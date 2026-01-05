歡迎回來

辦公室日常 飛凡年輕夢

《平凡人．不凡事》逆境中打出一片天！沙排港隊女將杜詠彤：「把握當下，捉緊每一個機會。」
憑着對排球的熱愛與堅持，杜詠彤（阿彤）由天水圍街場，一步一步躋身香港女子沙灘代表隊，曾先後多次代表香港參賽，甚至出戰亞運會及全運會。2019 年，阿彤夥拍江卓儀，於全國沙灘排球大滿貫（南通站）賽事中勇奪銅牌，創出香港女子沙排的最佳成績，其後更獲香港體育學院資助，成為全職運動員。

 

然而，運動員的道路從來不會一帆風順。今年資助停止，阿彤卻未曾言棄，選擇一邊教波賺錢，一邊艱苦訓練，只為延續在沙場上的夢想。

 

沙灘排球是一項考驗體能與意志的運動，鬆軟的沙地大幅消耗體力，運動員卻必須在其中維持高強度節奏，每一次奮力起跳、每一次飛身撲救，都是對爆發力、速度與身體協調的嚴苛挑戰。阿彤曾在比賽中意外受傷，當下血流如注，她仍堅持到底，不讓傷勢動搖步伐。身體的傷口始總會癒合，但追夢的路上，最艱鉅的是戰勝內心的疲憊與動搖。每當感到倦怠時，阿彤妹妹與教練的鼓勵，就是令她重新振作、再次出發的最強後盾。

 

運動員的生涯短暫，但當中的經歷讓阿彤更明白，奮鬥與堅持的價值。縱然前路未知，她仍選擇迎難而上，把握當下，捉緊每一個機會。

Tags:#排球#香港女子沙灘排球代表隊#杜詠彤#體育#運動員#堅持#香港體育學院
