歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
十二月
尖沙咀香港太空館｜太空館變巨型萬花筒！Merry Balloon太空館光影匯演︰小王子、海綿寶寶、Peppa Pig等15大IP角色 尖沙咀香港太空館｜太空館變巨型萬花筒！Merry Balloon太空館光影匯演︰小王子、海綿寶寶、Peppa Pig等15大IP角色
大型盛事 節慶活動
尖沙咀香港太空館｜太空館變巨型萬花筒！Merry Balloon太空館光影匯演︰小王子、海綿寶寶、P...
推介度：
23/12/2025 - 11/01/2026
免費
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
2026馬年開工吉日︱初四強差人意、初五黃道吉日、初六有相沖，年尾大掃除、還神及團年好日推介
風水玄學

2026馬年開工吉日︱初四強差人意、初五黃道吉日、初六有相沖，年尾大掃除、還神及團年好日推介

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　2026馬年開工的日子比較去年「合理」——合乎玄學的推理，人們普遍相信開工日吉祥，全年工作較順利，亦反映生計較容易、經濟較平穩。回顧2025蛇年上班日異常尷尬，恰好卡在農曆兩年之間，開工的時段屬立春前的破日，2025年的經濟民生有多理想，大家都已見識過了。

 

　　明年正常少少，新曆2月20日、舊曆年初四、香港大部份人開工。2026年丙年立春的用神是甲丙癸（木火水），是日為乙丑日，至少啱咗一半（乙為木）。所以希望丙午年的經濟民生，比起乙已年，會呈現整體向好的趨勢。

 

馬年開工

 

　　初四星期五是春節假期後第一個工作天，但如上文所述，乙丑日僅一半啱用，乙木為喜，丑土為忌。而且那天是閉日，有閉塞不通之意，不是開展新局面、新一年的好時機，所以強烈推薦推遲一日才開始你的「工作年」。如果一定要初四開工的話，選早上8:45到公司，希望以較佳的時辰補救。

 

　　初五丙寅日一柱木火，正合馬年立春用神，丙為猛火，寅木有蓬勃生長、陽氣初生、剛健有力之象，去寒向暖，生機盎然。又那天是建日，意味著萬物生長旺盛，是黃道吉日，真是可遇而不可求。所以無論打工或揸弗人，請星期五一天假，可保全年順遂。吉時由早上9:30至中年1時。

 

　　還有得揀嗎？亦有亦無。

 

　　年初六丁卯日（星期日），丁火卯木，也是馬年用神，但地支卯木與立春八字日柱己酉中地支酉金相沖，雖然通勝列作宜開市，但有相沖總喻示有沖擊阻滯。其餘日子都毋順考慮。

 

蛇年大掃除

 

　　年廿二甲寅日（星期一）新曆2月9日，選擇下午5時至9時開始都可以，你慢慢執啦！

 

蛇年還神

 

　　早點籌備，有吉日可用。新曆2月1日、舊曆十二月十四丙午日最宜祭祀祈福，那天又是星期天，非常方便，吉時由早上9:30至中午1時、下午3:30時至7時。

 

蛇年團年

 

　　如果有得揀，選

一、年廿六、新曆2月13日、星期五。晚上5:30至11時。

二、年廿七、新曆2月14日、星期六。晚上5:30至9時。

 

　　就算這兩天安排不到，也不要在星期天（年廿八），那天是破日，破日團年，有損家庭和諧。蛇年沒有年三十晚，只有年廿九，但那天一柱是金，不好用，但如果避不了，也比年廿八破日好。你自己斟酌啦。

 

　　祝大家告別蛇年的顚簸起伏、迎來馬年的吉祥開局！

 

Tags:#玄學#馬年2026#開工吉日#大掃除#還神#團年#吉日
Add a comment ...Add a comment ...
玄學AI迷思︱算命App有幾準？改名可以改運？是否要夾八字？
更多玄來更精彩文章
玄學AI迷思︱算命App有幾準？改名可以改運？是否要夾八字？

投票區

美國介入委內瑞拉
531
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
9%
不合理
90%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處