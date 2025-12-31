歡迎回來

股市動向

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　近日A股和港股都在盤桓整固，應都是由左側交易轉入右側交易，等拐點，詳看圖一。

 

　　恒指目前在26900/25000間徘徊，這可能就是拐點的位置，一見上企26900，則拐點應現，可上探28000/30000。

 

　　對這個拐點的臆測，且看4家證券商的分析。

 

　　東方證券認為當前市場正逐漸積累上行動能，「跨年」行情有望持續演繹。

 

　　近期股指反彈走勢明顯，但滬綜指明顯受到主流資金關注；29日滬指最終收出第九根陽燭，儘管收盤點位較開盤點位僅高出0.63點，預示著元旦前股指維持強勢概率較高。

 

　　從板塊表現來看，經過幾個月的持續調整後，近期部分龍頭股率先反彈，資金買入跡象明顯，考慮到其發展節奏深度綁定國家核心利益，值得投資者繼續戰略看好。

 

　　綜合來看，目前市場正逐漸積累上升動力，熱點不斷湧現，「跨年」行情有望持續演繹。

 

　　光大證券認為好友或將推動滬指繼續向4000點震盪上升。

 

　　滬指雖然9連陽，但連續兩個交易日個股都是多數收跌，場內資金分歧明顯；但考慮到4000點已經近在眼前，多頭或將推動滬指繼續向4000點震盪上升，同時，熱點輪動的風格大概率將延續。

 

　　中信證券認為近期人民幣匯率升值，利好人民幣權益資產表現。央行下階段政策工具使用更加靈活，重視內需目標。展望2026年，宏觀金融條件穩定指向銀行經營環境穩定，預計銀行息差見底，實體部門風險緩釋中，收入與盈利修復。

 

　　行業絕對收益邏輯來自於，銀行系統性風險再評估帶來的估值修復，同時穩定權益回報特徵驅動資金流入板塊。預計2026年板塊將繼續演繹估值提升方向。

 

　　方正證券認為中央經濟工作會議及財政部明確優化「兩新」政策，多地遴選以舊換新平台企業。據媒體披露，2026年國補將延續，單車最高補3萬元人民幣，聚焦淘汰老舊高排放車輛，同時提升新能源補貼與混動車型純電續航門檻。

 

　　跨年度行情，還是要續走著瞧。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#A股#港股#恒生指數#東方證券#光大證券#中信證券#方正證券#中央經濟工作會議#人民幣升值#新能源汽車
投票區

本港2025回顧及展望
116
|
1

你點睇2025年的香港？

穩中求進
14%
變局求存
45%
水深火熱
39%
無意見
2%
投票期：2025-12-29 ~ 2026-01-29
香港好去處

