2026馬年開工吉日︱初四強差人意、初五黃道吉日、初六有相沖，年尾大掃除、還神及團年好日推介

2026馬年開工的日子比較去年「合理」——合乎玄學的推理，人們普遍相信開工日吉祥，全年工作較順利，亦反映生計較容易、經濟較平穩。回顧2025蛇年上班日異常尷尬，恰好卡在農曆兩年之間，開工的時段屬立春前的破日，2025年的經濟民生有多理想，大家都已見識過了。

明年正常少少，新曆2月20日、舊曆年初四、香港大部份人開工。2026年丙年立春的用神是甲丙癸（木火水），是日為乙丑日，至少啱咗一半（乙為木）。所以希望丙午年的經濟民生，比起乙已年，會呈現整體向好的趨勢。

馬年開工

初四星期五是春節假期後第一個工作天，但如上文所述，乙丑日僅一半啱用，乙木為喜，丑土為忌。而且那天是閉日，有閉塞不通之意，不是開展新局面、新一年的好時機，所以強烈推薦推遲一日才開始你的「工作年」。如果一定要初四開工的話，選早上8:45到公司，希望以較佳的時辰補救。

初五丙寅日一柱木火，正合馬年立春用神，丙為猛火，寅木有蓬勃生長、陽氣初生、剛健有力之象，去寒向暖，生機盎然。又那天是建日，意味著萬物生長旺盛，是黃道吉日，真是可遇而不可求。所以無論打工或揸弗人，請星期五一天假，可保全年順遂。吉時由早上9:30至中年1時。

還有得揀嗎？亦有亦無。

年初六丁卯日（星期日），丁火卯木，也是馬年用神，但地支卯木與立春八字日柱己酉中地支酉金相沖，雖然通勝列作宜開市，但有相沖總喻示有沖擊阻滯。其餘日子都毋順考慮。

蛇年大掃除

年廿二甲寅日（星期一）新曆2月9日，選擇下午5時至9時開始都可以，你慢慢執啦！

蛇年還神

早點籌備，有吉日可用。新曆2月1日、舊曆十二月十四丙午日最宜祭祀祈福，那天又是星期天，非常方便，吉時由早上9:30至中午1時、下午3:30時至7時。

蛇年團年

如果有得揀，選

一、年廿六、新曆2月13日、星期五。晚上5:30至11時。

二、年廿七、新曆2月14日、星期六。晚上5:30至9時。

就算這兩天安排不到，也不要在星期天（年廿八），那天是破日，破日團年，有損家庭和諧。蛇年沒有年三十晚，只有年廿九，但那天一柱是金，不好用，但如果避不了，也比年廿八破日好。你自己斟酌啦。

祝大家告別蛇年的顚簸起伏、迎來馬年的吉祥開局！