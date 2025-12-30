數碼轉型與持續關懷並行，攜手推動碳中和社會責任

新一年還有兩天便到來了，我們有機會反思過去，展望未來，並藉此契機，重申對社會關懷的重要性。希望在數碼科技的推動下，香港每一位市民都能迎接更加美好的生活，促進社區的互助與支持。

隨著時光推移，我們所處的世界變化越來越快，尤其是在科技飛速發展的當下，數位轉型成為了一個重要的趨勢。儘管人工智慧（AI）和其他科技在各行各業的應用日益普及，然而，對於人際關係的重視依然不可或缺。讓我們繼續把溫暖送給有需要的人，因為關懷應該是持續的，就如碳中和問題，也是一種持續性的行為。

在今天的社會中，持續的關懷不僅僅是一種道德義務，更是一種促進社會和諧的必要行為。這種關懷有助於建立緊密的人際關係，增強社會的凝聚力。隨著個體主義的抬頭，許多人在追求自身利益的過程中可能忽視了他人的需求。實際上，持續的關懷可以讓我們的社會更加溫暖與和諧。

大灣區碳中和協會會長胡伯杰先生表示：「達成碳中和不再僅僅是一個選擇，而是每一個企業、組織和個人都必須承擔的社會責任。為了實現碳中和的目標，各行各業必須加強合作。他呼籲企業、政府和民間社會攜手共進，形成共識，制定長期的政策與行動計畫，以確保所有利益相關者都能參與這一過程。在碳中和的進程中，技術創新被視為一個關鍵因素。代表指出，許多企業正在探索新的技術來降低碳排放，包括清潔能源的開發和碳捕捉技術。他們期望政府能夠提供支持，促進這些技術的研究與應用。合理的監管政策對於碳中和的實現至關重要。呼籲政府制定相應的法律法規，激勵企業進行綠色轉型。同時，劃定碳排放上限和提供稅收優惠等措施，有助於企業在轉型過程中減少成本。」

而大灣區碳中和協會理事邵志堯博士則表示碳中和的實現需要公眾的理解與支持。代表表示，加強對碳中和的宣傳和教育非常重要。他們希望通過社區活動和校園宣傳，提高人們對環保的認識，鼓勵更多的個人和家庭在日常生活中採取可持續的行為。故此他很努力在每星期也拍攝邵志堯會客室 https://youtu.be/KYAl09GyQJA?si=TsVoD76SRH25xoGw

在持續關懷的背景下，碳中和作為一項持續性的環保行為，越來越受到重視。碳中和不僅是一種環境行為，更是一種社會責任，涉及到企業和個人日常生活中的方方面面。

迎接新年，讓我們共同關懷，創造美好未來。

持續的關懷意味著每個人都應承擔社會責任。這不僅僅涉及到對他人的幫助，還包括對環境、社區和未來世代的責任。企業、組織和個人都應該意識到自己的角色，積極參與社區活動，為有需要的人提供支持，這樣的責任感能推動社會朝著更加包容的方向發展。

持續的關懷能夠改善個體的心理健康。幫助他人通常會讓我們感到快樂和滿足，這種滿足感的來源於與他人共情和交流的過程。透過不斷的互助與關心，我們能夠減輕壓力與焦慮，促進心理健康。

隨著科技進步，我們的生活節奏越來越快，但這不應該成為忽視他人的藉口。持續的關懷有助於創造良好的社會風氣，促進道德價值的傳承。在這種風氣影響下，每個人都會受到激勵，形成良性的社會鏈條，進而使社會整體更具人性化。

數碼轉型的過程中，數碼鴻溝問題的出現，讓我們對於持續關懷又多了一層思考。數碼鴻溝是指不同社會群體在獲取、使用和掌握數位技術上的不平等現象，它會在教育、工作和社交等領域影響人們的生活品質和機會。

當前，經濟背景不同的家庭在獲取數位設備和互聯網服務方面存在差異。許多低收入家庭無法負擔智能電話和寬帶連接，這使得他們在學習和工作方面受到限制。

在一些地區，缺乏足夠的數位教育資源，使得年輕人無法掌握必要的數位技能，從而在未來面對就業市場上的挑戰。因此，推動數位教育，讓每個人都能接受公平的數位培訓，是縮小這一鴻溝的重要一步。

年輕一代通常對數位技術更加熟悉，這使他們能夠輕鬆適應數碼化生活。相對而言，老年人可能因缺乏信心或技術知識而難以適應這一變化，造成了跨代之間的數碼鴻溝。因此，社會各方應該努力提供適合不同年齡層的技術培訓和支持。

數碼鴻溝還受到文化和社會環境的影響，某些社群可能因為文化認同而對數字設備的接受度不高。了解這些文化差異並提出合適的策略，將對提升數位素養和跨越數碼鴻溝至關重要。

新年是重新開始的時刻，我們應當審視過去一年的經歷與挑戰。在這段時間裡，我們可以汲取教訓，發現自身在應對困難時的不足，並利用數碼學習平台來提升自身能力。透過在線課程和研討會，無論是情感管理還是專業技能，都能找到合適的資源進行自我提升。

迎接新的一年，讓我們共同努力，利用數碼科技的力量提升社會的關懷文化。

在這個快速變化的時代，我們不僅需要科技的進步，更需要持續的關懷與行動。透過為他人提供支持和幫助，我們能夠建立更有温度的社會；通過持續努力達成碳中和，我們能夠呵護我們的地球。讓我們在新的一年中，攜手合作，為建設一個更加關懷且可持續的世界而努力。希望每個人都能在這條道路上找到自己的角色，以不斷的影響力，讓這個社會變得更加美好。

祝大家在2026年身體健康，事事順利！