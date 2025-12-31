Chiikawa Baby期間限定店登場！必買日本同步新品清單＋ 巨型BB床場景打卡位

Chiikawa 粉絲準備好未？本地生活品牌 NIKO-NIKO Lifestyle Store 即將開設Chiikawa Baby 香港期間限定店， 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日於 MOKO 新世紀廣場登場！期間限定店除了重現日本官方巡迴快閃店場景必影打卡位外，現場更有多款日本直送官方授權商品，「Chiikawa Baby」第 2 彈新品會與日本同步發售，即睇必買清單！

佔地近 2,000 呎的日本授權 Chiikawa Baby 香港期間限定店，有多款日本直送主題商品，亦有一系列兼具可愛及實用的生活雜貨。Fan最期待必然是1 月 23 日有全新「Chiikawa Baby」第 2 彈新品，留意Chiikawa Baby系列產品每人每款限購 2 件 （盲盒除外）。



Chiikawa Baby 公仔吊飾



Chiikawa Baby 包巾公仔



椰菜兔兔公仔吊飾



Chiikawa Baby 紙巾收納袋



Chiikawa Baby 夾棉手提袋



Chiikawa Baby幸運御守



Chiikawa Baby 環保袋

Chiikawa Baby 迷你束口袋盲盒

巨型 BB 床場景打卡位

來到CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店不要只顧shoppping，忘了2 大可愛打卡位，是次限定店重現日本快閃店的話題裝置——巨型 BB 床場景，吉伊卡哇、小八與兔兔以 Baby 造型登場，戴上口水巾、坐在小馬桶上的模樣實在太 kawaii！另一邊廂為大家帶來以 Chiikawa Baby 漫畫故事的插圖打造而成的「角色合照牆」，粉絲可與最愛角色近距離合影。

打卡位1：巨型 BB 床場景



打卡位2：角色合照牆

Chiikawa Baby 香港期間限定店

開放日期： 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日

開放時間：11am-9pm （最後進場時間為8:30pm）

地點：旺角 MOKO 新世紀廣場 地下中庭

付款方式：只接受支付寶、VISA、Master Card、WeChat Pay、銀聯及八達通，現金不適 用。