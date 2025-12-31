歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清...
玩樂旅遊 購物兵團

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清...
政經專訪

【陳永陸專訪】減息利港樓惟地產股難跑贏，通縮+內捲消費股勿太憧憬 （12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #港樓 #內房 #地產股 #通縮 #內捲 #2026
「沉默的殺手」腎癌:早期完全沒有症狀！如何及早發現？有甚麼新...
醫學通識 Call Me Doctor

「沉默的殺手」腎癌:早期完全沒有症狀！如何及早發現？有甚麼新...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型BB床場景打卡位
玩樂旅遊熱話

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型BB床場景打卡位

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice ChowPHOTO:NIKO-NIKO

　　Chiikawa 粉絲準備好未？本地生活品牌 NIKO-NIKO Lifestyle Store 即將開設Chiikawa Baby 香港期間限定店， 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日於 MOKO 新世紀廣場登場！期間限定店除了重現日本官方巡迴快閃店場景必影打卡位外，現場更有多款日本直送官方授權商品，「Chiikawa Baby」第 2 彈新品會與日本同步發售，即睇必買清單！

 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

 

　　佔地近 2,000 呎的日本授權 Chiikawa Baby 香港期間限定店，有多款日本直送主題商品，亦有一系列兼具可愛及實用的生活雜貨。Fan最期待必然是1 月 23 日有全新「Chiikawa Baby」第 2 彈新品，留意Chiikawa Baby系列產品每人每款限購 2 件 （盲盒除外）。
 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

Chiikawa Baby 公仔吊飾
 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

Chiikawa Baby 包巾公仔
 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

椰菜兔兔公仔吊飾
 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

Chiikawa Baby 紙巾收納袋
 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

Chiikawa Baby 夾棉手提袋
 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

Chiikawa Baby幸運御守
 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

Chiikawa Baby 環保袋

 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

Chiikawa Baby 迷你束口袋盲盒

 

巨型 BB 床場景打卡位 

 

　　來到CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店不要只顧shoppping，忘了2 大可愛打卡位，是次限定店重現日本快閃店的話題裝置——巨型 BB 床場景，吉伊卡哇、小八與兔兔以 Baby 造型登場，戴上口水巾、坐在小馬桶上的模樣實在太 kawaii！另一邊廂為大家帶來以 Chiikawa Baby 漫畫故事的插圖打造而成的「角色合照牆」，粉絲可與最愛角色近距離合影。

 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

打卡位1：巨型 BB 床場景
 

Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型 BB 床場景打卡位

打卡位2：角色合照牆

 

Chiikawa Baby 香港期間限定店

開放日期： 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日

開放時間：11am-9pm （最後進場時間為8:30pm） 

地點：旺角 MOKO 新世紀廣場 地下中庭

付款方式：只接受支付寶、VISA、Master Card、WeChat Pay、銀聯及八達通，現金不適 用。

 

Tags:#Chiikawa Baby#期間限定店#旺角#Moko 新世紀廣場#Shopping
Add a comment ...Add a comment ...
11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
更多購物兵團文章
11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折

投票區

本港2025回顧及展望
114
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
13%
變局求存
46%
水深火熱
39%
無意見
2%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處