘，惹來多方揣測，有網民憑照片中的手錶猜測對方是金剛？二人曾在無綫綜藝節目合作多年，但阮小儀否認此事。

有人開心，同時亦有人不歡而散，無綫女藝人陳庭欣與估計身家逾10億的護膚品公司老闆楊振源（Benny）拍拖8年，一直傳出女方逼婚失敗並傳過多次分手，但每次陳庭欣都否認。每年她都會高調為男友慶祝生日，今年卻罕有缺席男友生日會，盛傳二人感情變差。直至日前，陳庭欣出席活動時承認跟男友已分手接近3個月，還表示二人因了解而分手，原因不涉及第三者；而被問到二人應該曾用心守護這段關係，現在分手是否很可惜時，陳庭欣回答得可圈可點：「我就一定係嘅，我最初都咁諗，同朋友傾偈時都覺得，一段關係唔可以用時間去衡量係咪好可惜。」

3.「都巿傳說」電影面世

去年香港的電影圈十分暢旺，《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》票房大賣，成為口碑之作。雖然今年香港電影巿道低迷，但製作多年、並被人笑稱是「都是傳說」的電影《風林火山》及《尋秦記》均相繼上映。觀眾期待以久、麥浚龍製作的《風林火山》，口碑雖好壞參半，同時參與了多個國際影展卻獲得不少讚賞。

至於由古天樂、宣萱、郭羨妮和林峯等合作的電視劇《尋秦記》，電影版終於宣布在今年的除夕夜上映，今次除了原班人馬演出外，更加入新角色包括苗僑偉、朱鑑然、蔡一智、洪天明等。近日各位藝人正積極宣傳，當年這套劇集播出時甚受歡迎，令觀眾們都充滿回憶，十分期待。電影公司在官方Facebook專頁公佈，《尋秦記》在內地反應相當熱烈，電影的預售總票房已破1千萬人民幣；香港的宣傳亦十分精彩，MCL戲院開售《尋秦記》珍藏套裝限量1,000套，包括《尋秦記》電影換票證2張、《天命最高》NFC迷你唱片、古銅錢1枚、「Wow Cool仔」鎖匙扣1個及古玉銅鏡時光機吊飾咭1張。

4.《試當真》結業

由游學修、許賢和蘇致豪創立的YouTube頻道《試當真》，已在10月底停止營運，在結業前拍攝了大型綜藝節目《墨魚遊戲2》，找來全港100位藝人、演員、KOL和YouTuber等參與，包括經常在無綫遊戲節目做嘉賓的鄧兆尊、農夫、森美、錢嘉樂、洪天明等，相當熱鬧，其中一集更有古天樂驚喜出場做遊戲幕後「主持人」，節目頓成城中熱話，首集播出高峰時間13.1萬人同步網上收看，而影片播出不到一天，觀看次數更超過110萬次。

5.戲院結業潮

香港電影業進入「冰河」時期，有很多投資者閂水喉不敢開新戲，年初時更出現戲院結業潮，當中嘉禾院線情況最嚴重，位於黃埔、粉嶺、九龍灣Megabox、筲箕灣等戲院陸續結業。而最具代表性位於尖沙咀的海運戲院亦逃離不了「關門」命運。而香港一些較有歷史的戲院，包括旺角新寶戲院、北角新光戲院也結束營業，而北角新光戲院之後轉到黃埔租用新場地繼續開業。