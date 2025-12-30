歡迎回來

07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
21
十一月
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點 ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點
大型盛事 節慶活動
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開...
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
港股期結日表現反覆｜金屬相關股趁低吸？｜新股「AI六小虎」智譜抽唔抽？
股市動向
理財智慧

hot talk 1點鐘 | 港股期結日表現反覆｜金屬相關股趁低吸？｜新股「AI六小虎」智譜抽唔抽？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　港股周二（30日）為期結日，半日表現反覆，明年又有何展望及心水股份？而金屬價格隔晚出現大幅下跌，金價及銀價都有明顯跌幅，相關股趁勢部署？

 

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/ditU3jPbCvc

 

►把時間軸拉到01:34開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#hot talk 1點鐘#港股#直播#伍禮賢#光大證券國際#泡泡瑪特#09992#地平線機器人#03330#香港電訊#06823#招行#3968#宏橋#01378#長江基建#01038#中石油#00857#中海油#00883
投票區

本港2025回顧及展望
106
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
12%
變局求存
44%
水深火熱
42%
無意見
2%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
