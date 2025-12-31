家居保險三大保障怎樣買？

姊妹們，連續兩次，我和年輕夫婦Henry和Sandy談到家居保險的概念，以及為何家居保險不只保障存放於家居的財物，也談過家居保險的三個保障範疇。

Henry開始時問我，家居保險其實是按甚麼準則去購買。我告訴他們，家居保險一般都是按單位呎數計算保費，面積愈大，保費自然愈貴。

另外，現時很多家居財物的保單都內置了個人法律責任的保障，不過，樓宇結構保障則要另外付錢買或單獨買。如果你是業主，但單位是出租的話，只需買樓宇結構保險便足夠；若是自住的話，應該先買家居財物保險，然後再加一個樓宇結構保障。

這時，Henry問我，樓宇結構保險是否也按呎數購買。

「你的問題很好，讓我再說明一下。其實，按實務操作來說，樓宇結構的保險可以分兩種，一種是剛才提到，俗稱『火險』的樓宇結構保險，另一種是在家居保險中，以附加形式或稱自選形式購買的樓宇結構保險。先說『火險』，直接回應你的問題，這類火險一般都是銀行因應你的按揭貸款而被要求購買，所以，『火險』不是按單位面積去購買，而是按你欠銀行的按揭貸款金額去購買。」

「啊，我想起了，我們也有買的，但第一年因為是銀行送的，所以我不為意。」Henry說。

「原來是這樣嘛！你知道，這份保險是保障誰的嗎？」

「嗯，難道是銀行？」Sandy搶著說。

「對呀，如果是這類以貸款額作為保障額的『火險』，基本上是保障銀行的，因為保單條款中有一項叫『Mortgagee Clause』，即是說明萬一受保單位遭遇破壞，保險公司有賠償，就要先支付予承按人，即提供按揭的銀行，用來償還你的按揭，有餘款才歸業主。所以，萬一你的家居遭遇火災，全部燒毀了，你可以獲得全數保險賠償，但該筆錢會支付予銀行，如果足夠支付你的貸款餘額，你就不用再供按揭，但你要自己出資維修家居。」

「咦，如果我的按揭已經供滿，我是否仍需要買『火險』？」Sandy追問。

「問得好！這就牽涉我所說以另一種形式購買的樓宇結構保險了。我的看法是，作為自住物業的業主，即使還清了按揭，也應該在家居保險中，自選樓宇結構保障。據我理解，有些保險公司是由客戶自己按『重建費用』的概念去買一個保額，而每100萬元的保額，按一個百分比去計算保費，例如0.08%，即是說，如果你估算自己的家居重建費用是300萬元（一般是樓價的五至六成），保費就是2400元。但也有一些保險公司不用客戶計算保障額，只簡單地以套餐形式，實報實銷去賠償重建和修復的費用。換句話說，這種樓宇結構保障，也是以單位面積去計算的。」

「我想問，如果買這種樓宇結構保障，萬一我的單位受損，賠償的錢就是給我用來維修，對嗎？」Henry問。

「對呀，因為這種樓宇結構保險沒有Mortgagee Clause，即是賠償金不會先支付予承按人，而是直接給受保人！」

「啊，那我明白了。那麼，業主責任也是附設在家居保險中，還是要另外買？」Henry再追問。

「一般來說，業主責任或個人法律責任保障都是以套餐形式附加於家居財物保障中，不用再付錢購買。」

「明白了！說到這裏，我還想問的就是家居保險有沒有不保事項？我購買的時候要注意甚麼？」（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au