赤馬紅羊煞有大災難？解構《丙丁龜鑑》＋全球局勢與香港預測＋部署策略

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。2026將至，近期網絡熱話「赤馬紅羊煞」必榜上有名！究竟甚麼是赤馬紅羊煞，坊間常說每逢丙午丁未年必有大事件發生，對上一次丙午丁未年 1966、1967年就有文化大革命及香港暴動事件，接下來2026年、2027年是吉是凶？今集蔣博士同我們詳解何謂赤馬紅羊，解構《丙丁龜鑑》一書以及全球局勢與香港預測，究竟我們可否藉「赤馬紅羊」改運，有何部署策略的建議？

赤馬紅羊與《丙丁龜鑑》

首先我們先要知道甚麼叫赤馬紅羊？蔣博士指源自南宋理宗，有個叫做柴望寫的《丙丁龜鑑》，當南宋小朝廷為滅金而沾沾自喜之時，柴望呈上此書，他把公元前255年至五代十國中，每六十甲子中「丙丁」、「丁未」兩年中國歷史上所發生之事件詳細記錄下來，交給皇帝，告誡皇帝做好軍備及不要自滿。後來，明代及清代亦有人將《丙丁龜鑑》續寫下去。因為丙和丁在五行屬火，午和未 地支又是屬於火，午是屬於馬，未是屬於羊，而丙和丁都是火火，代表色是紅和赤，所以有人叫赤馬紅羊。

赤馬紅羊是否一定不好？

蔣博士指出，從術數的角度硬要將60年硬性規定它而看，得出吉凶，那是違反了術數的原則，天星不是這樣運行的，然而赤馬紅羊未必全然災難之歲。

• 1966年、1967年︰中國文化大革命、香港六七暴動

• 1906年、1907年︰這兩年中外都沒大事發生，但1908年清朝光緒皇帝和慈禧太后相差一日都死了，再過三年清朝亡國。

• 1126年、1127年︰影響唐朝最大的安史之亂，不在丙午丁未年內。

• 1006年、1007年︰宋真宗景德四年和三年，超新星爆炸天文學稱它做SN1006，又稱「周伯星」，吉星也。1004年訂下澶淵之盟，保北宋100年的太平，結果1006年、1007年沒有打過仗。

• 《丙丁龜鑑》38次的統計裏，有19次是皇帝去世。

全球局勢、香港預測＋部署策略

蔣博士認為，2026年、2027年中國和菲律賓會非常緊張，但兩岸戰爭的機會率很低，大家可放心。香港於赤馬紅羊年的運勢又如何？蔣博士指香港是屬於南方，火旺，火太旺是會帶來一些好處和不好處。他說︰「第一火旺，明年的樓市應該會好一些，因為火生土，但是火旺太多，很容易會有爆炸意外、重大的工傷或火災，所以有吉有凶。」至於自身有甚麼做迎接赤馬紅羊？博士直言赤馬紅羊與人無關，與國家大事有關，人未有資格藉這個來改自己的運勢。大家應自求多福，做多些善事為佳。

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

