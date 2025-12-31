歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
今年是我第19年發表每年的樓市十大忠告
樓市分析

2026年我對樓市的十大忠告

樓市點評
汪敦敬
樓市點評

　　今年是我第19年發表每年的樓市十大忠告：

 

1）年輕人置業應排首位

 

　　置業問題是社會深層次矛盾，政府近年在增加居屋和白居二名額上其實也的確改善了不少年輕人的置業機會，但是年輕人置業率仍不足這點，始終容易成為被挑撥人心不滿的重點，因此筆者仍建議政府重啟包括資助首期的「置業資助貸款」計劃。

 

2）樓價進入回升軌

 

　　正如去年的忠告所預料，住宅樓市觸底回升，2026年配合市場勢頭、香港金融中心地位穩守和經濟持續回復，預料樓價將可再穩步回升5%至10%。

 

2026年我對樓市的十大忠告

預料住宅樓價在2026年可再穩步回升5%至10% (Shutterstock)

 

3）國際局勢仍波譎雲詭

 

　　全球局勢和市場充斥不可預測的長官意志，現在仍不是一帆風順的年代，投資態度應以「穩」為主，進可攻、退可守。

 

4）工商舖尋底重新上路

 

　　工商舖市場應先跌後穩。在2025年，工商舖成交增加了兩成，寫字樓亦「再中環化」，反映有關項目正在醞釀尋底，然後再以新市場常態重新起步。2026年有望完結call loan潮，令有關項目出現更有生氣的局面。

 

5）租金繼續上升

 

　　香港金融中心地位穩守前進，外來人口長遠必然增加，租金持續向上是正常的結果。

 

6）AI高速顛覆世界

 

　　AI令企業競爭力大增，但暫時「因AI減少了就業職位」的情況遠多於「因AI增加了就業機會」，所以我擔心失業率會上升，今次是「無就業式經濟復甦」。我更認為很多行業的市場競爭常態會由之前的「犯錯較少者勝」，因AI廣泛介入流程而改變為「正確較多者勝」，衝擊嚴重。

 

7）發債風險可影響深遠

 

　　十分同意政府有需要發債，但是必須如履薄冰。政府債務在過去6年內增加了約4000億元，有關問題需要關注，除確定支持政府有足夠資金發展外，亦要避免出現長期風險。

 

8）政府理財結構需要重組

 

　　香港財政由2018/19財年的零赤字，幾年間變為每年逾千億赤字（發債不當收入計，純以政府收入減開支計）。香港需要重整財務，但不能用一刀切硬減開支去處理，這是一個審計的課題。支出最大的部分，分別是教育、社會福利和醫療等項目，結構問題不同，解決方案有別，要對症下藥。

9）重組市建概念刻不容緩

 

　　香港舊樓維修問題日益嚴重，市建局以類似發展商模式運作已難以滿足龐大的市區重建需求。香港有充裕的資金、良好的法治，更是世界第一的集資平台，市建局應擔當召集人角色，匯聚以上條件作更有效率的運作。

 

10）人心忽悠，不可小覷

 

　　近年世界充斥認知戰，人心二元化，令到資訊世界真假難分，人心容易被煽動，將會不斷影響投資回報時間表。所以投資必須有長線的方案，才能避免短線失預算，手頭上必須留有後手才能應變，以患為利。

Tags:#樓市點評#本港樓市#投資#香港樓市#本地樓市#買樓#上車#置業
Add a comment ...Add a comment ...
2025年樓市回顧
更多樓市點評文章
2025年樓市回顧

投票區

美國介入委內瑞拉
436
|
6

你認為美方以「打擊毒品」為由發動攻擊，理由是否充分合理？

合理
10%
不合理
89%
無意見
1%
投票期：2026-01-05 ~ 2026-02-05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處