落羽杉季節來了！流水響免費郊野導賞＋交通路線，青衣公園八成轉紅＋北區公園

落羽杉季節來了！除了大欖郊野公園楓香林紅葉，每年1、2月時落羽杉都會換上橙紅新裝，形成一幅色彩豐富的山水畫。遇上好天氣及一片橙紅的落羽杉，你更可拍下天空之鏡美景，每年吸引好多山友及攝影愛好者專程到訪，即睇流水響免費郊野導賞及交通路線。除了郊野公園，大家亦可市內公園欣賞落羽杉，根據康文賞花情報-紅葉情報，青衣公園現時紅葉指數已達八成，大家要把握機會前往！

去年流水響落羽杉美極了！

根據香港郊野公園社交平台的介紹，落羽杉是針葉樹，來自北美，樹幹筆直，樹冠呈圓錐形外型美觀！落羽杉於秋冬季即12月尾到1月，葉片會變成紅色。落葉時就更加浪漫，葉片似羽毛般隨風飄落。落羽杉唔單止外形靚靚，適應力都非常強，無論乾旱定水浸的環境都能夠生長，而落羽杉於水淹缺氧的環境下，根部會生得高過泥面，協助吸收氧氣同抓緊鬆軟泥土。

即日起到明年2月19日，逢星期六、日同公眾假期，郊野公園導賞員會於流水響同大家介紹外形靚適應力強的落羽杉，等大家賞景郊遊之餘，都認識多啲美景背後的自然生態。流水響自然導賞為定點導賞，可以即場參與，無需報名。每節導賞時間約15–20分鐘。

流水響至鶴藪雙塘徑

路徑概要︰長度5.2 公里

時間︰2.5 小時

綜合難度︰3 星 費力

https://bit.ly/4oTmsJA

流水響郊遊徑

路徑概要︰長度4.4 公里

時間︰2 小時

綜合難度︰3 星 費力

https://bit.ly/4pzQIuk



青衣公園 落羽杉八成轉紅

除了郊野公園，大家亦可市內公園欣賞落羽杉，根據康文賞花情報-紅葉情報，青衣公園現時紅葉指數更達八成，大家要把握機會前往！公園人工湖畔種植了數棵落羽杉，每逢秋冬樹葉會轉呈金黃以至紅色。在陽光照耀下，水映黃葉，湖泛金光，景色優美。人工湖對面的觀景台，是上佳的賞葉位置，可拍攝到紅葉美景。



地址︰青衣青敬路60號

北區公園

北區公園地處粉嶺與上水之間，採揚州亭台樓閣式的園景設計。公園中央設有風景如畫的人工湖，湖畔種有16棵落羽杉。湖水映照江南園林美景，古意盎然，令人神往。

地址 ︰上水馬會道北區公園

紅葉情報

https://www.fa.gov.hk/zh/red-leaves.html#blossoming