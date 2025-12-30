《尋秦記》熱潮︱昂坪360 兵馬俑版BE@RBRICK＋電影戲服展＋主題纜車

《尋秦記》電影即將上映，全城有不同的宣傳活動，昂坪360即日起至2026年1月21日有2.1米高巨型復刻兵馬俑造型特別版BE@RBRICK現身。昂坪市集更有電影戲服展覽及主題纜車，各位《尋秦記》不可錯過！

即日起至2026年1月21日，昂坪市集大道展出電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK高2.1米，以兵馬俑造型與《尋秦記》粉絲見面。另外，電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK稍後將推出全球限量產品，開售日期敬請留意官方社交平台公布。

活動期間，昂坪纜車站禮品店將展出《尋秦記》電影中項少龍一家的服裝，包括由古天樂飾演的項少龍、宣萱飾演的烏廷芳、郭羡妮飾演的琴清，以及朱鑑然飾演的項寶兒，讓劇迷率先一睹20多年後續集的風韻，感受《尋秦記》的跨時空魅力。即日起至2026年1月31日，3架標準纜車車廂變身《尋秦記》電影主題造型，睇吓你有冇運氣登上特別版纜車。

昂坪360 x《尋秦記》2.1米高巨型特別版BE@RBRICK

日期：即日起至2026年1月21日

地點：昂坪市集大道

開放時間：10am-6pm

電影《尋秦記》服裝展覽

日期：即日起至2026年1月21日

地點：昂坪纜車站禮品店

開放時間：10am-6pm

電影《尋秦記》主題纜車

日期：即日起至2026年1月31日

地點：3架昂坪纜車標準車廂

*主題纜車會來回行駛東涌及昂坪，隨機出現，不設輪候或預約留位，賓客須依現場職員指示排隊登車及下車。纜車實際開放時間或有所變動，詳情請留意昂坪 360 官方網站公告。