下月息口大機會按兵不動？港股四連插 調整夠未？即聽快手、聯想業績解讀
錯誤減肥警示|29歲女半年只食白烚菜雜糧，驗出重度脂肪肝
冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年
辦公室求生術

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年

PHOTO:Pinterest

　　入冬通常多看到黑灰深藍的厚重身影，其實冬季可以多層次正是展現穿搭功力的最佳時機！懂得運用色彩，不單只能從視覺上減重，更能為專業形象注入活力！用色彩為新一年做個精神抖擻的開端吧，順祝所有讀者2026更上一層樓！

 

1. 亮色 focus 

 

　　職場使用過多亮色鮮艷色會顯得浮誇，但局部點綴卻能畫龍點睛！例如在深灰色西裝外套內搭一件柔粉色針織衫，或啡色大褸配搭鵝黃色圍巾。對於初試亮色的讀者，建議由配件入手，如手袋、絲巾或細腰帶，這種不經意的點綴最能體現精緻品味。

 

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

 

2. 層次感 Earth Tone

 

　　大地色雖是職場日常，但要避免路人感關鍵在於跨色系混搭。以下配色方案既保留了專業度，又展現了對潮流的敏銳度。

 

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

 

●    駱駝色 × 薄荷綠： 清新且具知性美，能中和冬日的沉重。

●    酒紅 × 米白：溫暖且帶有貴氣，適合出席高層會議或商務晚宴。

 

3. 極簡 Tone-on-Tone

 

　　將不同深淺的同色系單品層疊是毫不費力的高級感，這種搭配法能拉長視覺比例，讓人看起來更高挑俐落。

 

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

 

• 藍調系列： 從藏青色西褲到天藍色襯衫，展現沉穩專業。

• 灰調系列： 深灰配搭淺灰色，利用材質差異營造視覺層次。

 

4. 碰撞Cool x Warm 

 

　　想要在人群中脫穎而出，不妨嘗試冷暖色調的碰撞。深藍色與橘紅色的撞色組合，能帶來強烈的視覺衝擊力，卻又不失優雅。此外，墨綠色配搭金色飾品或鈕扣細節，能營造出「低調奢華」，非常適合應對年尾聚會與社交場合。

 

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

 

5. 亮眼Metallic

 

　　若想在低調中尋求突破，金屬色絕對是最佳助攻。一雙銀色尖頭高跟鞋或一個具金屬質感的手拿包，能瞬間點亮原本平淡的套裝。在細節處如耳環、錶帶選用金屬材質，能為整體造型增添立體感，展現果斷、自信的現代職場女性形象。

 

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

冬季穿搭指南｜色彩提升專業氣場，5招打造精神抖擻新一年 -- 裳色惜裳

 

Tags:#冬季穿搭#亮色#職場穿搭#技能增值#穿搭#色彩#2026年#層次感#極簡#碰撞#衣著#亮眼
投票區

本港2025回顧及展望
132
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
17%
變局求存
42%
水深火熱
39%
無意見
2%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
